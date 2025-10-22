アニメ『メダリスト』TVシリーズ第１期の映像記録を網羅！ 『アニメ「メダリスト」公式ビジュアルファンブック』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『アニメ「メダリスト」公式ビジュアルファンブック』を発売しました。

『アニメ「メダリスト」公式ビジュアルファンブック』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303021/

スケーターとして挫折した明浦路司と、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く結束いのり。タッグを組み、栄光のメダリストを目指して歩み始めた二人の物語を、ふんだんなビジュアルとともにプレイバックし、新たな魅力を発見できるファンブックです。

豪華な公式イラスト、設定画、場面カット、美術ボードなど

ふんだんなビジュアル素材を特大サイズで掲載！

〈本書の内容〉

■第1章 キャラクター紹介

■第2章 第２期ストーリープレイバック

■第3章 キャストインタビュー

春瀬なつみ〈結束いのり役〉×大塚剛央〈明浦路 司役〉

市ノ瀬加那〈狼嵜 光役〉／ 内田雄馬〈夜鷹 純役〉／ 小市眞琴〈鴗鳥理凰役〉／

坂 泰斗〈鴗鳥慎一郎役〉／ 木野日菜〈三家田涼佳役〉／ 戸田めぐみ〈那智鞠緒役〉／

小岩井ことり〈大和絵馬役〉／ 三宅貴大〈蛇崩遊大役〉

■第4章 美術＆プロップ設定

■第5章 スタッフインタビュー

山本靖貴〈監督〉／ 亀山千夏〈キャラクターデザイン〉／

こうじ〈フィギュアスケート監督・3DCG ディレクター〉×

戸田貴之〈3DCGビジュアルディレクター〉×堀 正太郎〈3DCGアニメーションスーパーバイザー〉／

澤田知世〈プロップデザイン〉

■第6章 各種イラスト＆原画ギャラリー

【作品について】

スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、 フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。 リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受けることに。 才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。 タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト” を目指す――！ 2025 年１月から３月にかけてTV シリーズ第１期が放送された人気フィギュアスケート物語。原作コミックは13 巻まで発売されており（2025 年10 月1 日現在）、TV シリーズ第２期が2026 年1 月から放送される予定。

【仕様】

MdN編集部 編

定価2,970円（本体2,700円＋税10％）

A4正寸／124ページ／オールカラー

ISBN 978-4-295-20803-7

