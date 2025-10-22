AliExpress（アリエクスプレス）、日本の「安全なサイクリング文化」発展を継続支援『2025宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース』に協賛

ALIEXPRESS日本株式会社

グローバルECプラットフォームである「AliExpress（アリエクスプレス）」は、2025年10月17日（金）～19日（日）に栃木県宇都宮市で開催された『2025宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース』に協賛として参加しました。『富士山サイクルロードレース2025』及び『ツアー・オブ・ジャパン 2025』への継続協賛に続き、『ジャパンカップ 宇都宮 2025』への支援を通して、安全なサイクリングを推進し、日本のサイクリングコミュニティとのつながりをさらに深めていきます。

また、AliExpressは日本サイトのサイクリング関連カテゴリーを継続的に強化しています。2025年の日本サイトにおいて、サイクリング関連カテゴリーの商品は好調な成長を続けており、11月1日（土）からはサイクリング関連商品も多数対象となる今年最大級のセールイベントを連続開催することが決定しました。

■大会当日の様子

当日は、AliExpress日本マーケティングの責任者Sherry Shiが代表として授賞式に登壇し、「アジア最優秀選手賞」を選手へ授与しました。また、大会期間中の17日（金）～19日（日）は、AliExpressのブースで複数のブランドや人気の高いサイクリング商品を展示しました。多くの来場者がブースへ訪れ、商品の体験や記念写真の撮影を通して、大盛況のうちに幕を閉じました。

●主催者からのコメント

授賞式では、主催者が次のようにコメントしました。

「『宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース』は、「自転車のまち宇都宮」が世界に誇るアジア最高位のワンデイロードレースです。

本大会は、地元である宇都宮や競技団体をはじめ、多くの企業の皆様からの御協力・御支援のもと開催しています。32回目となった今大会においては、大手オンラインショッピングモールのAliExpress様から新たに多大なる御協賛を賜り、延べ13万人の方々に御来場いただくとともに、動画配信を通して世界中の自転車ファンの皆様にご覧いただくことができました。

今後も、AliExpress様をはじめ多くの企業の皆様から変わらぬ御協力・御支援を賜りながら、本大会の更なる発展に向けて取り組んでまいります。」

●AliExpressのサイクリング装備を体験した来場者の声

会場では多くのAliExpress製品愛用者にインタビューを実施しました。「AliExpressの商品は価格が手頃で、実際に購入して品質と価格のバランスに驚いた」との声が多数寄せられ、また「AliExpressは定期的にプロモーションを行っており、消費者にとって非常にフレンドリーだ」との評価もいただきました。新規そして既存の多くのユーザーが、期間中にお気に入りの商品を最安値で購入したいと胸を膨らませており、11月の大型セールへの期待が高まっている声も多く聞かれました。

サイクリング消費の高まり

2025年、AliExpress 日本サイトのサイクリング関連カテゴリーにおいて、サイクリング用の主要コンポーネントの需要が大幅に拡大しており、同時にロードバイクのカスタマイズ、プロ用サイクルウェア、ロングライド向け周辺アイテムの需要も高まっています。特に、IGPSPORT、THINKRIDER、XOSS、CYCLAMI、RYET、ROCKBROS、MBO、PMTなどの専門ブランドが継続的に好調であり、日本ユーザーからの注目が集まるコンテンツへと成長しています。

今回、『2025宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース』への参加を通し、オンライン／オフライン双方でサイクリング関連装備へユーザーの関心が集まりました。特に会場内のAliExpressブースでは、展示製品やサイクリングブランドへの注目度が非常に高く、プレイベント期間および大会期間中に、サイクリング装備の売上は１つのピークを迎える見込みです。

また、大会終了後も、サイクリングユーザーの商品への関心は高く、購買意欲も好調になることを予測しています。

■『宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース』について

『宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース』は、1992年に創設された、日本で最も歴史が長く、かつ最大規模の国際ロードレースです。国際自転車競技連合（UCI）の最上位カテゴリーである「UCIプロシリーズ」に位置づけられており、「ツール・ド・フランス」などのワールドツアーに準じる極めてレベルの高いレースとして知られています。

■11月セールイベントの連続開催が決定

AliExpressは、11月1日（土）からサイクリング関連商品も多数対象となる、今年最大規模のセールイベントを開催します。AliExpressならではの「Choice Day Sale」に続き、「11.11（ダブルイレブン）セール」、「ブラックフライデーセール」を連続で開催し、期間中には日本の消費者の皆さまに数多くのサプライズを用意します。

11月開催スケジュール：

・11月 1日～11月 8 日 「Choice Day Sale」 （対象商品最大70%OFF）

・11月11日～11月20日 「11.11（ダブルイレブン） Sale」 （最大80%OFF）

・11月20日～12月 3 日 「ブラックフライデーセール」

※キャンペーンの実施期間は、予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■AliExpress（アリエクスプレス）について

AliExpress（アリエクスプレス）は、2010年にアリババ・インターナショナル・デジタルコマースグループによって設立されたグローバルな小売ECプラットフォームです。消費者は、世界中のメーカーから直接商品を購入でき、競争力のある価格で豊富な商品を提供しています。また、16言語に対応しており、幅広い製品ラインナップと質の高いショッピング体験を世界中のユーザーに提供しています。

