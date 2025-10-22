間取り提案ツール「madreeデータバンク」が住宅営業支援システム「ALTA Revolution」と連携開始！パース・CADデータが「madreeデータバンク」で利用可能に！

スタジオアンビルト株式会社

間取り提案ツールを提供するスタジオアンビルト株式会社（本社：名古屋市西区那古野2丁目14-1、代表取締役：森下敬司）は、株式会社コンピュータシステム研究所（本社：宮城県仙台市青葉区本町2-19-21、代表取締役：長尾 良幸）が提供する住宅営業支援システム「ALTA Revolution」との業務連携を開始しました。

この連携により、パースやCADデータを「madreeデータバンク」上で閲覧・活用できるようになりました。さらに、「ALTA Revolution」ユーザーは「madreeデータバンク」の対象プランをALTAに直接取り込み編集することが可能となりました。

■提携の背景

住宅業界では、多様化する顧客のニーズに応じて商談初期に"競争力のある初回提案”をスピーディーに行うことが求められる一方で、営業・設計部門での慢性的な人手不足により受注前の初期商談において多くのリソースを割けないという課題がありました。

今回の連携により、「madreeデータバンク」の高品質な平面図に加え、「ALTA Revolution」によって生成された高精細な立面図やパースが利用可能になります。また、「ALTA Revolution」ユーザーにおいては「madreeデータバンク」に収録されたプランのCADデータをALTAに取り込み即編集することが可能となりました。

これにより、工務店・住宅メーカーにおける初回提案の品質向上とスピードを両立し、生産性向上を実現します。

■本提携によるメリット

1. 初回提案にかかる時間を大幅に削減

建築家が作成した高品質な平面図に加えパースや立面図も即時活用できるので、土地未購入のお施主さんへの対応を含め、ヒアリング→プラン提案までの時間を圧縮。

収録間取り（平屋）立面図

2. 立面図やパースも活用することで提案の質が向上

17万人のフォロワーを抱える公式インスタグラムでも人気の間取りに加えて立面図やパースも活用できるので、お施主さんにより伝わるプラン提案が手間なくできます。

リビング

ダイニング

南東パース

南西パース

3. 「ALTA Revolution」ユーザーは、プランをALTAに直接取り込み編集が可能に

「madreeデータバンク」で検索したプランは、ALTA形式のCADデータとしてダウンロードできるので、ALTAに取り込んでの編集・提案がスピーディーに実現できます。

■本連携の概要

・開始時期：2025年10月22日(水)～

・対象プラン数：「定番の間取り」や「人気の間取り」の200プランから提供開始（順次拡大予定）

・利用方法：「madreeデータバンク」の利用申込後にアカウント発行しご利用開始。

・必要環境：インターネットに接続されたPCとブラウザー

■今後の展望

両社は今後も連携を強化し、「madreeデータバンク」上で閲覧・活用できるパースやCADデータのプラン数を順次拡大していく予定です。

最先端技術と専門性の高いデータを組み合わせることで、住宅業界全体の生産性向上と顧客満足度向上を目指してまいります。

■サービス概要

・「ALTA Revolution」について

「ALTA Revolution」は、住宅営業のための提案から見積・設計までを一気通貫で支援する営業支援システムです。CAD未経験者でも扱いやすい操作性を兼ね備え、手書き図面をAIで3D化し、パース・プレゼン・積算・構造検討まで高速に処理できます。

・「madreeデータバンク」について

madreeデータバンクは、工務店や住宅会社向けの間取り提案支援ツールです。

建築家が作った約4,800件の高品質な間取りを、土地形状や間口・奥行き、各種こだわり条件などで即座に検索が可能。土地購入検討段階の施主を含めた初期商談の段階から手軽に効果的なプラン提案が可能となります。

■各社概要

・株式会社コンピュータシステム研究所

仙台本社：宮城県仙台市青葉区本町2‐19‐21

東京本社：東京都新宿区四谷三栄町6‐1

事業概要）

・土木・建築 事業関連のコンピュータソフトウェア開発・販売・メンテナンス

・各種マネジメントコンサルティング (ISO9000、14000、45001、BCP等)

・建設業向け教育サービス

・3Ｄ画像解析ソリューション・ソフトウェアおよび周辺機器の開発・販売

・スタジオアンビルト株式会社

本社：愛知県名古屋市西区那古野2丁目14-1なごのキャンパス2-3

東京オフィス：東京都港区虎ノ門５丁目９－１ 麻布台ヒルズガーデンプラザB 5階

運営サービス）

■住宅事業者向けサービス

・『madreeデータバンク』(https://madree-db.com/)

土地の形状や玄関方位、生活スタイルなど様々な条件から間取り（プラン）を探せる！



・『STUDIO UNBUILT』(https://www.studiounbuilt.com/)

建築の専門家に設計デザインの仕事を最短15分でオンラインで発注できるクラウドソーシングサービス。

■消費者向けサービス

・『madree（マドリー）』(https://madree.jp/)

理想の間取りに出会える、つくれる。注文住宅検討者向け支援サービス。



・『madree（マドリー）公式 Instagram』(https://www.instagram.com/madree.jp/)

家づくりを始める多くの皆さまにご支持いただき、フォロワー数17万人を突破！

