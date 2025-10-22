行動中も快適な衣服内環境をキープ。ミレーの“アクティブ インシュレーション”シリーズが登場。

ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社

1921年創業のフランスを代表するアルパインブランド「ミレー」（ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社：東京都品川区、代表取締役 ペア・ラスムセン）は、軽量性と高い通気性を両立した行動保温着『ACTIVE INSULATION（アクティブ インシュレーション）』シリーズを発表いたします。

本シリーズは、3タイプで構成されています。

100％リサイクル素材のプリマロフト(R)インシュレーションを採用し、優れた保温性と軽量性を実現した「BOSSONS（ボッソン）」シリーズには、「BOSSONS 60（ボッソン 60）」と「BOSSONS 100 HD（ボッソン 100 フーディ）」の2モデルが登場。立体裁断と戦略的な素材配置により、動きやすさと通気性を両立しています。

また、防風性・撥水性に優れながらも適度な通気性でムレを防ぐ、ミレー独自のテクノロジー「BREATHEBARRIER(R)（ブリーズバリヤー）」を表地に、裏地には独自のメッシュ構造で編み立てた薄手の起毛素材「THROUGH WARM(R)（スルー ウォーム）」を採用した「BREATHEBARRIER TOI II JKT（ブリーズバリヤー トイII ジャケット）」もラインナップ。新色を加え、今季も登場します。

『アクティブ インシュレーション』シリーズは、単なる保温着ではなく、衣服内の温度と湿度を巧みに操り、ウェア内を常に快適な状態に保つ、”動的保温着”です。

寒暖差の激しい秋冬のアクティビティでも、オーバーヒートや汗冷えを防ぎ、常に快適な体温を維持。寒い季節の山行を、安全かつ快適にサポートします。2025年10月22日より、MILLET公式オンラインストア(https://www.millet.jp/)および全国の取扱店舗にて販売開始いたします。

ACTIVE INSULATION series 特設サイト(https://www.millet.jp/brand/feature/insulation/)

◼︎季節や登山スタイルに合わせて最適な選択を

保温性や通気性、吸水速乾性、さらにレイヤリングまで、行動中に求められる多様な状況を想定し、それぞれに必要な機能を追求して開発された3つのアクティブインシュレーション。

シーンやアクティビティに応じて最適な一着を選ぶことができます。

＜製品紹介 Men’s＞

ブリーズバリヤー トイ II ジャケット(https://www.millet.jp/c/men/insulation/MIV03126)

品 番：MIV03126

価 格：36,850円（税込）

カラー： PURPLE VELVET（写真/ NEW COLOR）ほか、全3色

サイズ：XS ～ XL

重 量：392g（Mサイズ）

【NEW】ボッソン 60 ジャケット(https://www.millet.jp/c/men/insulation/MIV10560)

品 番：MIV10560

価 格：35,200円（税込）

カラー： MACAWGREEN（写真）ほか、全2色

サイズ：XS ～ L

重 量：330g（Mサイズ）

【NEW】ボッソン 100 フーディ(https://www.millet.jp/c/men/insulation/MIV10747)

品 番：MIV10747

価 格：37,400円（税込）

カラー： BLACK-NOIR（写真）ほか、全3色

サイズ：XS ～ L

重 量：440g（Mサイズ）

＜製品紹介 Women’s＞

ブリーズバリヤー トイ II ジャケット(https://www.millet.jp/c/women/w-insulation/MIV03143)

品 番：MIV03143

価 格：36,850円（税込）

カラー：WINTER HAZE（写真/ NEW COLOR）ほか、全3色

サイズ：XS ～ L

重 量：338g（Mサイズ）

【NEW】ボッソン 60 ジャケット(https://www.millet.jp/c/women/w-insulation/MIV10548)

品 番：MIV10548

価 格：35,200円（税込）

カラー： ICEBERG（写真）ほか、全2色

サイズ：XS ～ L

重 量：240g（Mサイズ）

【NEW】ボッソン 100 フーディ(https://www.millet.jp/c/women/w-insulation/MIV10748)

品 番：MIV10748

価 格：37,400円（税込）

カラー： BLACK-NOIR（写真）ほか、全2色

サイズ：XS ～ L

重 量：350g（Mサイズ）

＜ABOUT MILLET＞

1921年にフランスで誕生したアルパインブランド・ミレー。

1950年、フランス隊による人類初の8000m峰・アンナプルナ登頂を支えたのはミレーのバックパックでした。この歴史的快挙をきっかけに、マウンテニアリングの世界で一躍脚光を浴びたミレーは、その後も、時代を代表する山岳ガイドやアスリートとともに歩みを進め、今日に至るまで、フランスを代表するアルパインブランドとして成長を続けてきました。

創業から100年が経った現在も、名峰モンブランの麓から、変わらぬ情熱と積み重ねた経験を活かし、独創的で革新的な製品を世界へ発信し続けています。