【無料オンラインセミナー／11月21日(金)17：30～開催】TikTok×DMで来店率アップ！“フォロワー数に頼らない”SNS店舗集客術を公開

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年11月21日(金)17:30～SNS縦型動画とDMを活用した店舗集客戦略についてオンラインセミナーを開催すると発表した。

2025年11月21日(金)17:30～SNS縦型動画とDMを活用した店舗集客戦略：代行コンサル依存からの脱却と実践的アプローチ

【11月21日(金)17:30-18:00】SNS縦型動画とDMを活用した店舗集客戦略：代行コンサル依存からの脱却と実践的アプローチ / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4618945/view

SNS縦型動画×DMで“集客できる店舗”へ

ショート動画全盛、そして広告費の効率化が求められる昨今。にもかかわらず、SNS運用を代行コンサルに丸投げしても成果が出ない店舗は少なくありません。その理由は、再生数やフォロワー数などの“数字”に偏重し、競合との本質的な差別化や来店導線の設計が欠けているからです。本セミナーでは、渋谷のビジネスコミュニティ兼クラフトビールバー「KOBUSHI BEER」を手がけるKOBUSHI MARKETING代表 井上裕介が、TikTok・Instagram広告・DMを組み合わせた来店促進の実践ノウハウを30分で解説します。秋の集客強化シーズンを前に、“数字だけ”のSNS運用から脱却し、売上につながるデジタル×リアル一体型集客戦略を学べます。

開催詳細

日時

2025年11月21日(金)17:30～18:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4618945/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/