日本初のマテリアル×イノベーション拠点「Incubation CANVAS TOKYO」がグランドオープン！世界最大級のビジネスプラットフォーム「スタートアップワールドカップ」が協賛！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

2025年10月30日（木）に、日本初のマテリアル特化型イノベーション拠点「Incubation CANVAS TOKYO」がグランドオープンいたします。同日には、オープニングイベントも開催いたします。

同施設は、ペガサス・テック・ベンチャーズが主催する「スタートアップワールドカップ」の推奨イノベーション拠点であり、素材・材料（マテリアル）を軸とした新しい価値創出を支援する、日本初の共創型インキュベーションスペースです。

グランドオープン記念イベントでは、「スタートアップワールドカップ」の創業者兼会長であるアニス・ウッザマンによる特別講演を予定しております。化学・マテリアル分野で最前線の投資を手がけてきた経験をもとに、グローバルにおけるマテリアル業界の最新動向と今後の展望を深く掘り下げる貴重なセッションです。

また、イベント終了後には、参加者同士の交流を目的としたネットワーキングパーティーも開催いたします。製造業を基盤とする事業会社で新規事業の企画・開発を担当されている方、マテリアル関連のスタートアップ企業やその支援機関の方、アカデミアでマテリアル分野の研究に従事されている方、そして、イノベーションに関心のある皆様にとって、貴重な出会いと、最先端のインサイトを得られる希少な場です。ぜひお越しください。

グランドオープン記念イベント概要

Incubation CANVAS TOKYOとは

Incubation CANVAS TOKYOは25社以上の強力な連携パートナーのグローバルな視点とネットワークを活用した、質の高いマテリアル分野の先端技術やキーマンとの効率的な出会いを通じて、社会課題解決や新たな価値創造を目指す様々なプレイヤーによるイノベーションを支援するコミュニティ施設です。

▪️Incubation CANVAS TOKYO専用サイト

https://incubation-canvas.tokyo/

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に280社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570