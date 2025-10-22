芳醇メープル香る『シュガーバターの木 メープルブリュレ』登場！2025秋の新作が、全国のセブンーイレブン・イトーヨーカドー他で販売スタート
株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する洋菓子ブランド「銀のぶどう」と株式会社セブン&アイ・ホールディングスとの共同開発商品『シュガーバターの木 メープルブリュレ』が、2025年9月29日(月)より全国販売をスタートしています。
毎シーズン大きな話題を呼びシュガーバターの木ファンを増やし続けている、セブンーイレブン・イトーヨーカドーなどの一部店舗で限定発売の季節味。2025秋の新作は、メープルの芳醇な香りに癒されるシュガーバターの木が新登場！
いち早く口にしたファンからは「メープルの甘香ばしさが最高すぎる」「メープルをかけたパンケーキみたい」「袋を開けた瞬間の甘い香りがたまらん」と、人気急上昇中。9月29日(月)から全国販売スタートしています。このおいしさを楽しめるのは今だけなので、見つけたらぜひチェックしてくださいね。
カナダ・ケベック産メープル使用の”メープルショコラ”。パリッとブリュレしたメープル香るシリアル生地でサンドしました。ショコラも生地もメープル香る芳醇な味わい。サクッと頬張れば、その甘い香りに癒されます。
また、セブンカフェ限定で特別に描いた「SUGAR BUTTER TREE」のロゴが美味しさの証です。可愛くて美味しいシュガーバターの木を、寒い季節のおやつタイムにどうぞ。
商品概要
名 称：シュガーバターの木 メープルブリュレ
価 格：税込289円(本体価格268円)
内 容 量 ：個包装3個入
販売期間：2025年9月29日(月)より全国販売中 ※2026年3月頃終了見込み
販 売 店 ：全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークベニマル等
※一部店舗により取扱がない場合があります。
シュガーバターの木とは
https://www.sugarbuttertree.jp/
https://x.com/gin_no_budo
https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/
シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。