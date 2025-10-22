【ラベイユ】繊細な味わいの国産はちみつをセレクト！～はちみつで贈る冬ギフト～

L'ABEILLE株式会社

L’ABEILLE 株式会社（本社：東京都港区南青山／代表取締役社長 白仁田雄二）が運営する世界12 か国80 種類以上のはちみつを販売するラベイユでは、冬季限定の国産はちみつ、ゆずを使ったはちみつドリンク、コンフィチュールを2025 年11 月12 日（水）から数量限定で発売します。

ラベイユ冬プロモーション 集合イメージ

■冬季限定！繊細な味わいの国産はちみつ3 種＆ゆずとはちみつのコンフィチュール・ドリンク

はちみつ 信州の花々はちみつ 和歌山 冬青はちみつドリンク ゆずはちみつコンフィチュール ゆず

自然豊かな信州に咲く季節の花々から採れた百花蜜「信州の花々」、ふくよかな花の香りとほのかにキャラメルのような甘さ「和歌山 冬青（そよご）」、濃くジューシーなみかんを思わせる深い甘みが魅力「香川 曽保みかん」の3 種類の国産はちみつが冬季限定で登場します。自然の恵みをぎゅっと詰め込んだ、繊細で上品な味わいは国産はちみつならでは。このほか、たっぷりのラベイユハニーと大分県産のゆず果汁だけでできた「はちみつドリンク ゆず」、ゆずの爽やかな酸味と程よいピールのほろ苦さが楽しめる「はちみつコンフィチュール ゆず」も冬季限定で発売。ゆずの爽やかな香りにはリラックス効果があると言われており、はちみつのやさしい甘さと組み合わさって冬の寒さで疲れた心を癒してくれます。冬季限定のはちみつとはちみつ食品をセットにして、今年一年の感謝の気持ちを込めた冬のギフトや帰省土産におすすめです。

ラベイユ コーポレートサイト：https://labeille.jp/

冬季限定！繊細な味わいが魅力 国産はちみつ3 種

冬季限定

■商品名：【はちみつ】信州の花々

■価格：125g 1,944 円、250g 3,564 円（税込）

■販売期間：11 月12 日（水）～1 月頃※数量限定のため無くなり次第終了

■養蜂家：山口勉氏

■商品説明：八ヶ岳を臨み千曲川が流れる、自然豊かな信州に咲く季節の花々から採れた百花蜜。清々しく軽やかな花の香りとフルーティーな甘み。ヨーグルト、フルーツ、紅茶などと相性がよく、食材の良さを引き立たせます。

【はちみつ】信州の花々

冬のおすすめ

■商品名：【はちみつ】和歌山 冬青

■価格：125g 1,944 円（税込）

■販売期間：11 月12 日（水）～

■養蜂家：井森茂樹氏

■商品説明：冬青（そよご）は6 月頃に白い小さな花を咲かせ、冬に可愛らしい赤い実をつける樹木。一年中青々として葉を絶やさず、赤い実を結ぶため、縁起が良いと言われています。冬青から採れるはちみつは、ふくよかな花の香りとほのかにキャラメルを思わせるコクと香りが魅力。トーストやミルクティーにぴったりな味わいです。

【はちみつ】香川 曽保みかん

冬のおすすめ

■商品名：【はちみつ】香川 曽保みかん

■価格：125g 2,376 円（税込）

■販売期間：11 月12 日（水）～

■養蜂家：吉田桂吾氏

■商品説明：曽保（そほ）は瀬戸内の温暖な気候で、明治時代からみかんの栽培が盛んな地域。ジューシーなみかんを思わせる甘さと爽やかな香り。紅茶に合わせると、フルーティーな風味が加わりフレーバーティーのように楽しめます。ヨーグルト、フルーツに合わせるのもおすすめ。

爽やかな香りのゆず×たっぷりのラベイユハニー

冬季限定

■商品名：はちみつコンフィチュール ゆず

■価格：115g 1,512 円（税込）

■販売期間：11 月12 日（水）～1 月頃※数量限定のため無くなり次第終了

■商品説明：たっぷりのラベイユハニーで国産ゆずを煮詰めたコンフィチュール。ゆずのさわやかな酸味とピールの程よいほろ苦さが楽しめる、さわやかでフルーティーな味わい。トーストやヨーグルトに。そのままお湯に溶かしてゆず茶としても。＊アカシアはちみつを60％以上使用しています。

