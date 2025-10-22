『MIDLAND CHRISTMAS 2025』開催！

トヨタ不動産株式会社

ミッドランドスクエアでは、11月12日(水)～12月25日(木)、『ミッドランド・クリスマス2025』を開催いたします。今年の館内イルミネーションのテーマは「Together, We Shine」。クリスマスの高揚感あふれる、光に包まれた特別な時間をお楽しみください。オープニングイベントには、2000年代に数々のヒット曲を生み出した藤巻亮太さんが登場。クリスマスマーケット「ケーテ・ウォルファルト」やPOP UP、お得なキャンペーンなど、多彩な企画もご用意。この冬、心を灯すひとときを、ぜひミッドランドスクエアでお過ごしください。

メインビジュアル＆テーマ

ミッドランド・クリスマス 2025

【期間】

2025年11月12日(水)～12月25日(木)

【館内イルミネーションテーマ】

「Together, We Shine」

無数の光の粒が集まり、一つのツリーを形作るように、街と人、人と人がつながる。一年の感謝と新しい年への祈りを光に込めて。

■ 期 間

2025年11月12日(水) ～ 2026年3月1日(日)

※ツリーバナー等、クリスマス装飾は2025年12月25日(木)まで。

メインビジュアル館内イルミネーションイメージパース

光が織りなす幻想的で幸福感あふれるラグジュアリーな空間。ミッドランドスクエアのために別注制作されたシャンパンゴールドのイルミネーションが、今年はより贅沢な輝きとなり、まるで宝石のような煌めきで、館内に上品さと華やかさを表現します。アトリウムの吹き抜けに吊り下げられた圧倒的な存在感を放つクリスマスツリーは、東京で活躍するドロワー・池田充宏氏がデザイン。吹き抜け空間を開放感あふれる幻想的な世界へと仕上げます。ミッドランドスクエアでしか体験できない、特別なウィンター・イルミネーションをたっぷりとお楽しみください。

【オープニング・イベント】

MIDLAND CHRISTMAS 2025 ZIP-FM presents 藤巻亮太 スペシャルライブ

冬の始まりを告げる、粉雪のように降り注ぐ光と歌声

「ミッドランド・クリスマス2025」のオープニングを飾るのは、「粉雪」や「3月9日」など、世代を超えて愛される名曲を生み出した、藤巻亮太さん。レミオロメンのボーカルとして2000年代を代表する数々のヒット曲を生み出し、現在はソロとしても精力的に活動中です。館内に埋め尽くされたイルミネーションの中、人々の心に響くその繊細かつ力強い歌声で、心あたたまるひとときを演出します。クリスマスシーズンの始まりにふさわしい、感動とぬくもりに包まれる一夜限りの特別なステージをどうぞお楽しみください。

■日時 ／ 11月12日（水）18:30～19:15

■場所 ／ ミッドランドスクエア商業棟B1F アトリウム

■出演 ／ 藤巻亮太

■MC ／ 小林拓一郎

★観覧無料

※ミッドランドスクエアメンバーズアプリ会員限定ステージ前シートの事前抽選は受付を終了してお

ります。

※立ち見観覧フリー。混雑時は入場制限する場合がございます。

シンガーソングライター 藤巻亮太

LIVE GUEST

シンガーソングライター

藤巻亮太 Rtota Fujimaki

2003年にレミオロメンのメンバーとしてメジャーデビューし、「3月9日」「粉雪」など数々のヒット曲を世に送り出す。2012年2月にソロ活動を開始、2025年3月には5thアルバム『儚く脆いもの』をリリース、4月にはアルバム『儚く脆いもの』を引っ提げてバンド編成での全国ツアーを開催し、追加公演では自身初の海外ライブを台湾で開催した。地元・山梨県では2018年から野外音楽フェス「Mt.FUJIMAKI」を主催し、2025年は9月27日(土)に開催。

