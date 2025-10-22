µþÅÔ»Ô¡ß¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ß¥¿¥¤¥à¥º£²£´³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥É¤Î¼èÁÈ¤ÇÏ¢·È
¡¡µþÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¼þÊÕ¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤È¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼Ö¤«¤é¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥É¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢½©¤Î´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó¥¿¥¤¥à¥º£²£´³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ·ËÀî¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¤ÎÃó¼Ö¾ìÍ·µÙ¥¹¥Úー¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥É¤Î¼èÁÈ¤ÇÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È¤Î³µÍ×¡Û
¡ü¼èÁÈ£±¡¡
¡¡¤ª¼Ö¤ÇµþÅÔ¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ·ËÀî¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥ÉÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¼èÁÈ£²
¡¡ËÜ»Ô¤Î¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥É£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¡¢£ØµÚ¤Ó£Ì£É£Î£Å¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¥¢¥×¥ê¡¢´ÛÆâ¥µ¥¤¥Íー¥¸Åù¤ä¡¢¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¸þ¤±²ñ°÷À©¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµþÅÔ»Ô¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥É£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¡ä
https://www2.city.kyoto.lg.jp/tokei/trafficpolicy/kankochi/park_ride.html
¡ã¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò¡ä
¡¡https://kyotogojyo-aeonmall.com/news/event/3525
¡ã¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ·ËÀî¡ä
¡¡https://kyotokatsuragawa-aeonmall.com/news/event/3947
¡ã¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¡ä
¡¡https://kyoto-aeonmall.com/news/event/5555
¡Ú³Æ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥ÉÃó¼Ö¾ì¤Î³µÍ×¡Û
¡¡ÍøÍÑ¾ò·ï¡¢¾ÜºÙ¤Ï£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò
⑴¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë
⑵¡¡Ãó¼Ö¾ìÌ¾¡¡¥¿¥¤¥à¥º¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò¡ÊÃó¼ÖÂæ¿ô£±,£·£°£°Âæ¡Ë
⑶¡¡Ãó¼Ö²ÄÇ½»þ´Ö¡¡¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬～¸á¸å£±£±»þ
⑷¡¡£Ð¡õ£ÒÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÃó¼ÖÎÁ¶â¡¡ÅöÆüÌµÎÁ¡¡¡Ê¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë
⑸¡¡¤½¤ÎÂ¾
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒClew¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖCLEW¡×¤òÍøÍÑ¤·ºÇ´ó¤ê±Ø¤ä¶áÎÙ´Ñ¸÷ÃÏ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
<¥Ñー¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥ÉÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ>
£±¥é¥¤¥É¡¢ºÇ½é¤Î£¶£°Ê¬¤¬ÌµÎÁ¤Ë!¤â¤·¤¯¡¢1DAY¥Ñ¥¹¤¬£±,£±£°£°±ß°ú¡£ (£±,£¶£µ£°±ß(ÀÇ¹þ)¢ª£µ£µ£°±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¾è¤êÊüÂê)
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go.clew.jp/kyotogojyo-aeonmall2025
(6)¡¡¤ªÌä¹ç¤»Àè ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò
¡ÊÃ´Åö¡§Æ£¸¶¡¦çÕ±Û¡Ë¡¡ÅÅÏÃ¡§£°£·£µ-£³£²£¶-£¸£·£°£±
¡ü¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ·ËÀî
⑴¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë
⑵¡¡Ãó¼Ö¾ìÌ¾¡¡¥¿¥¤¥à¥º¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ·ËÀî¡ÊÃó¼ÖÂæ¿ô£³,£±£°£°Âæ¡Ë
⑶¡¡Ãó¼Ö²ÄÇ½»þ´Ö¡¡¸áÁ°£·»þ～¸áÁ°£±»þ
⑷¡¡£Ð¡õ£ÒÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÃó¼ÖÎÁ¶â¡¡ÅöÆüÌµÎÁ¡¡¡Ê¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë
⑸¡¡¤ªÌä¹ç¤»Àè¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ·ËÀî
¡ÊÃ´Åö¡§Çò°æ¡¦µÈÀî¡Ë¡¡ÅÅÏÃ¡§£°£·£µ-£¹£²£±-£¶£¸£¶£°
¡ü¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï
⑴¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊ¿Æü
⑵¡¡Ãó¼Ö¾ìÌ¾¡¡¥¿¥¤¥à¥º¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¡ÊÃó¼ÖÂæ¿ô£±,£±£°£°Âæ¡Ë
⑶¡¡Ãó¼Ö²ÄÇ½»þ´Ö¡¡¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬～¸áÁ°£°»þ£³£°Ê¬¡ÊÆþ¸Ë¤Ï¸á¸å£±£±»þ£³£°Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
⑷¡¡£Ð¡õ£ÒÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÃó¼ÖÎÁ¶â¡¡ÅöÆü£µ£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡Ê¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë
⑸¡¡¤ªÌä¹ç¤»Àè¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï
¡ÊÃ´Åö¡§¿·µï¡¦ÃæÀÐ¡Ë¡¡ÅÅÏÃ¡§£°£·£µ-£¶£¹£±-£±£±£±£¶