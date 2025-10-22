BIRKENSTOCKの新しいクロッグスタイル、LOMAが登場

Birkenstock Japan 株式会社

BIRKENSTOCKの2025年秋冬コレクションより、新作のクロッグLOMA(ロマ)が登場いたします。建築、天然素材、革新的な機能性。そんなアイディアからインスピレーションを受け作り上げられたLOMAは、250年にわたる靴作りの伝統を新しい視点から新鮮に解釈した一足です。クリアなラインに調整可能な面ファスナー式クロージャーが特徴の新しいクロッグでは、ユーティリティーファッションと卓越した機能性のバランスを追及しています。

カール・ビルケンシュトックがつま先を覆ったサンダルのパイオニアとしてBOSTONを発表したのは1976年のこと。比類なきフットベッドと卓越した機能性を備えたこのモデルは、瞬く間に医療現場などのプロフェッショナルの間で大きな人気を博すこととなりました。LOMAはそんな偉大なレガシーを受け継ぎながら、クラシックなデザインにモダンなツイストを効かせ、さらに考え抜かれた機能性を備えた一足です。BIRKENSTOCK製品の核である解剖学に基づくフットベッドに、フィット感を追求した調整可能なベルクロのクロージャーがあしらわれ、機能性とデザインへのこだわりを感じさせるディテールとなっています。

今季、LOMAには二つのバージョンが登場します。

アッパーにプレミアムスエードとヌバックを組み合わせたレザーバージョンは、ブラック、トープ、ラストブラウン&バーントオレンジの三色で、BIRKENSTOCK直営店と公式オンライン、B:MING by BEAMSにて限定発売中です。

また内側がシアリングで覆われたあたたかなフェルトタイプも、冬のコージーなスタイルにぴったりのアンスラサイトとオイスターの2色で、BIRKENSTOCK直営店ならびに公式オンラインにて今冬発売予定です。

LOMA (スエードレザー)

左から：ブラック、トープ、ラストブラウン&バーントオレンジ

各 25,300円

LOMA (フェルト/シアリング)

左から：アンスラサイト、オイスター

各 25,300円

商品に関するお問合せ

ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp