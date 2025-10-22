【 愛知県 × eiicon 】「モビリティ」ファイナリスト10社が決定！ビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』最終審査会 観覧募集！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村亜由子、以下 eiicon）は、愛知県からユニコーンの創出を目指すビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE（主催：愛知県、運営：eiicon 以下 本コンテスト）』を受託しており、今回Season 5として、2025年8月20日より9月30日まで全国スタートアップを対象に募集を行っていた「モビリティ」課題を解決するビジネスプランについて、応募があった多数のビジネスアイデアから、厳正な書類審査の結果、10社のアイデアが一次審査を通過しました。

来たる11月25日、通過後にアイデアのブラッシュアップを重ねた10社がピッチ登壇で一堂に会し、優勝・2位・3位を決める最終審査会を開催。

本日より会場観覧（STATION Ai（名古屋市昭和区）の募集を開始しました。

現地会場ではネットワーキング（登壇者、審査員、観覧者による交流会）も実施します。





賞金総額1,000万円（優勝500万円、2位300万円、3位200万円）決定の瞬間。今後のモビリティビジネスプラン立案の参考にも。是非ご参加ください！最終審査会詳細・観覧者募集ページ： https://peatix.com/event/4614685愛知県 × eiicon ビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 5「モビリティ」最終審査会（11月25日（火）13:30より：STATION Ai（名古屋市昭和区））





■ビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』

Season 5「モビリティ」最終審査会 観覧について

・日時：2025年11月25日（火）13:30～17:30 ※受付13:00

・現地会場：「STATION Ai」1Fイベントスペース

名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（JR中央本線「鶴舞駅（名古屋駅から2駅）」徒歩6分）

・参加費：無料

・アジェンダ ※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます

・ オープニング

・ 一次審査通過10社によるピッチ登壇（途中休憩を挟みます）

・ 審査結果発表、表彰、集合写真撮影

・ ネットワーキング（登壇者、審査員、観覧者による交流会）

└参加者のご希望に合わせて登壇企業とのお繋ぎも運営でご支援いたします。



こんな方にオススメ

・スタートアップとの連携・協業を検討している企業の経営層・新規事業担当者

・モビリティ分野の事業開発・技術探索に取り組む企業関係者

・スタートアップ支援や地域産業振興関連に携わる自治体・支援機関の方 など





参加申込方法 以下URLよりお申込みください。

最終審査会詳細・観覧者募集ページ： https://peatix.com/event/4614685(https://peatix.com/event/4614685)

※申込期限：11月24日（月）23:59まで





■Season 5「モビリティ」一次審査通過社

・「モビリティのミライを作るICOMAの「TOYBOX」」／株式会社ICOMA

・「愛知県の事業者向けモビリティDX/GX支援」／eMotion Fleet株式会社

・「タクシー相乗りで移動課題を解決「ainori」」／株式会社Curio

・「運ぶ。世界を変える。労働力を補う搬送ロボットのロボット派遣」／株式会社CuboRex

・「電動モビリティを使ったインフラネットワーク」／glafit株式会社

・「多角的な価値を創造する「次世代ソリューションインフラ」」／株式会社スペース

・「全自動決済パーキング「Smooth Parking」」／株式会社Smooth

・「利用可能なMobilityと使いたい人を結ぶ「Lymo」」／株式会社DXTRL

・「共有地図 LivMap による道路インフラ維持管理業務のDX」／株式会社はんぽさき

・「空間知能を用いた社会インフラ課題へのソリューション」／株式会社マップフォー

以上10社 ※五十音順 タイトルは変更となる可能性がございます。



■愛知県×eiicon『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』について

https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2025(https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2025)

愛知県では、独自のスタートアップ・エコシステム形成に向け、「Aichi-Startup戦略」（2018年10月策定）に基づき、「STATION Aiプロジェクト」として、スタートアップの創出・育成・展開・誘致を図っています（2025年3月改定）。

昨年10月には日本最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」（名古屋市昭和区）が開業した中で、愛知県から次世代のユニコーン創出を目指すべく、昨年度に引き続き、シード・プレシリーズA（創業初期）のスタートアップを対象に、年3回、賞金総額各回1,000万円のピッチコンテスト「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」を開催しています。

各シーズン毎に、書類選考を通過したビジネスアイデアには、愛知県、外部メンター、事務局がブラッシュアップを行ったのち、最終選考会にて優秀アイデアを決定。優れたスタートアップ企業に対し賞金を授与するとともに、事務局のもつ地域ネットワークを活用し、引き続き県内での実装・事業化を目指しています。

※想定される対象企業：概ね10年以内でシード、プレシリーズAのスタートアップ

※次回開催「Season ６」については、詳細が決定次第お知らせします。



■本コンテストに関するお問合せ

本事業におけるご質問などは下記よりご連絡ください。

aichi-nextunicorn（＠）eiicon.net （事務局：株式会社eiicon）

※「（@）」を「＠」に変換ください。

※プログラムの実装サポーター・特別賞スポンサーを随時募集しております。



