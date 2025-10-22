農業法人25社以上が出展　農業法人と求職者のマッチングフェア開催

北海道

北海道は、農業法人で働いてみたい方、農業体験を希望している方、都市部から離れ農村生活に興味・関心をお持ちの方が気軽に相談できる「農業法人と求職者のマッチングフェア」を2025年11月9日（日）に、札幌市中央区のジョブキタプラザにて開催します。

農業の仕事にチャレンジしたい！農業法人に就職したい！

農業初心者はもちろん、過去に農業に携わったことのある方、農業法人への就職を検討している方など具体的な道筋を見つけるチャンスです。

出展者は、先進的な経営を行い、働きやすい職場づくりにも積極的に取り組む農業法人です。

北海道の生産者や地域が参加しており、あなたに最適な農業の形態や地域について、じっくりとお話しいただけます。

また、セミナーやなんでも相談コーナー、移住相談コーナーも設置しており、自分に合った就職方法や地域の相談が可能です。

北海道で農業の未来を描きませんか？入場は無料！入退場も自由なので、気軽にご参加ください。

こんな方におすすめです！

・農業に興味がある。

・どんな農業法人があるか知りたい。

・都会から離れて自然の中で暮らしたい。

・農業に興味があるけど何をしたらよいかわからないので教えて欲しい。 など

こんなことができます！

・各農業法人の魅力、就農支援制度、農業体験について情報収集ができる。

・全道の農業関係者等に相談できる。

・パンフレットなどの資料収集 など。

開催概要

農業法人と求職者のマッチングフェア

１日 時：令和７年（2025年）11月９日（日）

12：00～17:00（受付11：30～16：30）

２場 所：ジョブキタプラザ （札幌市中央区南1条西6丁目20-1）

札幌市営地下鉄大通駅より徒歩約４分

３入場料金：無料

４対 象：農業にご興味のある方、どなたでも大歓迎です。

５主 催：北海道農政部

６運 営：北海道雇用就農サポート事務局

詳細はこちらhttps://kurashigoto.hokkaido.jp/information/20250901133000.php

※イベント参加無料、予約不要、退出自由、服装自由

内容

セミナー開催（13:00～15:00）

農業法人担当者から、移住するための仕事とお金の話や、雇用環境と就農後のキャリアパス、

雇用就農と新規就農の選び方等のお話を聞くことができます。

13:00～13:30 セミナー１.「移住するための仕事の話しとお金のお話し」

13:30～14:00 セミナー２.「未経験でも始められる農業の仕事」

14:00～14:30 セミナー３.「就農後のキャリアパスと雇用環境について」

14:30～15:00 セミナー４.「雇用就農と新規就農の選び方」

※各セミナーの様子はオンラインでも配信します

ゼミナーの様子

農業法人への就職相談ブース

道内の農業法人25社以上がブース出展します。出展者は先進的な経営や、働きやすい職場づくりに取り組んでいる生産者です。

就職相談ブースの様子

なんでも相談ブース

何でも相談コーナーではアドバイザーに何でもお気軽にご相談できます。じっくりとお話ししながら１つずつお悩みを解決していきましょう！

なんでも相談ブースの様子

お問合せ先

北海道雇用就農サポート事務局

TEL：011-769-9739

会場案内図

札幌市営地下鉄大通駅より徒歩約４分

拡大地図を表示(https://maps.app.goo.gl/QU9QcQnv7hKC4UbU7)

農業法人と求職者のマッチングフェア 出展団体(一例)

【空知エリア】

有限会社大橋さくらんぼ園（芦別市／果樹作）

有限会社あきよしファーム（奈井江町／稲作・野菜作）

有限会社ほなみ（南幌町/稲作）

【後志エリア】

アイケイファーム余市株式会社（余市町／果樹作）

株式会社余市和田農園（余市町／野菜作）

有限会社ファームトピア（蘭越町／畑作）

【胆振エリア】

株式会社マルシメおぬき（伊達市／稲作・野菜作）

株式会社風のがっこう（伊達市／野菜作）

【日高エリア】

日高キャトルセンター株式会社（日高町／酪農）

【上川エリア】

有限会社グリーンサポート（上川町／畑作・肉用牛）

株式会社イナゾーファーム（士別市/畑作・野菜作）

株式会社カズワンファーム（美瑛町／酪農）

株式会社モンステラ北落合（南富良野町／畑作・野菜作）

有限会社藤井牧場（富良野市／酪農）

【留萌エリア】

幌延町酪農担い手育成センター（幌延町／酪農）

【宗谷エリア】

宗谷南酪農ヘルパー利用組合（枝幸町／酪農）

【オホーツクエリア】

株式会社えみんぐ（紋別市／酪農）

株式会社トップファーム（佐呂間町／肉用牛・酪農）

株式会社津別ファーム（津別町／肉用牛）

株式会社しらかば牧場（紋別市／酪農）

【十勝エリア】

株式会社Jリード（豊頃町／酪農）

【釧路エリア】

株式会社北海道サラダパプリカ（釧路市／野菜作）

【根室エリア】

株式会社なかしゅんべつ未来牧場（別海町／酪農）

【全道エリア】

北海道農業公社（北海道農業担い手育成センター）

チラシのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d88209-978-4d113abe61969c681d14016c636e54ca.pdf