アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』の世界観を表現した「ペットハウス」が登場！公式ECサイトにて好評予約受付中

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』の世界観を表現したペットハウスを公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」「粧美堂ONLINE STORE 楽天市場店」にて好評予約受付中。販売開始は2026年1月を予定しております。

新商品はアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』の世界観を表現したペットハウス。自宅で過ごす時間がワンちゃん、猫ちゃんにとって快適であってほしいという思いから生まれたアイテムです。「イギー」デザインは、まん丸フォルムのドーム型ペットハウスで、底面には面ファスナーがついています。頭に『承太郎の学帽』モチーフの咥えて遊べる取り外し可能なおもちゃつきで、頭にのっけパターン、くわえパターン、2パターンを楽しめます。「ハーミットパープル」デザインは、こだわりの世界観がポイントで、『ジョセフ・ジョースター』のスタンド『ハーミットパープル』でTVを使ってDIOを念写するシーンを再現。TVモチーフのスクエアハウスの中には『DIO』『モハメド・アヴドゥル』『ジョセフ・ジョースター』をデザインしています。どちらも中にはふわふわクッションがついています。

商品概要

■商品名：アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』 ペットハウス 各5,500円

イギー

＊本体：約幅50cm×奥行43cm×高さ43cm

ハーミットパープル

＊本体：約幅50cm×奥行36cm×高さ40cm

＊注意

製品の誤飲、誤食の疑いがあるときは、ただちに獣医師に相談してください。

本資料で紹介したアイテムは、「粧美堂ONLINE STORE」「粧美堂ONLINE STORE楽天市場」にてご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/jojo

【粧美堂ONLINE STORE 楽天市場店】

https://item.rakuten.co.jp/cocobeaumo/jo20825_26/

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。