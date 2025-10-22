【カレンダーで国際貢献】JHPチャリティーカレンダー2026 販売中

認定NPO法人 JHP・学校をつくる会

毎年好評いただいている「JHPチャリティーカレンダー2026」を販売開始しました。

このカレンダーの収益は、カンボジアとネパールの学びたい子どもたちへの教育支援に繋がる活動に役立てられます。

カレンダータイトル『Smile Moment』

写真はすべて、JHPが支援している地域の子どもたちです。

教育環境が決して十分とは言えないなかでも、笑顔を絶やさず将来の夢を心に大きく描く子どもたち。

その表情は、私たちに希望や元気を与えてくれると同時に、日常の大切さを思い出させてくれます。

テーマは世界共通言語とも言える‟笑顔“。

その表情は一人ひとり異なりながらも、誰にとっても温かな幸せや安心感をもたらしてくれる不思議な力を持っています。

ページをめくるたびに子どもたちの笑顔に出会いながら、同時に「身近な国際協力」に参加していただける一冊です。

このカレンダーが、皆さまの日常にあたたかな彩りと前向きな力をお届けできますように。

ご自宅用のほか、贈り物にも最適です！

定価

■壁掛けカレンダー：500円＋送料（1～10冊:185円、11～20冊:370円）

■卓上カレンダー：800円＋送料（1～5冊:185円、6～10冊:370円）

サイズ

■壁掛けカレンダー（見開き）：30cm×42cm

■卓上カレンダー（台紙除く）：

18cm×12.5cm×6cmサイズです

■サンプルは下記よりご覧になれます。

https://www.jhp.or.jp/img/onlinenews/2025/calendar2026/カレンダー2026_SAMPLE.pdf(https://www.jhp.or.jp/img/onlinenews/2025/calendar2026/%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC2026_SAMPLE.pdf)

ご購入方法

＊お届け先の変更が必要な場合はお申し込み時に別途ご連絡をお願いいたします。

1．郵便振込にて

郵便局備付の青色の振込用紙をご利用の上、下記口座にお振込ください。

■ゆうちょ銀行 口座番号： 00110-4-356264

■加入者名： JHP・学校をつくる会

■入金額： 500円/800円 × 希望冊数 + 送料*

＊通信欄に「壁掛け/卓上カレンダー〇冊」とお書きください。

＊壁掛け送料： 1～10冊:185円 / 11～20冊:370円

卓上送料： 1～5冊:185円 / 6～10冊:370円

＊両方ご購入の方：組み合わせ4部以内は送料185円となります。（例：壁掛け2冊、卓上2冊）

2．当ホームページから（クレジット決済）

http://www.jhp.or.jp/shop/#calender

3．JHP東京事務所でもご購入いただけます

カンボジア・ネパールの子ども達の学びたい気持ちを支えたい

長い内戦により教育制度が破壊されたカンボジアでは、今もなお、学校校舎や教員・教材が不足しており、子ども達は十分に教育を受けられない現状があります。

JHPでは、学校校舎の建設とともに、学校現場で後回しにされがちな芸術教育支援（音楽・美術）、読み書き計算ができない親世代を対象とした識字教育等の幅広い支援を通じて、子ども達が安心して学ぶことのできる教育環境づくりに取り組んでいます。

JHPは学びたくても学ぶことのできないカンボジア・ネパールの子ども達への教育支援活動を継続的に行い、これまでに約10万人以上の受益者を支えてきました。

1．学校建設による学習環境の改善を目指して

カンボジア・ネパールでは、校舎の老朽化が激しかったり、トイレや手洗い場等の衛生施設が十分でない学校が多くあります。JHPは現地調査に基づき、375棟にのぼる学校校舎の建設や衛生施設（トイレや手洗い場）の建設、また、子ども達への授業に必要な文具等の寄贈を行っています。

2．芸術教育を通じて豊かな心を育む機会を

カンボジアの教育現場で後回しにされてきた芸術教育（音楽・美術）への支援を通じて、子ども達が「自己表現」「自主性」「協調性」といった豊かな心や人間性を育む機会を提供しています。

3．保護者の教育理解促進のために

読み書き計算ができない親世代を対象とした識字クラス開講を通じて、学ぶことの喜びや大切さを自ら体得してもらい、子ども達の教育のサポートを行ってもらうことを目指しています。

このカレンダーの収益は、カンボジアとネパールの学びたい子どもたちへの教育支援に繋がる活動に役立てられます。

お問い合わせ

JHP・学校をつくる会 事務局

東京都港区芝5-14-2 LandyTamachi ビル2F

TEL: 03-6435-0812 【 平日 10:00~17:00 】/ email: pr@jhp.or.jp

＊送料について：上記記載部数以上のご注文の方は、事務局まで事前にお問い合わせください。