MC 小林拓一郎

MC

ナビゲーター / ラジオDJ

小林拓一郎 Takuichiro Kobayashi

1979年愛知県豊川市生まれ。 2005年よりZIP-FMナビゲーターを務め、現在は『get ready』を担当。シーホース三河のホームコートMCやとよかわ広報大使も務める。2019年に名古屋市中区で「Pharmacy Coffee Lab」、2020年には豊川市でバスケットコート『Grape Park Court』をオープンなど多岐にわたり活躍している。

その他 館内外装飾

MIKIMOTO ホリデーインスタレーション

ホリデーシーズンを彩る特別なクリスマスツリーを、ミキモト店舗横スペースにて展示いたします。高さ約4.5メートルの純白のツリーは、ホリデーシーズンのイメージカラーであるブルーを基調に、真珠を想起させるオーナメントで

華やかに装飾。上質で幻想的な世界を演出いたします。

■ 期間／11月12日(水)～12月25日(木)

■ 場所／商業棟1F ミキモト前

イメージパースディズニー映画『ズートピア２』公開記念 特別装飾

世界が絶賛したディズニー映画の金字塔『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”に突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出す。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニック―正反対なふたりの絆が今試される。そして本作の公開を記念し、特別装飾を展開いたします！今しか見られないクリスマスツリーやオリジナルフォトスポットも登場し、映画の世界観を演出いたします！



■ 期間／11月12日(水) ～ 12月25日(木)

■ 場所／商業棟4F シネマエスカレーター前広間

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

ウィンター・イルミネーション

今年も名古屋駅前を豪華なシャンパンゴールドのイルミネーションが彩ります。イルミネーションには、「CO2フリー電力」の使用や、オーナメントの一部にLANケーブルの廃材を使用するなど、環境に配慮した装飾を行います。

■期間／ 11月12日(水)～2026年3月1日(日)

■時間／17:00～23:00

■場所／＜樹木＞ビル北側・西側・南側 ＜植栽＞北側・西側

その他 イベント

PYRENEX POPUP SHOP

1859年にフランスで創業したダウン原毛の仕入れから仕上げまで自社で一貫管理し、上質な“ピュア・フレンチダックダウン”を供給し続けている老舗ブランドです。機能性とタイムレスな魅力を兼ね備えたダウンウェアの世界をご体感

いただけます。

■ 期間／11月12日(水)～2026年1月31日(土)

■ 時間／11:00～20:00

■ 場所／商業棟2F イベントスペース

Kathe Wohlfahrt ケーテ・ウォルファルト

ドイツ・ローテンブルク発のクリスマス専門店が今年も登場！手作りのオーナメントやくるみ割り人形など、本場の温もりと特別な商品が勢揃い。一年中楽しめるユニークな贈り物のアイデアや豊富なオーナメントを取り揃えています。

■ 期間／11月16日(日)～12月22日(月)

■ 時間／11:00～20:00 ※初日は12:00オープン、最終日は18:00まで

■ 場所／商業棟B1F アトリウム

★サンタクロース グリーティング

サンタクロースからのお菓子のプレゼントや記念撮影 ※お菓子は無くなり次第終了

■ 日時／12月13日(土)・12月14日(日) 11:00～、13:30～、15:30～ (各回 約１時間)

聖霊中学・高等学校オーケストラ部 クリスマスコンサート

屋外展望台「スカイプロムナード」で、若いエネルギーに満ちたオーケストラの心地良いサウンドをお楽しみください。



■ 日時／11月21日(金) 14:00 開演予定 ※雨天中止

■ 場所／オフィス棟44～46F スカイプロムナード(入口は42F)

※スカイプロムナードのご入場には入場料がかかります。詳細はスカイプロムナードHPをご確認ください。

金城学院中学・高等学校クリスマスコンサート

毎年恒例のクリスマスコンサート。優しいキャロルは聖なる夜を引き立てます。

■ 日時／12月24日(水)・12月25日(木)

