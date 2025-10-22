【10/22発売】お香を焚くひとときを美しく彩る、ジュエリーデザイナーとコラボの「インセンスホルダー」誕生。悟空のきもち共同開発の香りのお香が、ついに一般発売開始。

株式会社JIMOS

『SINN PURETE（シンピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元：株式会社JIMOS 福岡県福岡市）は、2025年10月22日より、お香を焚くひとときを美しく彩る、ジュエリーデザイナー・染谷裕介コラボの「インセンスホルダー」を発売。眠くない大人も寝せる手技が人気で現在7２万人超のキャンセル待ちを頂く「悟空のきもち」と共同開発した睡眠空間のための香り「ドリームキャッチャー」のお香を一般発売いたします。

商品詳細

ジュエリーデザイナー・染谷裕介氏と共作した香立。

シン ピュルテ／インセンスホルダー（ハート）香立

シン ピュルテ／インセンスホルダー（スター・ハート） \3,300(税込)

シン ピュルテ／インセンスホルダー（スター・ハート）

金属に“呼吸”を与えるような繊細な手彫りと、存在感のある造形が特徴のジュエリーデザイナー・染谷裕介氏と共作した香立。お香を焚くひとときを美しく彩る、ジュエリーのような佇まいは、小さなアートピースとしてワークスペースや旅先にも寄り添い、自分時間を彩ります。

■一般発売：2025年10月22日(水)

SINN PURETE 公式オンラインストア（https://sinnpurete.com/）

■ジュエリーデザイナー・染谷裕介SOMEYA

2000年、国内アクセサリー会社で企画・製造・販売を経験。2004年、イタリア・フィレンツェにて彫金を学び、伝統的な技術と造形美を習得。2007年にジュエリーブランド litamusca、2020年に SOMEYA を設立。2025年には新ライン you are beautiful を始動。金属に“呼吸”を与えるような繊細な手彫りと、存在感のある造形が特徴。金属を“彫る”という原始的な行為を通して、ひとつの小さな面に光と影、感情と記憶を刻み込む。その独自のスタイルは国内外のアーティストやスタイリストからも支持を集めている。

商品詳細

最高の睡眠体験で人気の悟空のきもち×脳波と香りの専門家シンピュルテが共同開発！睡眠空間のための香り「ドリームキャッチャー」がお香に。お香

シン ピュルテ／マインドフル アンビエントインセンス DREAM CATCHER（夢守り）

30本・香立付 \3,300(税込)

シン ピュルテ／マインドフル アンビエントインセンス DREAM CATCHER（夢守り）

年間約15万人を最高の眠りに導く人気の頭ほぐし専門店〈悟空のきもち〉と共同開発した睡眠空間のための香り“ドリームキャッチャー”が、お香として登場。

五感を研ぎ澄まし、静けさに没入する。シン ピュルテが届ける、味わうお香。450年の香文化を受け継ぐ〈日本香堂グループ〉との共同開発で、香水のような繊細で奥行きある香りのお香を実現。

厳選した木粉と、煙感を抑えた処方で香りの美しさを引き立て、静かに広がる澄んだ香りが、空間に深い余白をつくり出す。眠りの前の儀式に、深いリラックスムードへと誘います。

■先行発売：2025 年 10月14日(火)

SINN PURETE 公式オンラインストア・Cosme Kitchen・Biople・Biop

■一般発売：2025 年 10月 22 日(水)

百貨店・専門店・バラエティ一部店舗・美容室・サロン等順次

※商品によっては取り扱いがない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

香り

DREAM CATCHER / 夢守り

コンセプト：深いまどろみと静寂を保つ、夢守り

柔らかな泡が夜の静寂にじわじわと溶け込むように広がり、心を静かに整え、現実と夢の狭間のまどろみの世界へ誘います。

トップは、ペアーや瑞々しくフルーティーな香りにピンクペッパーがアクセントとして香り、やがてまったりとした甘さを放つローズやジャスミンがミドルで広がります。ホワイトムスクやバニラの濃厚な甘さをスパイシーなシダーウッドの余韻が、眠りの森の入口を開きながら、心や脳を柔らかく解きほぐしていく。ライトシプレ調の香りが、まるで、宙を浮いているかのような夢心地気分を誘い、一日の疲労を癒すように睡眠空間を整え、上質な眠りへ導きます。

こんな人におすすめ

・寝つきが悪いときに

・忙しい日々の合間にリラックスしたいときに

・おうち時間を充実させたい方に

・来客時や特別な日のおもてなしに

■ドリームキャッチャーの香りの共同開発について

悟空のきもち 代表 金田淳美さん悟空のきもち 代表 金田 淳美

甘さと奥深いウッディの香りの融合が悟空のきもちが人気頂いている独自の睡眠感覚をいつでも、どこでも体験して頂けるようにしています。

ドリームキャッチャーの香りは、甘い香りとウッディな香りを掛け合わせた、落ち着きもありつつクセになるようなウッディ調に仕上げました。この香りを今後店舗にも取り入れていく予定ですが、さらなる絶頂睡眠の高みを目指せるのではないかと期待しています。

ご自宅での寝落ち体験はもちろん朝まで最高の睡眠を提供できるアイテムとして、ぜひ多くの方々に使っていただきたいです。

■悟空のきもち悟空のきもち

日本初の頭のほぐし専門店として2008年京都に開店。ドライヘッドスパの最高技術、ヘッドマイスター店舗として大阪心斎橋、東京銀座、東京原宿神宮前に展開。「睡眠のエンターテイメント」をテーマに最高であることはもちろん睡眠に楽しさまでも追及。年々改良をつづける眠りへのこだわりは、「快楽の向こう側」と評価され人気が拡大。いまだかつてない睡眠を提供します。

➤ https://goku-nokimochi.com/(https://goku-nokimochi.com/)

■SINN PURETE（シンピュルテ）SINN PURETE（シンピュルテ）

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

➤ SINN PURETE（シン ピュルテ）公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/

➤公式 X：https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram：https://www.instagram.com/sinnpurete/

➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL：0120-465-952（受付時間 10:00～17：00）