ÄØ ÀµµÁ»á¡¢¼¹¹ÔÌò°÷½¢Ç¤¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÂÎÀ©¶¯²½¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¤¸«°ìÅµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤ÇÄØÀµµÁ»á¤¬¿·¤¿¤ËÅö¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÄØ»á¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢Salesforce´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó14Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÄØ»á¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢»ö¶È²£ÃÇÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥×¥í¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄØ ÀµµÁ»á Î¬Îò
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/4537/table/129_1_71999abe0438d302f90438d37a10edfa.jpg?v=202510221157 ]
½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¥ª¥×¥í¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¥×¥í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Î¤¸« °ìÅµ ¥³¥á¥ó¥È
ÄØ»á¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¥ª¥×¥í¤Îº£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥í
¥ª¥×¥í¤Ï¡Ömake IT simple¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLess is More¡×¤ò³«È¯»Ø¿Ë¤È¤·¡¢¥Çー¥¿¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¹¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦https://corp.opro.net/¡¡