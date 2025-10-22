【ハッピーハロウィン！】コンパイルハート ハロウィンセール2025開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日10月22日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート ハロウィンセール2025》を開始いたしました。

◆トリック・オア・ゲーム！《コンパイルハート ハロウィンセール2025》開催中！

本日10月22日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

『四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE』や『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』など、普段とは違った衣装のキャラクターが登場するタイトルがお得な価格でラインナップ！

さらに『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』では水着衣装に着替えることも！？

この機会をぜひお見逃しなく！！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2025年10月22日（水）00：00 ～2025年11月5日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE』

セール価格 【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンルねぷねぷアクションRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/4goddessesonline/

権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT

◆ゲーム内容

世界観を新たにし、シリーズ初のアクションRPGとなって登場！

冒険の舞台は『四女神オンライン』の世界。

ネプテューヌたちは「選ばれし者」として女神を降臨させ、魔王の手から「アルスガルド」を救う旅に出る…

『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットＲＰＧ宣言!!』

セール価格 PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【59%OFF!!】\1,968（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

ジャンルねぷねぷ2D RPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Artisan Studios

◆ゲーム内容

2Dゲーム――それはドットやイラストで構築された平面のゲーム。

数ある次元の1つに、2Dゲームが主体となるゲイムギョウ界が存在していた。

この世界は2Dゲームを崇拝するシルクワァムと呼ばれる組織によって支配され、

人々は2Dゲームを制作し、そのゲームカセットを税として納めていた。

粗末なゲームや新しい技術を駆使したゲームを制作した者は試練場送りにされ、精神を壊されると噂された。

そんな未来もへったくれもないこのゲイムギョウ界で、記憶を無くした1人の少女が眠りから目を覚ます。

『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』

セール価格【53%OFF!!】\3,929（税込） ※通常価格：\8,360 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルねぷねぷ忍者大戦ARPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/ninnep/

権利表記

◆ゲーム内容

「ネプテューヌ」VS「閃乱カグラ」！ゲーム業界【最強忍者】決戦の幕が開く！！

プレイアブルキャラクターに「閃乱カグラ」の少女たちを迎えた本作。

忍び装束に身を包んだ四女神が、飛鳥、焔、雪泉、雅緋と共に華麗なアクションで舞い踊る！！

閃光のように敵の攻撃を掻い潜り、忍術スキルを叩き込む「超ハイスピード忍術アクションＲＰＧ」を刮目せよ！！

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1＋』

セール価格【55%OFF!!】\2,475（税込） ※通常価格：\5,500 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンルRPG

CERO「B」（12以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth1/plus/

権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA

◆ゲーム内容

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がリメイクされて登場。

記憶を失った主人公ネプテューヌがコンパやアイエフ、そして史書イストワールと名乗る謎の声に導かれ、下界の4つの大陸を巡る冒険の旅に出ます。

『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』

セール価格【70%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VR対応

ジャンルバーチャルダイブストーリーＲＰＧ＋ねぷねぷＶＲイベント

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/v2r/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ネプテューヌシリーズ最新作がPlayStation(R)4/PlayStation(R)VR対応として登場！

※PS VRがなくても遊ぶことができます。

さまざまな次元が存在するゲイムギョウ界…

その中に「零次元」と呼ばれる崩壊寸前の世界があった。

そこでは、零次元最後の守護女神「天王星うずめ」が、

世界を終焉に導く巨躯なる暴神「ダークメガミ」を相手に

たった一人で孤独な戦いを繰り広げていた。

彼女の悲痛な思いは超次元の世界、

プラネテューヌの守護女神「ネプテューヌ」を零次元へと呼び込んだ。

２人の出会いをきっかけに、更に多くの仲間とめぐり合うこととなる。

『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』

セール価格 【51%OFF!!】\5,929（税込） ※通常価格：\12,100 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CEROC（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」

ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。

そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・デジタルDX特典（水着衣装）

・【アプリ】デジタルアートブック

・【アプリ】デジタルサウンドトラック

『魔導物語 フィアと不思議な学校』

セール価格 【31%OFF!!】\5,920（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/madomonogatari/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

(C)D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)SEGA

※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です

◆ゲーム内容

古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。

大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、

かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。

厳しくもユーモア溢れる教師たちや、

ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、

大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。

『神獄塔 メアリスケルター2』

セール価格 【65%OFF!!】\2,464（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル謎解き×パニック×アクティブ３ＤダンジョンＲＰＧ

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイト PlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/

NintendoSwitch(TM)版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

『運命への脱獄』をテーマにした溺愛と狂気が交差する少女達の脱獄劇――

「血」や「狂気」をコンセプトにしたストーリーやシステムを盛り込こみ、その性質を更に進化。先が読めない狂気が渦巻く…

『神獄塔 メアリスケルターFinale』

セール価格 【63%OFF!!】\2,971（税込） ※通常価格：\8,030 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

新旧入り乱れる複数の主人公を切り替え「悪食の監隊塔」を目指し全ての謎に挑む！

謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ最終章の幕が開ける。

『竜星のヴァルニール』

セール価格 PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【73%OFF!!】\1,296（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル生きるために竜を喰らうRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/varnir/

Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/varnir/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

魔女×巨大竜×ダークファンタジー！

狂気に染まるか新たな力を得るか！究極の選択が待ち受ける！！

「魔女と竜の戦い」を描く本作のバトルは全て空中戦！

３層に分かれたバトルフィールドを自在に行き来しながら

魔力を駆使して巨大な竜との戦いに挑め！！

『東方スペルカーニバル』

セール価格【36%OFF!!】\5,491（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル弾幕タクティクスRPG

CERO「A」（全年齢対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING (C)上海アリス幻樂団

「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。

◆ゲーム内容

幻想郷。

外の世界とは結界で隔離された、人間や妖怪といった存在が住まう辺境の地。

ある日、博麗神社の巫女『博麗霊夢』は、幻想郷の各地にそびえ立つ【謎の柱】を目にする。

その柱は『八雲紫』が主催する祭事、互いの持つスペルカードを賭けて戦う【符闘祭】の幕開けを告げる合図であった。

突如【符闘祭】を始めた『八雲紫』の真意を探るため、『博麗霊夢』はスペルカード争奪戦に参加するのだった。