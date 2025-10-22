【自然にやさしい】雑貨ブランド「Jubilee」からモリスデザインを使用したMagSafe対応エコスマホケースが登場

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee」から、


ウィリアムモリス柄が映える、環境にやさしいバンブー素材のスマホケースに
待望のMagSafe対応モデルが登場！



Jubilee公式サイトにて販売。


■ウィリアムモリス柄 MagSafe対応 PBAT 生分解性 iPhone エコスマホケース


麦、オーツ、ウッドファイバーや竹ファイバーなどを 　　　
再利用した成分で作られている、環境にやさしいエコなiPhoneケース。


ワイヤレス充電やMagSafeアクセサリーにも対応。




優しくシンプルなケースがお持ちのアイフォンを落下や衝突ダメージから守ります。
表面に植物の繊維のつぶつぶした触感があり、自然素材を感じられます。
耐久性が高く、柔らかい素材ながらシリコンより硬さがあり、滑り止め効果があります。
長くお使いいただける頑丈なケースです。






「MAGSAFE (マグセーフ)」iPhoneの背面に内蔵された磁石を活用し、専用のアクセサリーや充電器を磁力でぴったり固定できる機能です。ワイヤレス充電器やカードウォレット、車載ホルダーなど対応アクセサリーと簡単に連携でき、日常使いの便利さが格段にアップします。




■４種類のデザイン


モリスの代表作である「Golden Lily」「Fruit or Pomegranate (果実あるいは柘榴）」


「Strawberry Thief (いちご泥棒）」の小鳥があしらわれたデザインなど


4種類のデザインが登場。





どのデザインもモリスの繊細なボタニカルアートが浮き出るよう


エンボス加工が施されており、高級感のある仕上がりです。




■商品概要




Jubilee


ウィリアムモリス柄
MagSafe対応 PBAT 生分解性 iPhone エコスマホケース


\2,750 (税込)



【デザイン / 商品番号 】
1.Golden Lily Black 【 jbcasePbatMAG-MO02 】
2.Golden Lily 【 jbcasePbatMAG-MO02-B 】
3.Fruit or Pomegranate 【 jbcasePbatMAG-MO03 】
4.Black(Thief bird) 【 jbcasePbatMAG-MO06 】




・100% 生分解性で土に還り、堆肥化します。(磁石部分は除く）
・360° / 120cm 落下によるiPhoneのダメージから守ります。
・再利用植物ファイバー（早く育ちすぎた竹や、麦、オーツなどを使用）


・ポリウレタン(TPU)などの化学プラスチックを利用していません。





Jubilee公式サイトより販売中です。


https://www.jubileedesign.jp/items/122405792







■「 Jubilee 」とは



ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。

ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。

https://www.jubileedesign.jp/　(公式サイト)

Instagram配信中　＠jubileedesign.jp




株式会社H.I.T.