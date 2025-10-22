【自然にやさしい】雑貨ブランド「Jubilee」からモリスデザインを使用したMagSafe対応エコスマホケースが登場

株式会社H.I.T.

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee」から、

ウィリアムモリス柄が映える、環境にやさしいバンブー素材のスマホケースに

待望のMagSafe対応モデルが登場！

Jubilee公式サイトにて販売。

https://www.jubileedesign.jp/items/122405792

■ウィリアムモリス柄 MagSafe対応 PBAT 生分解性 iPhone エコスマホケース

麦、オーツ、ウッドファイバーや竹ファイバーなどを

再利用した成分で作られている、環境にやさしいエコなiPhoneケース。

ワイヤレス充電やMagSafeアクセサリーにも対応。

優しくシンプルなケースがお持ちのアイフォンを落下や衝突ダメージから守ります。

表面に植物の繊維のつぶつぶした触感があり、自然素材を感じられます。

耐久性が高く、柔らかい素材ながらシリコンより硬さがあり、滑り止め効果があります。

長くお使いいただける頑丈なケースです。

「MAGSAFE (マグセーフ)」iPhoneの背面に内蔵された磁石を活用し、専用のアクセサリーや充電器を磁力でぴったり固定できる機能です。ワイヤレス充電器やカードウォレット、車載ホルダーなど対応アクセサリーと簡単に連携でき、日常使いの便利さが格段にアップします。

■４種類のデザイン

モリスの代表作である「Golden Lily」「Fruit or Pomegranate (果実あるいは柘榴）」

「Strawberry Thief (いちご泥棒）」の小鳥があしらわれたデザインなど

4種類のデザインが登場。

▼ 1.Golden Lily Black 【 jbcasePbatMAG-MO02 】

▼ 2.Golden Lily

▼ 3.Fruit or Pomegranate

▼ 4.Black(Thief bird)

どのデザインもモリスの繊細なボタニカルアートが浮き出るよう

エンボス加工が施されており、高級感のある仕上がりです。

■商品概要

Jubilee

ウィリアムモリス柄

MagSafe対応 PBAT 生分解性 iPhone エコスマホケース

\2,750 (税込)

【デザイン / 商品番号 】

1.Golden Lily Black 【 jbcasePbatMAG-MO02 】

2.Golden Lily 【 jbcasePbatMAG-MO02-B 】

3.Fruit or Pomegranate 【 jbcasePbatMAG-MO03 】

4.Black(Thief bird) 【 jbcasePbatMAG-MO06 】

・100% 生分解性で土に還り、堆肥化します。(磁石部分は除く）

・360° / 120cm 落下によるiPhoneのダメージから守ります。

・再利用植物ファイバー（早く育ちすぎた竹や、麦、オーツなどを使用）

・ポリウレタン(TPU)などの化学プラスチックを利用していません。



Jubilee公式サイトより販売中です。

https://www.jubileedesign.jp/items/122405792

■「 Jubilee 」とは

ロンドンでスタートしたブランドです。

全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。



ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、

また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など

生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。



https://www.jubileedesign.jp/ (公式サイト)



Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp



