香りで “自分を整える” ヘアケア『VICBE』に、サロン専用の大容量詰替えタイプが新登場！

株式会社VICBE（本社：兵庫県神戸市灘区／代表取締役社長：多田猛）は、スキンケア発想の美容成分と香水のように設計された香りで “自分を整える” ヘアケアブランド『VICBE（ビクビー）』より、プロフェッショナルユースに最適な【1000mL詰め替えタイプ】のシャンプー＆トリートメントを新発売いたします。

ローンチ直後から多くのサロン様より反響をいただいた『VICBE』。今回登場する詰替えタイプは、施術空間に香りの余韻を広げながら、使いやすさにも配慮。サロン時間をより快適で心地よい “整え のひととき” へと導きます。

■ブランドコンセプト：「月曜日を希望に変える、自分を整えるためのヘアケア」

『VICBE（ビクビー）』は、新しい週の始まりである “月曜日を希望に変える” というコンセプトから生まれた、プロフェッショナル用ヘアケアブランドです。スキンケア発想の美容成分と香水のように設計された香りで、髪と心を同時に整えることを目指しています。

「髪を洗う」という日常の行為を、“自分を整える時間” と捉え、サロンでのケアを特別な体験へと昇華。 香りと質感の両面から、ウェルビーイングなライフスタイルを提案します。

【成分と香りへのこだわり】

■ スキンケア発想の美容成分で、髪と頭皮を同時にケア

髪と頭皮を “肌の延長” として捉え、セラミドNP、CICA（ツボクサエキス）、ヒアルロン酸（※1）、コラ ーゲン（※2）などの保湿美容成分を配合。うるおいとしなやかさを与えながら、ヤシ・コラーゲン由来の洗浄成分（※3）でやさしく洗い上げます。加水分解ケラチン（※4）が毛髪内部に浸透し、洗いながらダメージ補修を叶えます。

■ 熱を味方にするヒートリペア処方

ドライヤーやヘアアイロンの熱を味方に変えるヒートリペア成分（※5）も配合。熱による乾燥ダメージから髪を守り、毛先までなめらかにまとまる髪へ導きます。

※1：水溶性ヒアルロン酸／密着性ヒアルロン酸

※2：加水分解コラーゲン／水溶性コラーゲン／サクシノイルアテロコラーゲン

※3：ココイル加水分解コラーゲンK（洗浄成分）

※4：加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）

※5：メドウフォーム-δ-ラクトン（毛髪補修＆保湿成分）

VICBE SMOOTH SHAMOPOO＆TREATMENT■ 香水発想×感情設計の香りで、空間ごと整える

VICBEの香りは、香水設計のロジックをベースに、髪に纏うことで気持ちを整える “感情設計” として開発。「希望に満ちた月曜日」をテーマに、ペアーやミュゲのトップノートから、ローズとアイリスのミドル、リネンを思わせるラストノートへと移ろう香調が、施術空間にやさしく広がります。

【開発背景】

本製品は、サロン施術のひとときをより快適で持続可能なものにするために誕生しました。香りと機能性はそのままに、現場での導入しやすさを追求しています。今後もサロン現場の声をもとに、より良い製品づくりと香りによる体験価値の向上に取り組んでまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社VICBE

代表者： 代表取締役社長 多田 猛

所在地： 〒657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目7番20号シンプルライフ王子公園308号室

設立： 2024年8月14日

事業内容：化粧品・ヘアケア製品の企画・製造・販売、美容関連事業等

公式サイト : https://www.vicbe-beauty.com

instagram : https://www.instagram.com/vicbe.co/(https://www.instagram.com/vicbe.co/)

【お問合せ先】

