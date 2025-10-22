【自然にやさしい】雑貨ブランド「Jubilee」からモリスデザインを使用したMagSafe対応エコスマホケースが登場
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee」から、
ウィリアムモリス柄が映える、環境にやさしいバンブー素材のスマホケースに
待望のMagSafe対応モデルが登場！
Jubilee公式サイトにて販売。
https://www.jubileedesign.jp/items/122405792
■ウィリアムモリス柄 MagSafe対応 PBAT 生分解性 iPhone エコスマホケース
麦、オーツ、ウッドファイバーや竹ファイバーなどを
再利用した成分で作られている、環境にやさしいエコなiPhoneケース。
ワイヤレス充電やMagSafeアクセサリーにも対応。
優しくシンプルなケースがお持ちのアイフォンを落下や衝突ダメージから守ります。
表面に植物の繊維のつぶつぶした触感があり、自然素材を感じられます。
耐久性が高く、柔らかい素材ながらシリコンより硬さがあり、滑り止め効果があります。
長くお使いいただける頑丈なケースです。
「MAGSAFE (マグセーフ)」iPhoneの背面に内蔵された磁石を活用し、専用のアクセサリーや充電器を磁力でぴったり固定できる機能です。ワイヤレス充電器やカードウォレット、車載ホルダーなど対応アクセサリーと簡単に連携でき、日常使いの便利さが格段にアップします。
■４種類のデザイン
モリスの代表作である「Golden Lily」「Fruit or Pomegranate (果実あるいは柘榴）」
「Strawberry Thief (いちご泥棒）」の小鳥があしらわれたデザインなど
4種類のデザインが登場。
▼ 1.Golden Lily Black 【 jbcasePbatMAG-MO02 】
▼ 2.Golden Lily
▼ 3.Fruit or Pomegranate
▼ 4.Black(Thief bird)
どのデザインもモリスの繊細なボタニカルアートが浮き出るよう
エンボス加工が施されており、高級感のある仕上がりです。
■商品概要
Jubilee
ウィリアムモリス柄
MagSafe対応 PBAT 生分解性 iPhone エコスマホケース
\2,750 (税込)
【デザイン / 商品番号 】
1.Golden Lily Black 【 jbcasePbatMAG-MO02 】
2.Golden Lily 【 jbcasePbatMAG-MO02-B 】
3.Fruit or Pomegranate 【 jbcasePbatMAG-MO03 】
4.Black(Thief bird) 【 jbcasePbatMAG-MO06 】
・100% 生分解性で土に還り、堆肥化します。(磁石部分は除く）
・360° / 120cm 落下によるiPhoneのダメージから守ります。
・再利用植物ファイバー（早く育ちすぎた竹や、麦、オーツなどを使用）
・ポリウレタン(TPU)などの化学プラスチックを利用していません。
Jubilee公式サイトより販売中です。
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/ (公式サイト)
株式会社H.I.T.