はちみつコンフィチュール ゆず

冬のおすすめ

■商品名：はちみつドリンク ゆず

■価格：350ml 2,484 円（税込）

■販売期間：通年

■商品説明：たっぷりのラベイユハニーと大分県産のゆず果汁だけで作ったはちみつドリンク。ゆずのさわやかな香りとやさしい酸味が楽しめます。お湯、冷水や炭酸水で3～4 倍に割ってお召し上がりください。＊アカシアはちみつを40％以上使用しています。

大切な方へ贈りたい 冬のギフト

はちみつドリンク ゆず

冬季限定

■商品名：冬の贈り物 はちみつコンフィチュールギフトデュオ

■価格：3,780 円（税込）

■販売期間：11 月12 日（水）～2026 年1 月13 日（火）※数量限定

■商品説明：冬におすすめのはちみつと季節限定のコンフィチュールをギフトボックスに詰め合わせました。冬のギフトにおすすめです。

・はちみつ 信州の花々 125g

・はちみつコンフィチュール（ゆず） 115g

冬の贈り物 はちみつコンフィチュールギフトデュオ

冬季限定

■商品名：冬の贈り物 国産はちみつギフトデュオ

■価格：4,212 円（税込）

■販売期間：11 月12 日（水）～2026 年1 月13 日（火）※数量限定

■商品説明：冬におすすめの国産はちみつをセットにしてギフトボックスに詰め合わせました。冬のギフトにおすすめです。

・はちみつ 信州の花々 125g

・はちみつ 和歌山 冬青 125g

冬の贈り物 国産はちみつギフトデュオ

冬季限定

■商品名：冬の贈り物 はちみつドリンクギフト

■価格：6,264 円（税込）

■販売期間：11 月12 日（水）～2026 年1 月13 日（火）※数量限定

■商品説明：冬におすすめのはちみつ、季節限定のコンフィチュール、ドリンクをギフトボックスに詰め合わせました。冬のギフトにおすすめです。

・はちみつ 信州の花々 125g

・はちみつコンフィチュール（ゆず） 115g

・はちみつドリンク（ゆず） 350ml

冬の贈り物 はちみつドリンクギフト

お年賀におすすめ

■商品名：冬の贈り物 はちみつコンフィチュールギフトデュオ

■価格：3,672 円（税込）

■販売期間：12 月26 日（金）～2026 年1 月13 日（火）※数量限定

■商品説明：縁起がよいと言われる冬青（そよご）のはちみつといちごのコンフィチュールのセット。紅白の色合いも新年のお祝いにぴったりです。お年賀ギフトにおすすめです。

・はちみつ 和歌山 冬青 125g

・はちみつコンフィチュール（いちご） 110g

冬の贈り物 はちみつコンフィチュールギフトデュオ

＜販売店舗＞

全国のラベイユ店舗、ラベイユ オンラインショップ：https://shop.labeille.jp/

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

ブランド紹介

■ラベイユ ブランド紹介

1946 年創業の蜂蜜ブランド。自社養蜂場の蜂蜜と世界の養蜂場を訪ねて買付けた世界12 か国80 種類以上の蜂蜜、蜂蜜食品などの商品を国内18 店舗とオンラインショップで販売しています。全国の店舗では、蜂蜜のソムリエである販売スタッフがお客様にぴったりの蜂蜜をご提案します。蜂蜜には、蜜源となる花に由来する風味があり、採れる花によって風味が異なります。ラベイユは生産者としての歴史や経験で培った独自の品質基準を元に生産・仕入から販売までを一貫して行い、採れ立ての蜂蜜の風味を大切にお届けしています。

ラベイユ麻布台ヒルズ 外観

■ラベイユ ショップリスト

＜首都圏エリア＞

荻窪本店、日本橋三越本店、新丸の内ビルディング、GINZA SIX、松屋銀座、麻布台ヒルズ、渋谷ヒカリエ、小田急百貨店新宿店、東武百貨店池袋店、荻窪店（LUMINE 荻窪）、そごう横浜店

＜中部・東海エリア＞

松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ

＜関西エリア＞

阪神梅田本店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、大丸神戸店

＜九州エリア＞

福岡三越

＜そのほか＞

ラベイユ オンラインショップ https://shop.labeille.jp/

ラベイユ コーポレートサイト https://labeille.jp/

※予告なく、価格・販売期間が変更になる場合がございます。