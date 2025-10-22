ÅìËÌÅÅÎÏDR¥µー¥Ó¥¹¤È¥·¥ãー¥×À½ÃßÅÅÃÓ¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
¥·¥ãー¥×¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ»³ °ì¹°¡¢°Ê²¼¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëDR¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨1¡Ë¡ÖÅìËÌÅÅÎÏµ¡´ïÀ©¸æ·¿eco¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¡ÀáÅÅ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Êµ¡´ïÀ©¸æ·¿¡Ë¡×¤È¥·¥ãー¥×À½ÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ¢·È¤ò¡¢ËÜÇ¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤¬½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥Ôー¥¯¥·¥Õ¥È¤ä¼ûµëÄ´À°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿DR¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ûÍ×Â¦¤ÎÄ´À°ÎÏÁÏ½Ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä´À°ÎÏ¤ÎÁÏ½Ð³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉHEMS¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖCOCORO ENERGY¡Ê¥³¥³¥í¥¨¥Ê¥¸ー¡Ë¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿ー¥ó¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÈ¯ÅÅ¾õ¶·¤Ê¤É¤òAI¤¬³Ø½¬¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼«²È¾ÃÈñ¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÅÅµ¤Âåºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¾ï»þ¤Ï¡ÖCOCORO ENERGY¡×¤¬¸úÎ¨Åª¤ËÅÅÎÏ¤Î¼«²È¾ÃÈñÀ©¸æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢DRÀ©¸æ»þ¤ÏÅìËÌÅÅÎÏ¤«¤é¤ÎDRÀ©¸æ·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤¬ÃßÅÅÃÓ¤ò±ó³ÖÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°Åù¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÅìËÌÅÅÎÏ¤è¤êDRÀ©¸æ¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ²ñ°÷À©Web¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤è¤ê¤½¤¦e¤Í¤Ã¤È¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â³ÆÃÏ°è¤ÎDR¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¤ä·ÐºÑÀ¤Î¸þ¾å¡¢DR¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 DR¡Ê¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¼ûÍ×²ÈÂ¦¤¬ÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨2 Home Energy Management System¤ÎÎ¬¡£½»Âð¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´ÉÍý¡¦À©¸æ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡ÖCOCORO MEMBERS¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡¢¤ª¤è¤ÓHEMS¡ãJH-RVB1¡ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
