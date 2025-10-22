＜北海道、新潟、福岡＞支店 12月1日 新設、業績好調につき拠点拡大【アプティグローバル企業動向】

株式会社アプティグローバル

自動車業界向けに特定技能人材の紹介を行う株式会社アプティグローバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、業績好調につき、2025年12月1日、北海道、新潟県、福岡県に支店を同時開設します。これにより、東京本社、既存の神戸支店と合わせ、国内5拠点となります。

本社・支店一覧

＜本社＞

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5

JR恵比寿ビル7F

＜札幌支店＞ 2025年12月1日新設

〒060-0004

北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-7

MMS札幌駅前ビル4F

＜新潟支店＞ 2025年12月1日新設

〒950-0087

新潟県新潟市中央区東大通2丁目4-10

日本生命新潟ビル9F

＜神戸支店＞

〒651-0087

兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際会館22F

＜福岡支店＞ 2025年12月1日新設

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前二丁目17-1

博多プレステージ本館3F

支店開設の背景

当社は、インドネシアで「自動車整備、日本語、日本文化」を学んだ特定技能人材を、日本の自動車ディーラーや整備工場に紹介しています。外資系企業として初めてP3MI（インドネシア政府認定・人材紹介事業者）の資格を持ち、雇用契約から送り出し、日本でのサポートまで、中間業者を一切介さずワンストップで行うことが特長です。

当社が育成・紹介した特定技能人材は、現在、日本各地で活躍しています。

特に、人材が日本で就業後にも実施している「定期面談」「日本語学習」「24時間サポート」などの支援は、業界唯一（※）のサービスとして需要が高まっています。サポート体制をより強化し、採用企業との連携もさらに深めていくため、支店を同時開設する運びとなりました。

すべてのオフィスを駅直結や駅近に設け、お客様の利便性を追求いたしました。

※当社調べ（2025年10月現在、自動車業界に特化したインドネシア特定技能人材紹介会社として）

株式会社アプティグローバルは、支店の新設を通じ、これまで以上に安心と信頼をお届けできるよう努めてまいります。

【会社概要】

社名 株式会社アプティグローバル

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty-global.com/

創業 2019年12月

創立 2024年7月

資本金 3億 4,000万円

従業員数 15名

事業内容 外国人採用支援事業

在留資格申請代行事業

損害保険代理店事業

海外進出コンサルティング事業

各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理

参考資料：株式会社アプティグローバルについて

日本になじむ特定技能人材 輩出の背景

当社は、インドネシアで、自動車整備学校、日本語学校、そして政府認定の人材紹介会社（人材送り出し機関）を運営しています。自動車整備士として日本に就職したい若者を募り、技術・語学・文化を徹底教育し、特定技能人材として日本の企業に紹介・雇用契約締結の仕組みを確立しました。

来日前に教育課程や文化学習を修了しているため、当社から就職した人材は、「日本語ができ、日本の生活にもなじむ整備士」として入社後すぐに現場で活躍しています。

外資系企業でP3MI（インドネシア政府認定・人材紹介事業者）の資格を持つのは、当社が初です。

「自動車業界にインドネシア人材」の理由

自動車は日本の基幹産業でありながら、それを支える整備士などの人材不足が深刻な課題となっています。自動車整備学校の入学者数は年々減っており、国内の人材だけで整備士をまかなうことが困難な状況です。

そこで、当社は海外の人材に着目。中でも、もっとも親和性の高い国がインドネシアでした。

インドネシアは日本に対する評価や敬意が高く、「日本に就職したい」と希望する人材が多い国です。国民性は、忠誠心が深く、勤勉で明るく穏やか。また、インドネシア語と日本語は類似性が高いため上達しやすく、交通ルールも「右ハンドル、左側通行」と日本になじみやすい環境です。

当社ならではの特長

【自動車業界初！（※） ワンストップで即戦力を採用】

当社は、自動車業界で初めての、一社完結型インドネシア人材紹介事業者です。

人材募集、教育、雇用契約、送り出し、日本でのサポートまで、当社が責任をもって行います。

一般的な外国人材サービスは間に複数の業者が入りますが、当社ではすべて内製で、他社は一切関与いたしません。中間業者トラブル等のリスクを防ぎ、責任の所在が明確です。

【自動車業界唯一！（※） 手厚いアフターフォロー】

当社は、自動車業界で唯一、人材が日本で就業後にも定着サポートを徹底しています。

特定技能外国人の受け入れには10項目の支援が義務付けられていますが、当社ではさらに定着と安心を促すべく、プラス7項目を独自で実施しています。日本に就職することをゴールと考えず、特定技能人材が企業や地域になじみ、安心して暮らし、自信をもって活躍できるための取り組みです。

１.特定技能外国人総合保険の加入

２.運転免許切替支援、自動車運転の研修

３.日本語学習の継続（月2回×40分）

４.企業様へのレポート提出（月2回）

５.定期面談（企業様・人材ともに毎月）

６.新鮮野菜ボックスのお届け（月１回）

７.母国語・日本語での24時間サポート

※当社調べ（2025年10月現在、自動車業界に特化したインドネシア特定技能人材紹介会社として）

当社は今後、10万人を日本企業の活躍人材とすることを目指し、自動車産業の発展に貢献してまいります。