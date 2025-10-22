【郵送検査事業LaBost】自宅でできる認知症リスク検査「APOE遺伝子検査キット」が好評により″まとめ割″を継続！NHKでも取り上げられた「APOE遺伝子」のタイプを解析し認知症対策へのヒントを提供

一般財団法人SF豊泉家

2025年現在、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症を有していると言われ、大きな社会問題となっています。この社会問題に対する一つの解決策として、豊泉家グループでは郵送検査事業「LaBost（ラボスト）」を実施しております。

その第一弾となる「APOE（アポイー）遺伝子検査キット」は“自宅で簡単” かつ “一生に一回の検査” で遺伝的な「アルツハイマー型認知症の発症リスク」を知ることができます。

APOE遺伝子は、NHKの本格知的エンターテインメント番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」第2回「認知症 克服のカギ」でも取り上げられ、大変注目を集めています。APOE遺伝子はアルツハイマー型認知症の原因物質のひとつ、「アミロイドβ（ベータ）」の蓄積や凝集に関わり、遺伝子タイプにより発症リスクを左右するとされています。アミロイドβは、認知症の症状が現れる20年以上前から蓄積されていくと言われているため、APOE遺伝子の情報は、認知症の早期対策に大変有用な情報だと言えます。テレビ放送以来ご好評につき、1度で複数個ご購入いただくと最大20%OFFとなる「まとめ割」を継続しております。

LaBostとは

豊泉家グループが運営する郵送検査事業で、Laboratory Test（臨床検査）と Post（郵送）から名づけられました。自分で綿棒による検体採取をし、郵送するだけで検査ができます。

健やかな未来への備え「LaBost」の４つの魅力

1.自宅で簡単に検査ができる

口腔内の細胞を綿棒で採取し、郵送するだけで手軽に検査が受けられます。検査の予約や採血などは必要ありません。検査結果は検体が検査場に到着後5営業日以内にお知らせします。

2.認知症予防のアドバイス

認知症リスクの解説や予防のための生活習慣改善アドバイスが含まれた検査結果が届きます。認知症発症リスクを知り、生活習慣を見直すことができます。

3.お手頃な価格

LaBostのAPOE遺伝子検査は、病院やクリニックで受ける検査よりもお手頃な価格で提供しております。

4.品質管理・検査体制の徹底

衛生管理に十分配慮し医療機関の臨床検査室にて検査を実施することで、適切な検査体制の維持・向上に努めています。

大切な方と一緒に！最大20％OFFとなる「まとめ割」

いつでもどこでも検査ができる

キャンペーン、テレビ特集がご好評につき、最大20％OFFとなる「まとめ割」継続中！

通常価格：16,500円（税込）

2つ以上のご購入で10％OFF ＝ 1つあたり14,850円（税込）

4つ以上のご購入で20％OFF ＝ 1つあたり13,200円（税込）

９月は「認知症月間・世界アルツハイマー月間」であったことに加え、APOE遺伝子がNHKで取り上げられたこともきっかけとなり、たくさんのお問合せをいただきました。APOE遺伝子については、山中伸弥氏（ノーベル賞受賞／京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授）やタモリ氏、吉岡里帆氏が番組内で興味を示されていたことが、世間の反応を映す鏡であると認識した次第です。まだまだこれからも、LaBostを幅広い世代の方にご使用いただき、認知症の早期予防・早期対策に繋げていただきたいと願っています。検査は一生に一回で結果は変わりませんので、まとめ割りをご家族やご友人と分け合ってご購入いただくと大変お得となっております。これを機に、大切な方と認知症について考えてみませんか？

より見やすく！使いやすく！進化した検査結果画面

パソコン、スマホ、タブレットといったどのような環境でも、どなたでも直感的に検査結果やアドバイスを見ていただけるよう検査結果の表示の仕方を見直しました。また、検査結果をより今後の生活にお役立ていただけるよう、具体的な改善案を医師監修の下、充実させました。



