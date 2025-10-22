スイーツショップ「Omnomnom甲子園五番町店」 10月26日（日）リニューアルオープン！

株式会社 T.K.SHINOmnomnom公式ロゴ

兵庫県西宮市甲子園五番町のスイーツショップ「Omnomnom（オムノムノム）甲子園五番町店」は、2025年10月26日（日）正午にリニューアルオープンいたします。2025年7月18日のオープン以来、自家製カットケーキや焼き菓子、韓国アイスなどを無人で販売し地域の皆さまにご愛顧をいただいてまいりましたが、より快適で楽しいスイーツ体験をお届けするため、店舗を一新。自社パティシエによる手作りケーキのラインナップを拡充し、見て楽しく食べて幸せになれる新しいスイーツ空間へと生まれ変わります。

■ 兵庫・西宮の人気スイーツショップが新たな装いで再登場

兵庫県西宮市甲子園五番町の「Omnomnom甲子園五番町店」は、2025年10月26日（日）正午にリニューアルオープンいたします。新たに増設したショーケースでは、「ふわふわスフレチーズケーキ」やしっとり焼き上げた「3色のマフィン」など、自社パティシエが一つひとつ丁寧に仕上げたハンドメイドスイーツを多数ご用意。見た目も味わいも楽しめるスイーツショップとして、より多くのお客様に「おいしい・たのしい」をお届けします。

■ リニューアルのポイント

ふわふわスフレチーズケーキ3色マフィン

・ショーケース増設と新商品登場

「ふわふわスフレチーズケーキ」や「マフィン」など、手作りの温かみを感じる新メニューが登場。

・店舗デザインを刷新

レインボーカラーを取り入れた明るくポップな空間にリニューアル。

見て楽しく、心も温かくなるスイーツ体験を演出します。

・24時間・無人・キャッシュレス販売スタイルを継続

忙しい日常の中でも、時間を気にせずスイーツを楽しめるライフスタイルを提案。深夜や早朝にも立ち寄れる「いつでもスイーツが買えるお店」としてご好評をいただいています。

■ 一時閉店期間について

リニューアル工事のため、以下の期間中は一時閉店させていただきます。



【工事期間】2025年10月20日（月）9:00 ～ 10月26日（日）12:00



お客様にはご不便をおかけいたしましたが、新しく生まれ変わった「Omnomnom甲子園五番町店」にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■ 店舗情報

Omnomnom（オムノムノム）甲子園五番町店

〒663-8175 兵庫県西宮市甲子園五番町1－4 1F

営業時間：24時間営業（無人・キャッシュレス販売）

Instagram：https://www.instagram.com/omnomnom_jp/

Webサイト：https://omnomnom.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Omnomnom（オムノムノム）広報担当 加藤

電話：080-4987-6673

E-mail：kato@tk-shin.co.jp

Web：https://omnomnom.jp/