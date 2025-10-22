¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊªÎ®¡¦»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º»Ô¾ì¡¢Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë
大手総合不動産コンサルティングサービス会社であるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：小笠原 行雄、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、アジア太平洋地域における物流・産業用不動産市場の動向をまとめた最新レポート、「アジア太平洋地域インダストリアル＆ロジスティクス・インサイト 2025年9月」を9月30日に発表しました。
¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ÎÍ×Ìó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î³µ¶·¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥ÈÍ×Ìó¡Û
¢£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î»Ô¾ì³µ¶·
¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊªÎ®¡¦»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÏÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¿·µ¬¶¡µëÎÌ¤ÏÁ°´üÈæ6%¸º¤Î770ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë Ä¶¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ï¿·µ¬³«È¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯²óÈòÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¼ûÍ×¤Ï3PL¡¢E¥³¥Þー¥¹¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÁÒ¸Ë¤Ø¤Î¡Ö¼Á¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äì·ø¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢¶âÍøÄã²¼¡¢¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤Î²þÁ±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¼«Æ°²½¡¢ÀïÎ¬ÅªÎ©ÃÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ÏÊªÎ®¡¦»º¶È¥»¥¯¥¿ー¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÀÑ¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÄÂÎÁ¾å¾º¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï¶¡µëÄ¶²á¤Ë¤è¤êÄÂÎÁ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤´¤È¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¢£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¸½¾õ
ÃÏ°èºÇÂç¤Î¶¡µë¤È¶¡µëÄ¶²á·¹¸þ¤¬Â³¤¯¼ûµë
¡¡Åìµþ·÷¤Ç¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¹ç·×130ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë Ä¶¤Î¿·µ¬¶¡µëÊª·ï¤¬½×¹©¤·¡¢°èÆâÁ´ÂÎ¤ÎÌó17%¤òÀê¤á¤ëÃÏ°èºÇÂç¤Î¿·µ¬¶¡µë»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤ÎÂçÎÌ¶¡µë¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï°ÍÁ³¶¡µëÄ¶²á¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï¶¡µë¤ÎÍÞÀ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âº£¸å¤Î¿·µ¬¶¡µë¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀµ¾ï²½¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¸°¤È¤Ê¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Î³ÎÊÝ
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ÎºÎÍÑ¡¦°Ý»ý¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ï2¤Ä¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡§
¡¦Î©ÃÏÁª¹¥¤ÎÊÑ²½¡§ ¿Í¸ý¤Î½¸ÀÑ¤¹¤ëÅìµþÅÔ¿´´ó¤ê¤Î¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Ø¼ûÍ×¤¬¥·¥Õ¥È¡£Ï«Æ¯ÎÏ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¥³¥¹¥È¤ò¾å²ó¤ëÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤ê¡¢·÷±ûÆ»±è¤¤¤Ê¤É³°±ïÉô¤ÎÃæ¾®µ¬ÌÏÊª·ï¤Î¥êー¥·¥ó¥°¤ÏÄ¹´ü²½·¹¸þ¡£
¡¦Í×µá¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¹âÅÙ²½¡§ Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤Î¤¿¤á¶õÄ´¤ò´°È÷¤·¤¿»ÜÀß¤ä¡¢ÁÒ¸Ë¤Î¼«Æ°²½ÂÐ±þ¤Î¤¿¤áÃ±°ì¥Õ¥í¥¢¹½À®¤Ç¹¤¤¾²ÌÌÀÑ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ø¤ÎÁª¹¥¤¬¸²Ãø¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¹¤¤°ÕÌ£¤ÇÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¼Á¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊ¸Ì®¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ»Ô¾ì
¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹»Ô¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡Ö¼Á¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¤¬ÊªÎ®¡¦»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¡¢Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÉÊ¼ÁÊª·ï¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÁÒ¸Ë¤Î¼«Æ°²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3PL»ö¶È¼Ô¤¬¼çÍ×¤Ê¼ûÍ×¸£°úÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÄÂÎÁ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤Î¥¢ー¥á¥À¥Ðー¥É¡Ê+17.6%¡Ë¡¢¥×¥Í¡Ê+11.1%¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ê+7.3%¡Ë¤ÇÄÂÎÁ¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï·úÀß¥³¥¹¥È¾å¾º¤ËÈ¼¤¦¾å¾º°µÎÏ¤È¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¶õ¼¼Î¨¤Ë¤è¤ë²¼Êý°µÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤·¡¢ÄÂÎÁ¤ÎÆ°¤¤Ï¾®Éý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¡µëÄ¶²á¤ÇÄÂÎÁ¤¬²¼Íî¤¹¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ¡¦¹á¹Á¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡Öç±Ãå¾õÂÖ¡×¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ìÄ´À°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â°Û¤Ê¤ë¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ïº£¸å12¥ö·î¤Ç¶¡µë¤Î¸º¾¯¤È¶õ¼¼Î¨¤ÎÅ¬Àµ²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï2023Ç¯°ÍÍê¤ÎÂçÎÌ¶¡µë¤Î±Æ¶Á¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¡µëÄ¶²á¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²¼¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬°ìÄê¤ÎÄÂÎÁ¾å¾º¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤ß¤é¤ì¡¢Ï«Æ¯ÎÏ³ÎÊÝ¤È»ÜÀß¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î½ÅÍ×À¤¬ÄÂÎÁ¥³¥¹¥È¤Î°µ½Ì¤ËÍ¥Àè¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
E¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ
¡¡ÆüËÜ¤ÎE¥³¥Þー¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë24.8Ãû±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ+22.3%¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥Þー¥¹¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Î58.7%¤òÀê¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÇäÇä¾åÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ëEC²½Î¨¤Ï9.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢´Ú¹ñ¡ÊÆ±27.7%¡Ë¡¢ÂæÏÑ¡ÊÆ±30%¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÉáµÚÎ¨¤ÏÄã¤¯¡¢Àè¿Ê¼çÍ×¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊÆ±12.7%¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤Ï¡¢¿Í¸ý½¸ÀÑ¥¨¥ê¥¢¶á¹Ù¤ÎÇÛÁ÷¸úÎ¨¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¡¦»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡2023Ç¯°ÊÍè¤Î¶¡µëÄ¶²á¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äì·ø¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢E¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¡¢3PL´ØÏ¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀøºßÅª¼ûÍ×´ðÈ×¤ÏÄì·ø¤¤¡£ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¼Á¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¡Ö¼«Æ°²½¡×¡Ö¸úÎ¨²½¡×¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢³èÈ¯²½¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÅê»ñ¤ä¡¢³¤³°¤ÎÊªÎ®´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ßºîÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ô¾ì¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡õ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È 2025Ç¯9·î¡×¤ÎÁ´Ê¸¡Ê±Ñ¸ì¤Î¤ß¡Ë¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL :
https://www.colliers.com/ja-jp/research/asia-pacific-industrial-and-logistics-insights-september-2025
¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥È¥í¥ó¥È¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¡¢»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Åê»ñ±¿ÍÑ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂç¼êÁí¹ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£À¤³¦70¤«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢23,000¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÀº¿À¤ËÉÙ¤ó¤À¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂî±Û¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢Ìó30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó20%¤ÎÅê»ñ¼ý±×Î¨¤ò³ô¼ç¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¼ý±×¤Ï48²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤Ï990²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤ÎµòÅÀ¤Ë100¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¤òÍÊ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¡¦¥ªー¥Êー¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¸þ¤±¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥êー¥·¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë ¥êー¥·¥ó¥°¡¢¥êー¥·¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ó¥ë¥É¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄê¤ª¤è¤Ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
