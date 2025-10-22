【東京都足立区】東京メトロ車両基地イベント「メトロファミリーパーク in AYASE」（11/23開催）入場券＆限定体験セットが足立区ふるさと納税返礼品に初登場！

足立区への寄附で特別な体験を

足立区

足立区にある東京メトロの綾瀬車両基地で行われる「メトロファミリーパーク in AYASE」は、毎回10,000人規模の家族連れや鉄道ファンに親しまれてきたイベントです。車両綱引き体験やこども制服撮影会、車両撮影会といった様々な体験企画のほか、飲食コーナー、鉄道・バス各社によるグッズ販売など、広い車両基地内で楽しい時間を過ごすことができます。

すでに、一般抽選は終了していますが抽選で外れた方も申込みをしていなかった方も、足立区ふるさと納税返礼品で参加できます（先着順）。普段は決して見ることのできない車両基地の裏側を思う存分味わってください。

足立区ふるさと納税返礼品だけの限定特別セット

初登場の返礼品には、入場券に加え、巨大な車両が洗浄される様子を間近で見られる「車両洗浄乗車体験」と実際に足立区内を走っていた車両で使われていた「つり革（３本）」が付いた、限定50組（1組5名まで）の特別セットです。日常では味わえない貴重な体験を「足立区ふるさと納税返礼品」でお楽しみください。

「メトロファミリーパーク in AYASE」入場券＆限定体験セット概要

■申込開始

10月28日（火）午前9時

「ふるさとチョイス」の足立区ページ 10月27日（月）13時頃公開予定

■寄附額

1万円から

■受付数

先着50組（1組5名まで入場できます）

※ 11月上旬から紙チケットを順次送付予定

■申込みサイト

ふるさとチョイス（https://www.furusato-tax.jp/city/product/13121）

「メトロファミリーパークin AYASE」概要

■名称

メトロファミリーパーク in AYASE 2025

■実施日時

2025年11月23日（日・祝） 10:00～15:00（最終入場14：30）

■実施場所

東京メトロ 綾瀬車両基地（東京都足立区谷中４-４-９）

■アクセス

東京メトロ千代田線北綾瀬駅より徒歩１２分

※ 会場内に駐車場、駐輪場はありません

■イベント詳細

https://www.event-metro.jp/familypark2025

主な注意事項

■下記の「イベント参加に関する注意事項」をご確認願います。

https://www.event-metro.jp/familypark2025