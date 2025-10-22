「奇跡のトリオ」と称されるトリオ・リベルタの演奏を高槻市で

高槻市

令和8年2月15日（日曜日）に高槻城公園芸術文化劇場で、石田泰尚氏などクラシック界の一線で活躍する3名のアーティストで結成された「トリオ・リベルタ」によるコンサートが開催。クラシック、映画音楽、タンゴなどあらゆるジャンルを網羅するトリオの演奏をお楽しみください。

「トリオ・リベルタ」は平成12年にヴァイオリニストの石田泰尚氏、ピアニストの中岡太志氏、サクソフォン奏者の松原孝政氏という第一線で活躍するプレイヤーで結成されたトリオ。その独特の楽器編成から斬新な音を生み出す姿、僅か3人で交響曲を奏でる姿から「奇跡のトリオ」と称されています。

今回の演奏会では、著名ミュージカル作品のガーシュウィン作「ラプソディー・イン・ブルー」、日本でも人気の高いピアソラ作「リベルタンゴ」、ジャズのスタンダードナンバー、コール・ポーター作「ソー・イン・ラブ」など様々なジャンルの曲を観客の皆様へお届けします。ぜひ劇場にお越しください。

【開催概要】

日時：令和8年2月15日（日曜日）14時開演（13時15分開場）

会場：高槻城公園芸術文化劇場 南館トリシマホール（全席指定）（高槻市野見町6番8号）

※JR「高槻駅」より徒歩13分。阪急「高槻市駅」より徒歩8分

※公共交通機関をご利用ください。

料金：一般4000円、友の会3600円、25歳以下1000円

※未就学児入場不可

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場公演・イベント情報（高槻城公園芸術文化劇場ホームページ）

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/20250628-4153

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072-671-9999（10時から17時まで）※月曜休館（祝日を除く）