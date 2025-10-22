【ハッピーハロウィン！】コンパイルハート ハロウィンセール2025開催!!

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日10月22日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート ハロウィンセール2025》を開始いたしました。



◆トリック・オア・ゲーム！《コンパイルハート ハロウィンセール2025》開催中！




本日10月22日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。



『四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE』や『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』など、普段とは違った衣装のキャラクターが登場するタイトルがお得な価格でラインナップ！


さらに『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』では水着衣装に着替えることも！？


この機会をぜひお見逃しなく！！



セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/


セール期間: 2025年10月22日（水）00：00　～2025年11月5日（水）23：59まで


▼対象タイトル一覧




『四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE』

セール価格　【72%OFF!!】\1,971（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


対応機種PlayStation(R)4


ジャンルねぷねぷアクションRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/4goddessesonline/


権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT


◆ゲーム内容


世界観を新たにし、シリーズ初のアクションRPGとなって登場！


冒険の舞台は『四女神オンライン』の世界。


ネプテューヌたちは「選ばれし者」として女神を降臨させ、魔王の手から「アルスガルド」を救う旅に出る…





『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットＲＰＧ宣言!!』

セール価格　PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


　Nintendo Switch(TM)版【59%OFF!!】\1,968（税込）　※通常価格：\4,800 (税込)


対応機種PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)


ジャンルねぷねぷ2D RPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Artisan Studios


◆ゲーム内容


2Dゲーム――それはドットやイラストで構築された平面のゲーム。


数ある次元の1つに、2Dゲームが主体となるゲイムギョウ界が存在していた。


この世界は2Dゲームを崇拝するシルクワァムと呼ばれる組織によって支配され、


人々は2Dゲームを制作し、そのゲームカセットを税として納めていた。


粗末なゲームや新しい技術を駆使したゲームを制作した者は試練場送りにされ、精神を壊されると噂された。


そんな未来もへったくれもないこのゲイムギョウ界で、記憶を無くした1人の少女が眠りから目を覚ます。





『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』

セール価格【53%OFF!!】\3,929（税込）　※通常価格：\8,360 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンルねぷねぷ忍者大戦ARPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/ninnep/


権利表記


◆ゲーム内容


「ネプテューヌ」VS「閃乱カグラ」！ゲーム業界【最強忍者】決戦の幕が開く！！


プレイアブルキャラクターに「閃乱カグラ」の少女たちを迎えた本作。


忍び装束に身を包んだ四女神が、飛鳥、焔、雪泉、雅緋と共に華麗なアクションで舞い踊る！！


閃光のように敵の攻撃を掻い潜り、忍術スキルを叩き込む「超ハイスピード忍術アクションＲＰＧ」を刮目せよ！！





『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1＋』

セール価格【55%OFF!!】\2,475（税込）　※通常価格：\5,500 (税込)


対応機種PlayStation(R)4


ジャンルRPG


CERO「B」（12以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/re-birth1/plus/


権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA


◆ゲーム内容


『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がリメイクされて登場。


記憶を失った主人公ネプテューヌがコンパやアイエフ、そして史書イストワールと名乗る謎の声に導かれ、下界の4つの大陸を巡る冒険の旅に出ます。





『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』

セール価格【70%OFF!!】\1,980（税込）　※通常価格：\6,600 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VR対応


ジャンルバーチャルダイブストーリーＲＰＧ＋ねぷねぷＶＲイベント


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/v2r/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


ネプテューヌシリーズ最新作がPlayStation(R)4/PlayStation(R)VR対応として登場！


※PS VRがなくても遊ぶことができます。


さまざまな次元が存在するゲイムギョウ界…


その中に「零次元」と呼ばれる崩壊寸前の世界があった。


そこでは、零次元最後の守護女神「天王星うずめ」が、


世界を終焉に導く巨躯なる暴神「ダークメガミ」を相手に


たった一人で孤独な戦いを繰り広げていた。


彼女の悲痛な思いは超次元の世界、


プラネテューヌの守護女神「ネプテューヌ」を零次元へと呼び込んだ。


２人の出会いをきっかけに、更に多くの仲間とめぐり合うこととなる。





『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』

セール価格　【51%OFF!!】\5,929（税込）　※通常価格：\12,100 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)


ジャンルRPG


CEROC（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!?　新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」


ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。


そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。


◆デジタルデラックスエディション同梱物


・デジタルDX特典（水着衣装）


・【アプリ】デジタルアートブック


・【アプリ】デジタルサウンドトラック





『魔導物語 フィアと不思議な学校』

セール価格　【31%OFF!!】\5,920（税込）　※通常価格：\8,580 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)


ジャンルRPG


CERO「B」（12才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/madomonogatari/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING


　(C)D4Enterprise Co.,Ltd.


　　(C)SEGA


　※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です


◆ゲーム内容


古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。


大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、


かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。


厳しくもユーモア溢れる教師たちや、


ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、


大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。





『神獄塔 メアリスケルター2』

セール価格　【65%OFF!!】\2,464（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル謎解き×パニック×アクティブ３ＤダンジョンＲＰＧ


CERO「D」（17才以上対象）


公式サイト　PlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/


NintendoSwitch(TM)版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/switch/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


『運命への脱獄』をテーマにした溺愛と狂気が交差する少女達の脱獄劇――


「血」や「狂気」をコンセプトにしたストーリーやシステムを盛り込こみ、その性質を更に進化。先が読めない狂気が渦巻く…





『神獄塔 メアリスケルターFinale』

セール価格　【63%OFF!!】\2,971（税込）　※通常価格：\8,030 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


新旧入り乱れる複数の主人公を切り替え「悪食の監隊塔」を目指し全ての謎に挑む！


謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ最終章の幕が開ける。





『竜星のヴァルニール』

セール価格　PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


Nintendo Switch(TM)版【73%OFF!!】\1,296（税込）　※通常価格：\4,800 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル生きるために竜を喰らうRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/varnir/


Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/varnir/switch/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


魔女×巨大竜×ダークファンタジー！


狂気に染まるか新たな力を得るか！究極の選択が待ち受ける！！


「魔女と竜の戦い」を描く本作のバトルは全て空中戦！


３層に分かれたバトルフィールドを自在に行き来しながら


魔力を駆使して巨大な竜との戦いに挑め！！





『東方スペルカーニバル』

セール価格【36%OFF!!】\5,491（税込）　※通常価格：\8,580 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル弾幕タクティクスRPG


CERO「A」（全年齢対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING (C)上海アリス幻樂団


「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。


◆ゲーム内容


幻想郷。


外の世界とは結界で隔離された、人間や妖怪といった存在が住まう辺境の地。


ある日、博麗神社の巫女『博麗霊夢』は、幻想郷の各地にそびえ立つ【謎の柱】を目にする。


その柱は『八雲紫』が主催する祭事、互いの持つスペルカードを賭けて戦う【符闘祭】の幕開けを告げる合図であった。


突如【符闘祭】を始めた『八雲紫』の真意を探るため、『博麗霊夢』はスペルカード争奪戦に参加するのだった。