１.14:30～ハンドベルクワイア

２.15:30～弦楽アンサンブル

３.16:30～グリークラブ

■ 場所／商業棟B1F アトリウム

キャンペーン他

ミッドランドスクエアメンバーズアプリ会員 ポイントアップキャンペーン

期間中、対象店舗にてお買い物・ご飲食いただいたプラチナ・ゴールド会員様には通常の3倍、グリーン会員様には通常の2倍のポイントを進呈いたします。当日入会のお客様も対象となります。

※キャンペーン対象外店舗がございます。詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

■ 期間／11月12日(水)～11月16日(日)

ミッドランドスクエアメンバーズアプリ会員＜電子クーポン＞カフェ＆グロサリークーポン

利用期間中、対象店舗で3,000円以上（税込・合算不可）のお買上げ時に使える500円OFFの電子クーポンをメンバーズアプリにて配信いたします。

■ 利用期間／12月1日(月)～12月25日(木)

■ 対象店舗／ピエール マルコリーニ、富澤商店、ディーン＆デルーカ、パティスリーGIN NO MORI、石昆、ラスール オーバカナル、サロン・ド・モンシェール、ベーカリー＆レストラン 沢村、ビチェリン、ビストロ イナシュヴェ

ミッドランドスクエアメンバーズアプリ会員＜電子クーポン＞THANKS TICKETS プレゼントキャンペーン

期間中、対象店舗にて10万円以上（税込・合算可）お買上げの会員様に、利用期間中にご使用いただけるTHANKS TICKETSをメンバーズアプリにて配信いたします。

■ 期間／12月1日(月)～12月25日(木)

■ 利用期間／2026年1月2日(金)～2月28日(土)

■ チケット内容／

１.1,000円OFF 2枚…対象飲食店舗にて利用可、利用条件無し

２.10,000円OFF 1枚…対象物販店舗にて55,000円（税込）以上のお買上げで利用可

３.1,000円映画鑑賞優待券 2枚…ミッドランドスクエア シネマ1・2の入場料金を1,000円で利用可

※一部上映作品・座席には追加料金が必要です。特別興行作品は対象外となります。

※キャンペーン対象外店舗がございます。詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

※2026年1月2日(金)は物販店舗は休業いたします。

※2026年2月16日(月)は休館日です。

ミッドランドスクエアメンバーズアプリ会員限定 New Shop+ クーポンキャンペーン

本年オープンした1F『MIKIMOTO』、2F『アパルトモン』、4F『MOHEJI』をご利用いただいた方にもれなく3種類のクーポンをメンバーズアプリにて配信！お買い上げ時に必ずメンバーズアプリにてポイントをお付けいただきますようお願いいたします。

■お買い上げ対象期間：8月3日(日)～11月30日(日)

※お買い上げいただいた約1週間後にクーポンが配信されます。

■お買い上げ対象店舗：MIKIMOTO、MOHEJI、アパルトモン

■クーポン内容

１.物販クーポン：30,000円以上購入で5,000円OFF

２.食物販・飲食クーポン：3,000円以上ご利用で500円OFF

３.スカイレストランクーポン：15,000円以上ご利用で2,000円OFF

※価格は税込価格です。

※おひとり様1回までの配信です。

※お買上対象期間中の当日入会のお客様も対象となります。

※クーポンの利用期限は2026年1月31日までとなります。

※クーポン対象店舗など詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

プレミアムマガジン デジタルブック「My Story vol.67 ～Winter Book～」

プラチナ・ゴールド会員様を中心に年4回発行しているプレミアムマガジン「My Story」。ミッドランドスクエア公式HPでは、デジタルブック版を公開いたします。vol.67はクリスマス特別号として、クリスマスファッション、クリスマスディナー特集、クリスマスギフト特集やニューショップ情報に加え、オープニングライブゲストの藤巻亮太さん、レストラン店舗のこだわりにせまる店長へのインタビューが掲載された豪華な一冊です。

■ リンク／https://www.midland-square.com/book/winterbook2025/

■ 形式／A4×36ページ

イベントカレンダー