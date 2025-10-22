「exaBase 生成AI for 自治体」LGWAN環境で愛知県武豊町が利用開始

株式会社イマクリエ

株式会社イマクリエ（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木信吾、以下、当社）は、愛知県武豊町において「exaBase 生成AI for 自治体」の提供を開始し、LGWAN環境での運用を正式に開始しました。

「exaBase 生成AI for 自治体」の特徴

- LGWAN対応：閉域網環境でもセキュアに利用可能- 月額固定料金でのアカウント発行無制限：予算超過の心配なく全庁展開- 国内サーバー処理：機密情報の取扱にも対応- 使い放題言語モデルを標準搭載：文字数上限を気にせず、全職員の積極的なAI活用を促進(※1)- RAG構築数 無制限：各部署の要望に応じた業務特化AIを、柔軟に作成・提供

アカウント発行数無制限でご利用いただける無料トライアルも受付中です。

トライアル申し込み方法など詳細については、以下のお問合せフォームよりお問合せください。

▶お問合せフォーム(https://form.run/@imacrea-SSyIgLqEtHBKSY4G1jPi)

注釈

（※1）一部の言語モデルでは入力および出力の文字数に上限が設定されています。

株式会社イマクリエについて

株式会社イマクリエは、住む場所やライフステージなどに縛られることなく、一人ひとりがいきいきと働ける社会を目指して、世界40か国以上に在住する登録者と共に、テレワークを活用したアウトソーシングならびにコンサルティング事業を展開しています。

全国50以上の地方自治体に対して汎用生成AIツールを導入し、運用支援を行っています。また、法人向けには、生成AIの活用に関するコンサルティング支援を実施。自治体や企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートし、業務効率化やサービス向上に貢献しています。

【自治体向け生成AIサービス】

- 生成AIツールの導入・運用支援- 総合計画・行政評価エージェントの導入・運用- 職員向け生成AI研修（導入研修・各自治体向けカスタマイズ研修）

【法人向け生成AIサービス】

- プロンプト開発- RAG構築支援- データ構造化- 社員向け生成AI研修（導入研修・管理職向け研修）

＜株式会社イマクリエ概要＞

会社名 ：株式会社イマクリエ

所在地 ：東京都港区東麻布2丁目3-5 第一ビル 2F

設立 ：2007年7月

代表者 ：代表取締役 鈴木 信吾

事業内容：地方創生事業、在宅ワーカー育成事業、テレワーク導入コンサルティング、コンタクトセンター運営代行事業、アウトソーシング事業、生成AI運用代行・活用支援事業

Webサイト：https://www.imacrea.co.jp