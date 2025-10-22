第3回 農業資機材‧サービス オンライン展示会が開催決定、出展社募集中！！

株式会社日本農業新聞

日本農業新聞（東京都台東区、代表取締役社長：田宮和史郎）は2026年１月30日（金）～4月28日（火）まで、「農業資機材‧サービス オンライン展示会」を開くことを決定いたしました。展示会への出展企業・団体を募集しております。

3回目となる本展示会では、出展社様の要望を受けて3つのプランを展開。昨年通りの「スタンダードプラン（税抜9万円）」に加え、自社セミナーができる「プレミアムプラン（税抜20万円）」、格安の「シンプルプラン（税抜3万円）」をメニュー化いたしました。出展の申し込みは、25年11月28日（金）まで受け付けております。

■「第3回 農業資機材‧サービス オンライン展示会」概要

開催期間：2026年1月30日（金）～4月28日（火）まで

出展料金：3万円（税抜）～ ※プランやオプション機能により変動します

出展対象：農業関連の製品やサービスを提供する企業・団体など

開催形式：WEB（オンライン）

来場対象：農業法人・農家、ＪＡ、自治体、など ※来場者は無料

昨年実績：来場者＝2,901 アカウント 1社あたりの平均リード獲得数＝139件

最大リード獲得数＝461件

■3つのプラン概要図

■詳細・出展申し込みフォーム

実際にPC上で展示会画面や出展社管理画面をご覧いただきながらの説明も対応します。ご希望の方はお問い合わせください。

・企画の詳細は、下記URLから資料をダウンロードください。

https://pr.agrinews.co.jp/ad/on-line_expo2026_exhibitor_lp ※出展社LP

・申し込みは下記URL先のフォームをご入力ください。

https://questant.jp/q/2CINKSY0 ※2025年11月28日締め切り

■日本農業新聞とは

国内唯一の農業専門の日刊紙で、部数25万9332部（紙＋電子 ※2024年10月時点の日刊農業専門紙）になります。ＪＡグループの一員として、農家・ＪＡ役職員の皆さまに役立つ情報を発信しています。2011年には電子版を創刊し、デジタル分野での情報発信も強化しています。公式ウェブサイトの月間ＰＶは123万309です（2023年10月～2024年9月までの平均値 ※4月分は除く）。

ＨＰ：https://www.agrinews.co.jp/

■お問い合わせ

株式会社日本農業新聞オンライン展示会事務局

TEL：03-6281-5810

メール：online-tenjikai@agrinews.co.jp