ユーグレナファンのためのイベント「ユーグレナ・フェス2025」を開催しました！
2025年10月19日（日）、東京都港区の田町タワーモールで開催された「ユーグレナ・フェス2025」は、創業20周年を記念し、サステナブルな未来を体験できる特別な一日となりました。
フェスのテーマは 「次の20年も、いきる、たのしむ、サステナブる！」
ユーグレナ社がこれまで歩んできた道と、これからの挑戦を、来場者が五感で楽しめることを目的に開催致しました。
【当日実施のコンテンツ紹介】
■ 事業紹介ブース
ヘルスケア（食品）：「からだにユーグレナ」シリーズのご紹介
ヘルスケア（化粧品）：お肌の状態から最適なケアがわかる肌診断や、最先端コスメをご紹介
エネルギー事業：サステナブルな燃料「SAF」や「HVO」などの次世代エネルギーの最新情報をご紹介
SAT(サステナブルアグリテック）：微細藻類を活用した循環型一次産業に向けた事業をご紹介
海外事業：子どもたちにクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」など、ソーシャルビジネスの取り組みをご紹介
大人気の肌診断
ユーグレナ配合の肥料
バイオ燃料ブース
フェス限定石垣島セット
■体験型ブース
金魚すくいならぬ「ユーグレナすくい」や、顕微鏡でユーグレナを観察できるコーナーを研究者がご案内！
また、初めての試みである「藻染め（もぞめ）」や、オリジナルキャラクターゆーぐりんさがしなど、学びと遊びを融合したご家族全員が楽しめる企画が大人気でした！
うまくすくえる？「ユーグレナボールすくい」
大盛り上がりのゆーぐりんさがし
自然由来のクレヨンをつかった「藻えかき」
「藻染め（もぞめ）」でオリジナルコースター作り
■スペシャルブース「ユーグレナ・エアポート」
ユーグレナの理念「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」にご共感いただいるファンの方でつくるコミュニティ「ユーグレナ・エアポート(https://euglena.commmune.com/view/home)」のクルー（会員様）に向けた特別ラウンジを今年初めて開設！
ゆーぐりんをはじめとする特別ゲストがクルーの皆様を出迎えました。
代表出雲とゆーぐりん
特別展示を実施
オリジナル原画展
石垣島から取り寄せたオリジナルシフォンケーキ（先着順）
「ユーグレナ・フェス2025」は、“サステナブルな未来をみんなで楽しむフェス”として、多くの方にご来場いただきました。
今後も継続した実施を予定しておりますので、ぜひ来年のフェスもお楽しみに！