OSAJI（オサジ）、冬至のゆず湯から着想を得たYuzu〈ユズ〉シリーズを2025年12月3日（水）より数量限定発売。

株式会社OSAJI

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、冬至のゆず湯から着想を得た「Yuzu〈ユズ〉」シリーズを2025年12月3日（水）より数量限定発売いたします。

ゆずの香りと温もりで過ごす、やさしい冬じかん。

発売日

2025年12月3日（水）全国発売

LINE UP

・オサジ スムージング シャンプー Yuzu〈ユズ〉 235mL / \3,080（税込）【数量限定】

・オサジ リペアリング コンディショナー Yuzu〈ユズ〉 235g / \3,300（税込）【数量限定】

・オサジ ヒーリング バスボール Yuzu〈ユズ〉 1個 / \1,650（税込）【数量限定】

・オサジ マッサージ ボディセラム Yuzu〈ユズ〉 115mL / \2,970（税込）【数量限定】

・オサジ ハンド&ボディクリーム Yuzu〈ユズ〉 50g / \1,760（税込）【数量限定】

・オサジ ローソープ Yuzu〈ユズ〉 100g / \2,420（税込）【数量限定】

【 デザイン 】

ゆずの丸みを映した円形に、下へ向かってやわらかく消えていくグラデーションを重ねています。

冬至の湯に浮かぶゆずの香りやぬくもりが、湯の中へ溶けていくような情景をイメージしました。

【 香り 】

みずみずしいゆずとオレンジのフレッシュな香りに、爽やかなローズマリーをブレンド。清々しさの中にじんわりと温かみを感じる香りです。

冷え込みが深まる夜に、心温まる〈ユズ〉の香りでリラックスタイムを。

商品概要

オサジ スムージング シャンプー Yuzu〈ユズ〉 235mL / \3,080（税込）【数量限定】

冬の乾燥に、髪と頭皮を整えるゆずの恵み。

- 頭皮環境を整えるアカヤジオウ根エキス*¹、血行促進*²をサポートするボタンエキス*³、髪にうるおいを与えるユズセラミド*⁴を配合。頭皮と髪の両方をうるおいで満たし、健やかな髪のための土台を育みます。- 毎日のケアに心地よく取り入れられる優しい処方にこだわり、アミノ酸系の洗浄成分*⁵を採用。豊かな泡立ちで余分な皮脂や汚れを落としつつ、髪をしっとりと洗い上げます。- 洗い流した後も髪に留まってくれる吸着型ヒアルロン酸*⁶を配合することで、うるおいをキープし乾燥を防ぎます。

＊1 整肌成分 ＊2 マッサージによる ＊3 保湿成分 ＊4 ユズ果実エキス（保湿成分）

＊5 ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルアラニンNa ＊6 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

オサジ リペアリング コンディショナー Yuzu〈ユズ〉 235g / \3,300（税込）【数量限定】

乾燥知らずの冬髪へ、ゆずのうるおいでしっとりつややか。

- こだわりの保湿成分でうるおいを与え、まとまりのあるツヤ髪に仕上げるノンシリコンコンディショナー。- 毎日のケアに心地よく取り入れられる優しい処方にこだわり、頭皮に刺激の少ないコンディショニング成分*¹を採用。- シロキクラゲ多糖体*² やユズセラミド*³、さらに髪に吸着しうるおいを逃しにくい吸着型ヒアルロン酸*⁴を配合。ドライ後も思わず触りたくなるようなしっとりとした仕上がりを叶えます。- 髪への浸透力が優れた保湿成分*⁵が髪内部・外部にアプローチし、乾燥によるダメージを受けた髪を補修して指通りなめらかな髪へ。- パサつきや、広がりが気になる方に特におすすめです。

＊1 ステアラミドプロピルジメチルアミン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン ＊2 保湿成分

＊3 ユズ果実エキス（保湿成分） ＊4 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

＊5 ヒドロキシエチルウレア、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）

オサジ ヒーリング バスボール Yuzu〈ユズ〉 1個 / \1,650（税込）【数量限定】

溶け出す泡で広がるゆず湯空間。サンゴ由来の天然ミネラルで冬の肌をやさしく包む。

- きめ細かい泡が肌を包み込む炭酸*¹バスボール。湯船に溶けるシュワシュワ感とともに、リラックスしたバスタイムをお楽しみいただけます。- カルシウムやマグネシウムを含むサンゴ由来の天然鉱物サンゴライト*²を配合。肌のうるおいをサポートします。- みずみずしいゆずとオレンジに、爽やかなローズマリーが合わさったあたたかな香り。冷え込みやすい季節に、心地よいバスタイムをお届けします。

＊1 炭酸水素Na（基剤） ＊2 炭酸Ca、炭酸Mg（全て保湿成分）

オサジ マッサージ ボディセラム Yuzu〈ユズ〉 115mL / \2,970（税込）【数量限定】

冬の肌をやさしくほぐす。ぬくもりが広がる、冬のうるおい習慣。

- ユズセラミド*¹や、トウキンセンカ花エキス*²を配合。乾燥が気になる肌にすみやかにうるおいを与え、なめらかな肌に仕上げます。- 全身のマッサージに適したとろみのあるテクスチャで、肌に負担をかけにくく、すっとなじむ心地よい使用感を実現。- 冷えや乾燥が気になりやすい手足の血行を促進*³しながら、2ステップケアでうるおいを抱え込み、ふっくらとキメ細かな肌へ整えます。- ハンド&ボディクリーム Yuzu〈ユズ〉とあわせてお使いいただくことで、肌に必要な水分と油分を同時にチャージします。

＊1 ユズ果実エキス（保湿成分） ＊2 整肌成分 ＊3 マッサージによる

オサジ ハンド&ボディクリーム Yuzu〈ユズ〉 50g / \1,760（税込）【数量限定】

なめらかにのびて全身しっとり。手も体もやさしく守る冬の肌ケア。

- カサつく肌にしっとりとうるおいを与えるユズセラミド*¹、肌をなめらかに整える遠赤パウダー*²を配合。- 乾燥が気になる部位にもなめらかに塗りのばせる肌負担の少ない柔らかなテクスチャで、マッサージの時間も心地よくお使いいただけます。- マッサージ ボディセラム Yuzu〈ユズ〉の後に重ねてお使いいただくことで、セラムで与えた水分をしっかりキープ。肌のバリア機能をサポートするために必要な水分&油分を同時にチャージし、2ステップケアでふっくらとキメ細かな肌に整えます。

＊1 ユズ果実エキス（保湿成分） ＊2 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、シリカ（全て整肌成分）

オサジ ローソープ Yuzu〈ユズ〉 100g / \2,420（税込）【数量限定】

ゆずの香りと泡のぬくもりで、冬の肌をいたわる。

- OSAJI のシグネチャーアイテムのひとつ、やわらかい半練り状保湿石けん。- 石けん本来のさっぱり感と、しっとり感の両立が叶う洗い上がり。もっちりとした泡立ちで肌を包み込み、うるおいを残しながらすっきりと洗い上げます。- ユニークなジャム瓶のパッケージで、ギフトとしてもおすすめです。

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net