【俳優・板垣李光人による生読み聞かせも】初の絵本『ボクのいろ』刊行記念！　板垣李光人本人が登壇する特別イベントを11月8日（土）に開催決定！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、俳優・アーティストとして活躍する板垣李光人さん初の絵本『ボクのいろ』（2025年11月6日発売）の刊行を記念して、ご本人による読み聞かせイベントを2025年11月8日（土）に開催いたします。本イベントへの参加抽選申し込みを、10月22日（水）より開始いたしました。

■俳優・板垣李光人が描く初の絵本『ボクのいろ』発売記念イベント

俳優の板垣李光人さんが作・絵を手がける初の絵本『ボクのいろ』の刊行を記念して、特別な読み聞かせイベントを開催します！ ご本人がその場で『ボクのいろ』の読み聞かせを行うので、作者である板垣さんの想いとともに絵本の世界観をじっくり味わえる貴重なチャンスです。俳優やアーティストとして活躍する板垣さんの、絵本作家としても新たな一面を目の当たりにできるスペシャルなイベントです。

さらに、読み聞かせイベント当日に行うスペシャルトークで、板垣李光人さんにお答えいただく質問を事前に大募集！ 絵本のことや、制作の裏側について「聞いてみたい！」という質問がある方は、ご応募の際に入力フォームからお寄せください。あなたの質問が採用されるかも…？ たくさんのご応募をお待ちしております！

【イベント詳細】

●日時：11月8日（土）

・1部……10:40 開場／11:10 開演

・2部……11:40 開場／12:10 開演

※イベントは完全入れ替え制です。

●会場：代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5 DAIKANYAMA T-SITE 蔦屋書店3号館2階

●交通アクセス：

・東急東横線「代官山駅」より徒歩5分

・東急トランセ「渋谷駅」→「代官山 T-SITE」

・JR山手線「恵比寿駅」よりタクシーで10分

【応募方法】

参加希望の方は、下記のURLから抽選にご応募ください。

▶https://store.tsite.jp/daikanyama/event/kids/50647-1618341020.html(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/kids/50647-1618341020.html)

※イベントページの注意事項をよくお読みいただき、ご協力いただける場合のみお申し込みください。

【当落について】

当落発表：2025年10月31日（金）

落選した方については、通常本に加えて、代官山 蔦屋書店購入者限定ポストカードを郵送いたします。

【ご参加にあたって】

・イベントの参加チケット抽選対象者は、絵本をご購入いただいた方に限らせていただきます。

・イベント当日、撮影が入る可能性がございます。お客様が映りこむ可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

・当選した場合、5歳以下のお子様は1名までチケット不要です。5歳以下のお子様をお連れの場合は、保護者の膝の上での鑑賞をお願いいたします。

■絵本『ボクのいろ』のあらすじ

真っ白なからだをもつ、不思議な生き物のヌル。

色とりどりの世界で暮らしながら、「どうして ボクだけ 色がないの？」と悩みます。

そんなヌルが、さまざまな出会いを経て自分の色を探していきます。

鮮やかに広がる色彩と、愛くるしいヌルの姿が描かれたイラストは、ページをめくるたびに心を和ませてくれます。

リズムのあるやさしい言葉で綴られた文章には、作者・板垣さんのこだわりがぎゅっと詰まっています。

子どもから大人まで幅広い世代に読んでほしい、ありのままの自分を大切にしたくなる一冊です。

【著者プロフィール】

■板垣李光人

2002年生まれ。2012年に俳優デビューし、映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師０』で第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。2025年は、ゴールデン帯連続ドラマで初主演を務めたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『秘密～THE TOP SECRET～』、映画『ババンババンバンバンパイア』、ドラマ「しあわせな結婚」など話題作への出演が続いている。さらに、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」、映画『ミーツ・ザ・ワールド』、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』などへの出演も決定している。俳優業のかたわら、アートの分野でも個展を開催するなど多方面で活躍。

［商品概要］

■『ボクのいろ』

作・絵：板垣李光人

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年11月6日

判型：207×207mm／32ページ

ISBN：978-4-05-206253-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020625300(https://hon.gakken.jp/book/1020625300)

【ご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062531/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062531/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18361628/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18361628/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開