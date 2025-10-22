【ハッピーハロウィン！】コンパイルハート ハロウィンセール2025開催!!
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日10月22日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート ハロウィンセール2025》を開始いたしました。
◆トリック・オア・ゲーム！《コンパイルハート ハロウィンセール2025》開催中！
本日10月22日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。
『四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE』や『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』など、普段とは違った衣装のキャラクターが登場するタイトルがお得な価格でラインナップ！
さらに『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』では水着衣装に着替えることも！？
この機会をぜひお見逃しなく！！
▼セールの詳細はこちら
セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/
セール期間: 2025年10月22日（水）00：00 ～2025年11月5日（水）23：59まで
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。
▼対象タイトル一覧
『四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE』
セール価格 【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)
対応機種PlayStation(R)4
ジャンルねぷねぷアクションRPG
CERO「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/4goddessesonline/
権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT
◆ゲーム内容
世界観を新たにし、シリーズ初のアクションRPGとなって登場！
冒険の舞台は『四女神オンライン』の世界。
ネプテューヌたちは「選ばれし者」として女神を降臨させ、魔王の手から「アルスガルド」を救う旅に出る…
『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットＲＰＧ宣言!!』
セール価格 PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)
Nintendo Switch(TM)版【59%OFF!!】\1,968（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)
対応機種PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)
ジャンルねぷねぷ2D RPG
CERO「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/
権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Artisan Studios
◆ゲーム内容
2Dゲーム――それはドットやイラストで構築された平面のゲーム。
数ある次元の1つに、2Dゲームが主体となるゲイムギョウ界が存在していた。
この世界は2Dゲームを崇拝するシルクワァムと呼ばれる組織によって支配され、
人々は2Dゲームを制作し、そのゲームカセットを税として納めていた。
粗末なゲームや新しい技術を駆使したゲームを制作した者は試練場送りにされ、精神を壊されると噂された。
そんな未来もへったくれもないこのゲイムギョウ界で、記憶を無くした1人の少女が眠りから目を覚ます。
『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』
セール価格【53%OFF!!】\3,929（税込） ※通常価格：\8,360 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)
ジャンルねぷねぷ忍者大戦ARPG
CERO「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/ninnep/
権利表記
◆ゲーム内容
「ネプテューヌ」VS「閃乱カグラ」！ゲーム業界【最強忍者】決戦の幕が開く！！
プレイアブルキャラクターに「閃乱カグラ」の少女たちを迎えた本作。
忍び装束に身を包んだ四女神が、飛鳥、焔、雪泉、雅緋と共に華麗なアクションで舞い踊る！！
閃光のように敵の攻撃を掻い潜り、忍術スキルを叩き込む「超ハイスピード忍術アクションＲＰＧ」を刮目せよ！！
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1＋』
セール価格【55%OFF!!】\2,475（税込） ※通常価格：\5,500 (税込)
対応機種PlayStation(R)4
ジャンルRPG
CERO「B」（12以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth1/plus/
権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA
◆ゲーム内容
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がリメイクされて登場。
記憶を失った主人公ネプテューヌがコンパやアイエフ、そして史書イストワールと名乗る謎の声に導かれ、下界の4つの大陸を巡る冒険の旅に出ます。
『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』
セール価格【70%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VR対応
ジャンルバーチャルダイブストーリーＲＰＧ＋ねぷねぷＶＲイベント
CERO「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/v2r/
権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART
◆ゲーム内容
ネプテューヌシリーズ最新作がPlayStation(R)4/PlayStation(R)VR対応として登場！
※PS VRがなくても遊ぶことができます。
さまざまな次元が存在するゲイムギョウ界…
その中に「零次元」と呼ばれる崩壊寸前の世界があった。
そこでは、零次元最後の守護女神「天王星うずめ」が、
世界を終焉に導く巨躯なる暴神「ダークメガミ」を相手に
たった一人で孤独な戦いを繰り広げていた。
彼女の悲痛な思いは超次元の世界、
プラネテューヌの守護女神「ネプテューヌ」を零次元へと呼び込んだ。
２人の出会いをきっかけに、更に多くの仲間とめぐり合うこととなる。
『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』
セール価格 【51%OFF!!】\5,929（税込） ※通常価格：\12,100 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)
ジャンルRPG
CEROC（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/
権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART
◆ゲーム内容
「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」
ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。
そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。
◆デジタルデラックスエディション同梱物
・デジタルDX特典（水着衣装）
・【アプリ】デジタルアートブック
・【アプリ】デジタルサウンドトラック
『魔導物語 フィアと不思議な学校』
セール価格 【31%OFF!!】\5,920（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)
ジャンルRPG
CERO「B」（12才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/madomonogatari/
権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING
(C)D4Enterprise Co.,Ltd.
(C)SEGA
※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です
◆ゲーム内容
古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。
大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、
かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。
厳しくもユーモア溢れる教師たちや、
ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、
大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。
『神獄塔 メアリスケルター2』
セール価格 【65%OFF!!】\2,464（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)
ジャンル謎解き×パニック×アクティブ３ＤダンジョンＲＰＧ
CERO「D」（17才以上対象）
公式サイト PlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/
NintendoSwitch(TM)版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/switch/
権利表記(C)COMPILE HEART
◆ゲーム内容
『運命への脱獄』をテーマにした溺愛と狂気が交差する少女達の脱獄劇――
「血」や「狂気」をコンセプトにしたストーリーやシステムを盛り込こみ、その性質を更に進化。先が読めない狂気が渦巻く…
『神獄塔 メアリスケルターFinale』
セール価格 【63%OFF!!】\2,971（税込） ※通常価格：\8,030 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)
ジャンル謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ
CERO「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/
権利表記(C)COMPILE HEART
◆ゲーム内容
新旧入り乱れる複数の主人公を切り替え「悪食の監隊塔」を目指し全ての謎に挑む！
謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ最終章の幕が開ける。
『竜星のヴァルニール』
セール価格 PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)
Nintendo Switch(TM)版【73%OFF!!】\1,296（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)
ジャンル生きるために竜を喰らうRPG
CERO「C」（15才以上対象）
公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/varnir/
Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/varnir/switch/
権利表記(C)COMPILE HEART
◆ゲーム内容
魔女×巨大竜×ダークファンタジー！
狂気に染まるか新たな力を得るか！究極の選択が待ち受ける！！
「魔女と竜の戦い」を描く本作のバトルは全て空中戦！
３層に分かれたバトルフィールドを自在に行き来しながら
魔力を駆使して巨大な竜との戦いに挑め！！
『東方スペルカーニバル』
セール価格【36%OFF!!】\5,491（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)
対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)
ジャンル弾幕タクティクスRPG
CERO「A」（全年齢対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/
権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING (C)上海アリス幻樂団
「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。
◆ゲーム内容
幻想郷。
外の世界とは結界で隔離された、人間や妖怪といった存在が住まう辺境の地。
ある日、博麗神社の巫女『博麗霊夢』は、幻想郷の各地にそびえ立つ【謎の柱】を目にする。
その柱は『八雲紫』が主催する祭事、互いの持つスペルカードを賭けて戦う【符闘祭】の幕開けを告げる合図であった。
突如【符闘祭】を始めた『八雲紫』の真意を探るため、『博麗霊夢』はスペルカード争奪戦に参加するのだった。