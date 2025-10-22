英国紅茶ブランド「アーマッドティー チャイスパイス」が当たる！秋の夜長に、ふんわりスパイス香るティータイムを。

富永貿易株式会社

英国紅茶ブランド《アーマッドティー（AHMAD TEA）》輸入総代理店 富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、公式SNSアカウント（X・Instagram）にて、「チャイスパイス ティーバッグ」が総計20名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

■4種のスパイス入ったチャイスパイス

応募規約はこちら :https://ahmadtea.jp/?post_type=topics&p=1469

しっかりとした味わいの茶葉にジンジャー・シナモン・クローブ・カルダモンの4種のスパイスが香る本格チャイ。お砂糖やはちみつなど、お好みの甘味とたっぷりのミルクを加えて本格的なチャイとしてはもちろん、すっきりとした飲み口なので、ストレートでもお楽しみいただけます。

肌寒くなり、家で過ごす時間が増える季節。ゆっくり読書や映画を楽しむひとときに、じんわりと温まるチャイがぴったり。自分と向き合う、ご褒美タイムを。

キャンペーン概要

【応募期間】

2025年10月22日(水)～10月30日(木)23：59まで

※本キャンペーンは予告なく変更・早期終了、または延長する場合があります。



【賞品内容】

・アーマッドティー チャイスパイス ティーバッグ20P 2個

※参考商品ページはこちら（Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/%E5%AF%8C%E6%B0%B8%E8%B2%BF%E6%98%93-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-Ahmad-%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%EF%BC%8820P%EF%BC%89-%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/dp/B07VTNMT6B?ref_=ast_sto_dp&th=1)）

【当選人数】

抽選で総計20名様（X・Instagram 総計）

※当選人数はキャンペーン期間中に変動する可能性がございます。

【応募方法：Xの場合】

1.アーマッドティー公式Xアカウント（https://x.com/ahmadtea_jp）を「フォロー」

2.キャンペーン投稿を「リポスト」

キャンペーン終了後、当選された方に公式XアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

【応募方法：Instagramの場合】

1.アーマッドティー公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/ahmadtea_jp/）を「フォロー」

2.キャンペーン投稿に「いいね」

キャンペーン終了後、当選された方に公式InstagramアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

《アーマッドティー》について

アーマッドティー公式ブランドページ :https://ahmadtea.jp/

「今日を彩る、とっておきの1杯を」をコンセプトに、紅茶がもたらす豊かな時間をお届けする英国紅茶ブランド「アーマッドティー」。「高品質な紅茶を手軽に飲んでほしい」という創業者の想いから、「高品質・良心価格」という基本理念のもと、今日では世界90か国以上で親しまれています。

伝統的なブレンドをはじめ、フルーツティーやデカフェタイプ、ノンカフェインのハーブティーまで揃う幅広いラインナップも魅力。グローバルブランドとして、安全・安心で高品質な商品を製造することはもちろん、企業としての取り組みにも力を入れており、チャリティー活動などを活発に行っています。

