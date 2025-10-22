【映画プロデューサー募集】2026年2月ベルリン国際映画祭併設「Visitors Programme Berlinale Co-Production Market」

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）は、「令和6年度補正クリエイター・事業者支援事業費補助金（クリエイター・事業者海外展開促進）」の一環として、2026年2月14日（土）～17日（火）に開催される「Berlinale Co-Production Market」の体験版プログラム（ビジターズプログラム）（2026年2月14日［土］～16日［月］）に参加する映画プロデューサーを募集いたします。



◆Visitors Programme（ビジターズプログラム）とは

「Berlinale Co-Production Market」の体験版という本事業の位置づけになります。このプログラムに参加することで、「Berlinale Co-Production Market」の活動内容、国際共同製作を目指している各国プロデューサーとのネットワーキング、各国の助成金制度や国際共同製作の最近の動向等について、包括的に体験・理解することができます。

※本プログラムは、「Berlinale Co-Production Market」の体験版という位置づけのため、事務局による企画ピッチや個別ミーティングなどのセッティングはございません。個別ミーティングの手配はご自身でお願いします。



◆「Berlinale Co-Production Market」とは

今回で23回目を迎える「Berlinale Co-Production Market」は、国際共同製作に積極的なプロデューサー、セールスエージェント、ディストリビューター、放送関係者や投資家など約600名が集まる4日間のイベントです。選出された参加者は、長編映画やシリーズのプロジェクトをプレゼンテーションし、共同製作パートナー獲得や資金調達を目指します。期間中は、スポンサーや共同製作者とのビジネスマッチングの場を効率的に提供する「スピードマッチング」やテーマ別トークや国別のセッションなど国際共同製作へ繋げるための様々なプログラムが実施されており、「EFM（European Film Market）」「Berlinale Talents」「World Cinema Find」と並ぶ、ベルリン国際映画祭が推進する重要な施策の一つとなっています。



※「Visitors Programme Berlinale Co-Production Market」の全プログラムは英語で行われます。

★昨年「Visitors Programme」に参加したプロデューサーのコメント



○ ヨーロッパのCo-producerを探すという目的で参加しましたが、企画に興味を持ってくれる方と数多く出会えたため、とても有意義でした。また、ビジターズプログラムに参加する他国のプロデューサーと、持ってきた以外の将来的な企画についても話せたため、今後につながる大きな出会いとなりました。



○これまでいくつかの企画マーケットに参加してきましたが、ベルリンに参加するプロデューサーの数がとても多く、驚きました。またいつか参加したい、そして上映でまた戻ってきたい、と思わせていただきました。



○目的はヨーロッパの仕組みやEMFの雰囲気を体験し学ぶことであったため、十分果たせた。ビジターズ・プログラムで何かを学べたら・・・位に思っていたが、メンターたちの話がとても良く、このように大きく一見商業的、ビジネスライクな映画マーケットでも、みんな国際共同共作やセールスなどあらゆる点で人と人同士で成り立っているものと感じさせられ、今後の活動へのモチベーションがかなり上がり、ケーススタディなどでイメージを持つことができた。

応募要項

【開催期間】 2026年2月14日（土）～16日（月）



【応募資格】

・現在国際共同製作をめざしている、または企画をお持ちの方

・これまでに国内作品で長編映画プロデュース経験がある方

・ベルリン国際映画祭、もしくは、European Film Market（EFM）に参加予定の方

・英語でのコミュニケーションが可能な方



【募集人数】 3名（予定）



【参加費用】 無料

「Visitors Programme Berlinale Co-Production Market」参加登録費用、および「European Film Market（EFM）マーケットバッジ登録費用をVIPOが負担いたします。

但し、現地への渡航費、宿泊費、その他必要な経費は、各自ご負担、ご手配いただきます。



【審査・選考】

ご応募いただいた内容をもとに、審査・選考をさせていただきます。

※詳細な審査基準や選考理由等については一切開示いたしません。

※場合により、面談を実施することがあります。



【応募締切】2025年11月24日（月）まで

※選考結果については、12月5日（金）までにメールにてご連絡をさせていただきます。

応募方法・参加条件等の詳細はこちら :https://www.vipo.or.jp/news/47921/

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人 映像産業振興機構（VIPO）

グローバル展開事業部 ベルリン事務局

Tel：03-3543-7531 E-mail：matching@vipo.or.jp

※メールでお問合せいただく際には件名に「ベルリンコプロ」とご明記ください。



＊報道関係者の方で取材をご希望の場合は、広報課〈PR@vipo.or.jp〉までご連絡をお願い申し上げます。