『自転車NAVITIME』、「サイクリングコース作成ツール」をリニューアル

株式会社ナビタイムジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：大西 啓介）の自転車専用ナビゲーションアプリ『自転車NAVITIME』は、2025年10月22日（水）より、Web版にて「サイクリングコース作成ツール」をリニューアルいたします。

＜Web版『自転車NAVITIME』「サイクリングコース作成ツール」＞

https://cycle.navitime.co.jp/cycling-courses/new(https://cycle.navitime.co.jp/cycling-courses/new)＞

■リニューアルの背景

PCの大きな画面でじっくりとサイクリング計画を立てたいというニーズは高く、『自転車NAVITIME（Web版）』の「サイクリングコース作成ツール」は多くのサイクリストにご利用いただき、これまでに、4万本以上のコースがユーザーによって投稿されています。その中で、「Web版でもアプリ版と同じように、坂道の多さやサイクリングロードを優先したルートを作りたい」といったお声を多数いただいていたことから、今回のリニューアルでは、スマホアプリ版の詳細なルート検索機能やデザインを取り入れ、Web版とアプリ版がよりシームレスに、利用しやすくなりました。

■主なリニューアル内容

・アプリ版同等、7種類のルート検索条件に対応

既存の「推奨」ルートに加え、「坂道が少ない/多い」「サイクリングロード優先」「距離が短い」「大通り/裏通り優先」の全7種類のルート検索条件を考慮した、ルート検索が可能になります。

・作成したコースの複製機能

保存したコースを複製し、一部を編集して新たなコースとして保存できるようになりました。過去のコースをベースに、新しいサイクリングコースを簡単に作成することができます。作成したサイクリングコースは、『自転車NAVITIME』アプリに共有が可能です。共有用URLをスマホで読み込むと、アプリでそのコースを再現し、ナビゲーションが可能です。

・全国サイクリングロード上に信号機を表示

Web版の「サイクリングコース作成ツール」画面上で、『自転車NAVITIME』が紹介する全国各地の「サイクリングロード」を検索できるようになります。新たに、サイクリングロードに沿って、信号機の位置を表示できるようにしました。信号機の位置や数を確認する、という観点でサイクリングの計画が可能になります。

なお、今回のリニューアルに伴い、従来の『PC-NAVITIME』サイクリングコース作成ページは、『自転車NAVITIME（Web版）』として独立して提供しますが、ユーザーの皆さまには、これまで作成いただいたコースも引き続きご利用いただけます。

■サービスイメージ

サイクリングコース作成画面サイクリングロード（信号機表示）画面

■『自転車NAVITIME』「サイクリングコース作成ツール」投稿状況（2019年11月～2025年10月）

100km以下のコースが最も多く作成されており、次いで、101～200km、201～300km以下となり、長距離のコース計画での活用も確認できます。

初訪問地域でのコース計画やいつものコースのアレンジとして本機能が活用されています。なかには、乗鞍岳周辺の標高が高い地域等を周遊するコースなども作成されています。

『自転車NAVITIME』はこれからも、ユーザーの皆様の声に耳を傾け、サイクリングがさらに楽しく、快適になるような機能開発・サービス向上に努めてまいります。

■『自転車NAVITIME』について

『自転車NAVITIME』とは、「坂道が少ない」、「裏通り優先」、「サイクリングロード優先」など全7種類のルート検索や音声案内が可能な自転車専用のナビゲーションアプリです。高低差グラフの確認や、走行ルート、距離、消費カロリーなどの記録、お気に入り地点の保存などの機能をご利用になれます。

▶Web(https://cycle.navitime.co.jp/)

▶iOS(https://itunes.apple.com/jp/app/id447024088?mt=8)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.cycle)

■自治体・法人向けお問い合わせ先

地域のサイクリングコースや観光スポットをアプリ内に掲載したり、地域向けオリジナルサイクリングナビゲーションアプリの開発・運用など、自転車のコア技術を活用したサイクルツーリズム支援を行っております。以下、「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

▶サイクルツーリズム支援サービス紹介サイト(https://touring.products.navitime.co.jp/cycletourism/)

