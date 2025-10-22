50代からでも資産は増やせます!!　安心的な資産運用から、もっとも有利な退職金、年金の受け取り方、資産寿命の伸ばし方まで全て網羅! 本誌は、シニア世代に向けた「完全無欠の資産戦略」を提案いたします。

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は10月22日（水）、『増やして減らさず！定年前後 資産戦略の鉄則』（監修・頼藤太希）を刊行いたしました！ シニアに向けた安心な投資、節税と節約、シニア向けの制度の手当と給付、年金をもらいながら働く、そして資産寿命の伸ばし方まで、説得力のある数字でシミュレーション。シニアのお金に関するすべてを網羅しています。

誰もが再現可能な定年前後の資産戦略を指南。プラチナNISAからiDeCo改正、そして具体的な株や投資信託、J-REIT、ETFの投資戦略。安全な債券投資。そして、プロが選んだ投資信託まで列挙!!

節約と節税で出費を抑えます。ただし、生活の楽しみを失わず、無理せずちょっとしたことで税金や固定費が圧縮されます。ポイント活用、おトクな住まい関連の助成制度、シニアの社会保険料の圧縮まで網羅。

在職老齢年金で損をしない働き方を提案。また、失業したら受けられる各種手当・給付金をすべて網羅。退職給付の受け取り方の注意点、非課税を使い切って税負担を減らす方法も。知らなければ損する制度上の知識を、実際のシミュレーションとともに学べます。

年金の増やし方、資産寿命の伸ばし方など、年金生活を今から準備。繰り上げ・繰り下げ受給の詳細や不測の事態への対応、賢い資産取り崩し戦略、損しない退職金とｉＤｅＣｏの受け取り方など、お得な情報が満載。住まいの終活プランや贈与、いざという時のセーフティ・ネットまで紹介しているので、いかなる事態にも対応できます。

50代以降からのやることリスト、そして年金や退職金、iDeCoの受け取り方、そして資産寿命の伸ばし方を詳細に解説。お金に関する網羅的な戦略をシミュレートします。

【ムック誌概要】

誌名：『増やして減らさず！定年前後 資産戦略の鉄則』

発行・発売：大洋図書

発売日：2025年10月22日（水）

価格：1,280円（税込）

判型：A4判（210×297mm）

仕様：総96頁／オールカラー

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/health-general/id005578/