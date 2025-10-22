【Yahoo!ショッピング】おトク満載のビッグチャンス「ブラックフライデー」を11月25日より開催

LINEヤフー株式会社

キャンペーンページ：https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/blackfriday/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、年末商戦に向けた大型キャンペーン「ブラックフライデー」を、2025年11月25日（火）0:00から11月30日（日）23:59まで開催します。

期間中は、誰でも最大25％の「PayPayポイント（期間限定）」の付与をはじめ、50％OFF以上の商品を含むセールやクーポン施策、LYPプレミアム会員限定特典など、さまざまな企画を実施します。

※本施策で付与する「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれています（出金・譲渡不可）。

「Yahoo!ショッピング」では、昨年初めて「ブラックフライデー」を開催し、11月29日（金）のブラックフライデー当日の取扱高は、ふるさと納税のお礼品や冬物のファッションアイテム、家電などが人気で、前年同日比1.2倍と多くのユーザーから好評を得ました。今年は開催期間を3日間から6日間に延長し、付与率や対象商品を大幅に拡充します。「Yahoo!ショッピング」では、物価高のなかでも多くのユーザーが安心しておトクに買い物できる場を提供するため、誰でも参加できるキャンペーンを実施します。

■「誰でも最大25％」のポイントキャンペーン

期間中、「Yahoo!ショッピング」での合計購入金額に応じて、最大＋8％の「PayPayポイント（期間限定）」を付与します。さらに、ボーナスストアPlusや毎日5％などの通常施策と組み合わせることで、誰でも最大25％付与されます（一部エントリーなどの条件や特典ごとに付与上限あり）。

＜最大25％内訳＞- いつものおトク- LINEアカウント連携で毎日5％- ボーナスストアPlusで最大＋10％- ボーナスストアPlusでさらに＋2％- 「ブラックフライデー」限定- 合計購入額5,000円以上で＋5％、20,000円以上で＋8％

■約1,200商品が対象の値引きセール。50％OFF以上の商品も。

人気ブランドや日用品、食品、家電などを中心に、ブラックフライデー限定価格で販売します。これから迎えるクリスマスや年末年始に向けたまとめ買い・買い替え需要にも対応し、幅広いカテゴリの商品をおトクに提供します。商品ラインナップは、11月18日（火）正午より順次公開予定です。

※商品ラインアップや価格は変更になる場合があります。

■クーポン・アプリ限定・LYPプレミアム会員向け施策

対象ストアで使える限定クーポンを順次配布するほか、アプリ利用者限定のクーポン配布や、LYPプレミアム会員向けの入会特典（合計5,000円相当）も実施予定です。アプリを利用することで、よりスムーズにキャンペーン参加やエントリーができます。

今後はキャンペーンページや公式X（ @yahoo_shopping(https://x.com/yahoo_shopping) ）で、限定クーポンやおすすめ商品情報を順次発信していきます。

『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、ユーザーが「欲しいものがおトクに買える」キャンペーンや企画を今後も実施し、より充実したお買い物体験を提供していきます。