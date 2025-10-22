【CANTERA ACADEMY 学習データ分析レポート】2025年、人事が学ぶべきスキルに変化の兆し。「人的資本経営」と「採用戦略」への関心が顕著に

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

人事向けに多角的なサービスを展開するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、当社が運営する人事向け無料学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の累計登録者2,000名、500以上のコースの学習データを分析した「人事の学習トレンドレポート」を発表します。

本レポートからは、現代の人事担当者が「人的資本経営」や高度な「採用戦略」といった、より経営に近い領域のスキル習得に強い関心を持っていることが明らかになりました。

■ 調査背景：変化する人事の役割と求められるスキル

近年、人事部門の役割は、従来の労務管理や給与計算といった管理業務中心の「守りの人事」から、経営戦略と連動して人材・組織戦略を立案・実行する「攻めの戦略人事」へと大きく変化しています。

CANTERA ACADEMYでは、この変化を学習データの観点から可視化し、日本の人事担当者の皆様が今まさに直面している課題と、未来に向けて準備しているスキルセットを明らかにすべく、本調査レポートを発表するに至りました。

■ 学習時間データから見る、人事の3大注力領域

1. 最も時間を費やす、最重要課題：「採用」

グラフが示す通り、最も長い学習時間を記録したのは「採用」カテゴリでした。

企業の持続的成長に人材獲得が不可欠である一方、労働人口の減少や働き方の多様化により、採用活動はますます複雑化・高度化しています。

多くの人事担当者が、この最重要課題を乗り越えるべく、体系的な知識と実践的なノウハウの習得に最も多くの時間を費やしている実態が明らかになりました。

2. 組織の“OS”を構築する：「人事制度・評価」「組織開発」

「採用」に僅差で続いたのが、「人事制度・評価」と「組織開発」です。

これらは、従業員の納得感を醸成し、エンゲージメントを高めるための根幹となる領域です。

採用した人材が定着し、最大限のパフォーマンスを発揮できる「組織のOS」をいかに構築するかに、多くの人事担当者が強い関心を持ち、学習を深めていることが伺えます。

3. 未来への投資：「人材開発」と「人的資本」

上記3領域に次いで、「人材開発」「人的資本」といったテーマも多くの時間を占めています。特に「人的資本」は近年注目度が高まっている分野であり、人事担当者が未来の企業価値創造を見据え、新たな知識の習得に投資していることが示唆されます。

■ 総括

今回の調査から、現代の人事は「採用」という喫緊の課題解決と、「組織・制度作り」という中長期的な基盤構築の両方に、多くの時間と労力を注いでいることがデータによって裏付けられました。

CANTERA ACADEMYは、これからも日本の人事担当者の皆様にとっての「知のインフラ」であると同時に、キャリアの道筋を示す「羅針盤」となれるよう、時代が求める高品質なコンテンツを提供し続けてまいります。

■ 調査概要

調査対象：CANTERA ACADEMYの全登録ユーザー

調査期間：2021年5月～2025年10月

データサンプル数：累計登録者2,000名以上、500コース以上の学習動向データ

■ CANTERA ACADEMY ご利用方法

CANTERA ACADEMYの全500以上のコースは、下記より無料で会員登録いただくことで、すぐにご利用いただけます。

CANTERA ACADEMY無料登録！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/■人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」について

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

LUF株式会社およびCANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援する情報発信やイベント開催を続けてまいります。

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！

登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

CANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップに繋がるイベントを毎月開催予定です。

LUF株式会社は、今後も「CANTERA ACADEMY」を通じて、人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援してまいります。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact