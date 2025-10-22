本当に必要な薬や手術とは？『医者がすすめない薬と手術』（10/22発売）

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は10月22日（水）、7名の現役医師が監修した『POWER MOOK 61 医者がすすめない薬と手術』を発売します。

病院で薬を処方されたときや、手術を勧められたとき、「本当に必要なのか」「副作用や後遺症は大丈夫か」といった不安を抱くことがあります。

医療の現場で使われる薬や手術は命を救う大切な手段である一方、状況によっては過剰となり、生活の質を下げてしまうこともあります。

実のところ、医師自身が患者の立場に置かれたときに「この薬は飲みたくない」「この手術は避けたい」と考える薬や手術が存在します。

本誌は、薬と手術を「医師ならどう選ぶか」をテーマに、薬と手術のメリットとデメリットを明らかにします。

薬編では読者の関心が高いテーマを取り上げ、手術編では患者数が多く選択の機会が特に多い分野を扱い、それぞれの特徴や注意点、見極めの視点を解説します。

「医者にかかったら、以前よりも不健康になった」

そんな事態を防ぎ、本誌の情報が読んだ方やその家族の方の【健康を守るための必読の一冊】になるように仕上げました。

【本誌の特徴 その1】

１.現役の医師たちが薬や手術のメリットとデメリットを徹底解説

２.豊富な図と写真・イラストで知りたい情報がすぐにわかる

【本誌の特徴 その2】

３.大きな文字、専門用語をなるべく使わないわかりやすい文章でスラスラ読める

４.定価690円（本体627円+税）というお手頃価格

第１章 薬編

・高血圧症の薬

・糖尿病の薬

・コレステロールの薬

・解熱鎮痛薬

・睡眠薬 など

第2章 手術編

・腹腔鏡手術

・眼科手術

・脊柱管狭窄症の手術

・がんの手術 など

コラムなど

・知って役立つ！先生の本音トーク

・高齢者が特に気をつけたい薬とその副作用

・がん治療と向き合うヒント

・医師が語る治療の最前線 など

●監修者紹介（五十音順）

伊藤全哉先生（あいちせぼね病院院長）

内山真一郎先生（山王メディカルセンター脳血管センター長）

宇山一朗先生（藤田保健衛生大学病院総合消化器外科教授）

佐藤 香先生（だんのうえ眼科クリニック院長）

紫藤佑介先生（メンタルドクタークリニック院長）

長尾和宏先生（元長尾クリニック名誉院長）

明星智洋先生（江戸川病院特任副院長）

●概要

書名：『医者がすすめない薬と手術』

発行・発売：大洋図書

発売日：2025年10月22日（水）

価格：690円（税込）

判型：A4（210×297mm）

仕様：総80頁／オールカラー

商品ページURL：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/health-general/id005588/