ユーグレナファンのためのイベント「ユーグレナ・フェス2025」を開催しました！

株式会社ユーグレナ

2025年10月19日（日）、東京都港区の田町タワーモールで開催された「ユーグレナ・フェス2025」は、創業20周年を記念し、サステナブルな未来を体験できる特別な一日となりました。

フェスのテーマは 「次の20年も、いきる、たのしむ、サステナブる！」

ユーグレナ社がこれまで歩んできた道と、これからの挑戦を、来場者が五感で楽しめることを目的に開催致しました。

【当日実施のコンテンツ紹介】

■ 事業紹介ブース

ヘルスケア（食品）：「からだにユーグレナ」シリーズのご紹介

ヘルスケア（化粧品）：お肌の状態から最適なケアがわかる肌診断や、最先端コスメをご紹介

エネルギー事業：サステナブルな燃料「SAF」や「HVO」などの次世代エネルギーの最新情報をご紹介

SAT(サステナブルアグリテック）：微細藻類を活用した循環型一次産業に向けた事業をご紹介

海外事業：子どもたちにクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」など、ソーシャルビジネスの取り組みをご紹介

大人気の肌診断ユーグレナ配合の肥料バイオ燃料ブースフェス限定石垣島セット

■体験型ブース

金魚すくいならぬ「ユーグレナすくい」や、顕微鏡でユーグレナを観察できるコーナーを研究者がご案内！

また、初めての試みである「藻染め（もぞめ）」や、オリジナルキャラクターゆーぐりんさがしなど、学びと遊びを融合したご家族全員が楽しめる企画が大人気でした！

うまくすくえる？「ユーグレナボールすくい」大盛り上がりのゆーぐりんさがし自然由来のクレヨンをつかった「藻えかき」「藻染め（もぞめ）」でオリジナルコースター作り

■スペシャルブース「ユーグレナ・エアポート」

ユーグレナの理念「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」にご共感いただいるファンの方でつくるコミュニティ「ユーグレナ・エアポート(https://euglena.commmune.com/view/home)」のクルー（会員様）に向けた特別ラウンジを今年初めて開設！

ゆーぐりんをはじめとする特別ゲストがクルーの皆様を出迎えました。

代表出雲とゆーぐりん特別展示を実施オリジナル原画展石垣島から取り寄せたオリジナルシフォンケーキ（先着順）

「ユーグレナ・フェス2025」は、“サステナブルな未来をみんなで楽しむフェス”として、多くの方にご来場いただきました。

今後も継続した実施を予定しておりますので、ぜひ来年のフェスもお楽しみに！