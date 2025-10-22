物流DX「ロジポケ」「クロスワーク」が運輸安全・物流DX EXPO in大阪 2025に出展

XMile株式会社

物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」と物流業・建設業・製造業に特化した転職サイト「クロスワーク」を提供するX Mile株式会社（読み：クロスマイル、本社：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、2025年10月29日（水）～30日（木）に大阪南港ATCホールで開催される「運輸安全・物流DX EXPO in 大阪 2025」に出展いたします。

小間位置：9

https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/

■出展概要

本イベントでは、当社が提供する物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」、HRプラットフォーム「クロスワーク」、旅客事業者向けSaaS・プラットフォーム「モビポケ」など、物流DXを推進する各種サービスをご紹介します。

物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」と旅客事業者向けSaaS・プラットフォーム「モビポケ」は、物流・旅客業界において顕在化している「働き手不足」や「労働生産性の改善」といった課題解決を支援するクラウドサービスです。

安全管理・労務管理・監査対策・経営管理など幅広い業務領域に対応し、従来は紙や表計算ソフトで管理していた請求書や受発注情報をクラウド上で一元管理できる点が特徴です。

また、「ロジポケ」に新たに追加されたシフト管理機能では、勤務予定の作成から承認、配車計画までをクラウド上で可視化。人員配置や労働時間管理の効率化を通じて、現場負担の軽減と労働環境の改善を実現します。

一方、HRプラットフォーム「クロスワーク」は、物流業・建設業・製造業などノンデスク業界に特化した人材採用システムであり、各業界向け転職サイトを運営しています。

展示ブースでは、物流・旅客業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービス「ロジポケ」「モビポケ」のデモ画面を実際にお試しいただけます。

2024年問題に対応した安全教育DXツールのほか、「運賃交渉」「配車・労働効率の向上による利益率改善」、導入企業における軽微～重大事故の削減事例、さらにシフト管理機能を活用した勤務計画の最適化など、企業様の多様な経営・業務課題の解決に向けたご提案を行います。

どうぞお気軽に当社ブースへお立ち寄りください。

来場事前登録はこちら :https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/

■開催概要

名 称：運輸安全・物流DX EXPO in 大阪 2025

日 時：2025年10月29日（水）～30日（木）10:00～18:00

会 場：大阪南港ATCホール A（II）ホール

参加費：無料（下記サイトより来場事前登録が必要）

https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/

事前登録はこちら :https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/

■お知らせ

ロジポケセミナーは毎月開催中！

過去開催したセミナーテーマ

・安全教育

・物流DX

・IT補助金・・・など



ロジポケのご紹介の他にも、物流業界の動向などを知ることができます！

参加無料のオンラインセミナーのお申込みはこちらから

https://logipoke.com/seminar

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル 5F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。

ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。

＜サービス概要＞

（1） ノンデスク産業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。

▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/(https://logipoke.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000qkJBOYA2_20251021)

（2） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）

クロスワークは、物流・運送・建設特化の人材採用システムです。登録者数は全国に70万人を超え、取引事業所数は20,000社以上。上場企業含め、大手グループ様の導入実績があります。また、ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも提供しており、即戦力人材の確保に役立つサービスを展開しております。

https://x-work.jp/(https://x-work.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000qkJBOYA2_20251021)

