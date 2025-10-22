『リネージュ2』グローバルプロジェクト「SAMURAI CROW」の事前登録を開始！10月26日開催「リネージュ2 大感謝祭」は当日参加枠を若干名ご用意！さばの缶詰が当たる！寒さばキャンペーンを開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年10月22日(水)に、グローバルプロジェクト「SAMURAI CROW」の事前登録開始などをお知らせします。

■グローバルプロジェクト「SAMURAI CROW」の事前登録を開始！

【事前登録期間】

2025年10月22日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年11月4日(火) 午後11時59分まで

【概要】

本日10月22日に、リネージュ2グローバルプロジェクト「SAMURAI CROW」特設サイト上で事前登録を開始しました。事前登録を行ったプレイヤーには、新サーバー「クロウ」で最高のスタートダッシュが切れるお得なアイテムをプレゼントします。

リネージュ2エヴァ&アデンサービスでは、2025年11月5日(水)に全世界同時アップデートが予定されています。新クラス「クロウ」に加え、同時に新サーバーもオープン予定です。

リネージュ2初の全世界同時アップデートを記念して、事前登録や無料プレゼントなど、様々なイベントをご用意しております。

新クラス「クロウ」はリネージュ2ライブサービスにも追加予定ですので、楽しみにお待ちください。

≪「リネージュ2 グローバルプロジェクト」の概要はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/10_l2_samurai/

■10/26(日)開催のオフラインイベント リネージュ2大感謝祭に当日枠をご用意！

【オフラインイベント開催日時】

2025年10月26日(日)

開場：午前11時00分

イベント開始：正午

【開催場所】

ベルサール飯田橋ファースト

(住所：東京都文京区後楽2-6-1住友不動産飯田橋ファーストタワーB1F)

【概要】

2年ぶりのリネージュ2単独オフラインイベント「リネージュ2 大感謝祭」が、いよいよ10月26日に開催します。

「リネージュ2 大感謝祭」では、特設ステージプログラムや「りね2てれび」公開生放送のほか、来場者特典や先行物販コーナーなど、さまざまな催しを予定しています。

「リネージュ2 大感謝祭」への事前申し込みは終了しておりますが、当日参加枠を若干名ご用意しておりますので、事前申し込みを逃した方は、ぜひご検討ください。

≪「リネージュ2 大感謝祭」当日参加についての詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f25/l2offlineevent20251010

≪「リネージュ2 大感謝祭」イベントページはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/l2offlineevent2025/

■『リネージュ2』×『高木商店』寒さばプレゼントキャンペーン

【開催期間】

2025年10月22日(水) ～ 2025年10月28日(火) 23時59分まで

【概要】

リネージュ2は、11月5日(水)に、新サーバーをグローバル同時オープンします。今回新サーバーオープンをより楽しんでいただきたく、日本のネットミームとしてよく知られている、サーバー＝鯖(さば)にちなんで、寒さばの缶詰で有名な茨城県神栖市に本社を置く水産加工会社、「株式会社高木商店」とのコラボ企画を開催します。

高木商店とリネージュ2、それぞれの公式XをWフォローして、リネージュ2公式Xで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしてください。リポストされた方の中から抽選で、リネージュ2特製ラッピング版「寒さば水煮/味噌煮」詰め合わせ(1万円相当)を3名様に、Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分を5名様にプレゼントします。

寒さばを食べて、グローバル同時オープンの新サーバーを楽しみましょう！

※高木商店の「高」は、正しくは「はしごだか」になります。

【賞品】

リネージュ2特製ラッピング版「寒さば水煮/味噌煮」詰め合わせ 3名様（抽選）

Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分 5名様（抽選）

【参加条件】

1. 高木商店公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/takagishouten11 )と、リネージュ2公式Xアカウント( https://x.com/lineage2_FS )をフォロー。

2. リネージュ2公式Xアカウントの該当投稿をリポスト。

<寒さばシリーズ 製品情報>

高木商店のさばの缶詰の中で最も人気のあるのがこちらの「寒さばシリーズ」です。

地元である茨城県波崎港又は千葉県銚子港に水揚げされるさばの内、11月から1月頃のいわゆる「寒の時期」に水揚げされるさばだけを原料に使用することから寒さばの名前を付けました。年によって違いますが300gから400gほどの中型サイズのさばで脂がよくのったものを魚市場で選んで買い付けして原料としています。

≪「『リネージュ2』×『高木商店』寒さばプレゼントキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/patch-note/lineage2/news/f25/251022l2campaign

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2（りねつー）」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://lineage2.ncsoft.jp/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE＠ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

