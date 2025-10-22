Hubble、シリーズBラウンドを終了　累計23億円を調達

株式会社Hubble

法務と事業部門の協業性を高める契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」を提供する株式会社Hubble（東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也、以下「当社」）は、シリーズBラウンドを締めくくる最終調達として、シンガポール政府系投資会社Temasekを母体とするグローバルベンチャーキャピタルVertex Ventures Southeast Asia & India（以下「Vertex Ventures SEAI」）およびDNX Venturesを引受先とする第三者割当増資により総額8億円を実施しました。これによりシリーズB累計の資金調達額は23億円となり、当社は開発体制の強化、生成AIを活用したプロダクトの進化等をさらに加速させ、契約DXの未来を切り拓いてまいります。

資金調達の概要

本ラウンドでは、シンガポール政府系投資会社であるVertex Ventures SEA & India（本社：シンガポール）およびDNX Venturesを引受先とする第三者割当増資により総額8億円を調達し、シリーズB累計の資金調達額は23億円となりました。

Vertex Ventures SEAIは、東南アジアおよびインド地域で高成長スタートアップに投資するベンチャーキャピタルであり、本件は日本のリーガルテック領域への初のエクイティ出資となります。

Hubbleはリリース以降、導入社数は増加し、累計700社以上の企業にご利用いただいております。さらに、契約AIエージェント「Contract Flow Agent（CFA）」は7月の正式ローンチ以降、20週連続で新機能を提供しており、お客様からの期待と反響の高まりを背景に、高い開発スピードを維持しつつ2025年度内の機能完成を目指してまいります。

調達した資金は、生成AIを活用した新機能開発や既存プロダクトの強化、カスタマーサクセス・導入支援体制の拡充に重点的に投資いたします。また、グローバル展開を見据えた組織基盤の整備を進め、持続的な成長を実現してまいります。

投資家からのコメント

Vertex Ventures SEAI Nikhil Marwaha（Partner, Investment）

日本のSaaS市場は、大手企業および中小企業の間で急速に進むデジタル化を背景に、力強い成長を見せています。さらに、AIは様々な産業に変革をもたらしており、リーガルサービス分野はその中でも特に導入が早く進むと見込まれます。Hubbleは、組織の法務業務における課題を包括的に解決するコントラクトライフサイクルマネジメント（CLM）のプロダクト群を構築し、最先端のAIモジュールを統合しています。Vertex Ventures SEAIの強固な地域ネットワークを活かし、Hubbleの成長を支援できることを非常に楽しみにしています。

“Japan’s SaaS market is witnessing strong growth given the rapid digitization across

enterprises and SMBs alike. Further, AI is disrupting multiple industries with legal services

expected to be one of the faster adopting verticals. Hubble has built out a comprehensive

contract lifecycle management product stack that addresses all pain points for an

organizations’ legal workflows, while incorporating cutting edge AI modules within the

product suite. Leveraging Vertex Ventures Southeast Asia and India's deep regional network, we are excited to partner with Hubble to support their growth plans.”

当社コメント

株式会社Hubble CEO 早川 晋平

このたびVertex Ventures SEAIならびにDNX Venturesの皆さまにご出資いただき、シリーズBを完了いたしました。7月10日のContract Flow Agent発表以降、進行中ではございますが、20週連続で新機能をお届けし、今までにない手応えを感じています。今回の資金調達により、開発と採用を一段と加速し、Hubble導入前の世界が想像できないとお客様に言っていただけるよう、契約業務のインフラを築き、日本の生産性向上に貢献してまいります。

Vertex Ventures Southeast Asia & Indiaについて

Vertex Ventures Southeast Asia & Indiaは、東南アジアおよびインド地域で高成長スタートアップとのパートナーシップに注力する、アーリーステージ中心のリーディング・ベンチャーキャピタルです。強固なネットワークと戦略的専門性を活かし、Grab、FirstCry、Licious、Kuku FM、Pilgrim、Kapivaなどの成功企業に投資し、さまざまな分野でのイノベーション促進とビジネスの成長を支援しています。

詳細は vertexventures.sg(https://www.vertexventures.sg/)をご覧ください。

◆「Hubble（ハブル）」とは

人とAI、法務と事業部門の協業性を向上させ、契約業務基盤の構築と定着を支援するクラウドサービスです。継続率は99％で、上場企業を中心に多くの企業に長くご利用いただいています。契約書の審査依頼から作成、検討過程や締結済契約書の管理まで、AIを活用しながら一気通貫でご利用いただけます。

また、コミュニケーションツールや電子契約システム等とのAPI連携も充実しており、既存ツールとの併用も可能です。

業界初の「カスタム項目AI自動入力」機能（自社調べ）を搭載し、契約書管理に必須の主要9項目に加え、自社独自で管理したい項目も業界・業種を問わず自由に設定・運用いただけます。改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA認証取得）しており、更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断して検索できる機能なども備え、セキュアで網羅性の高い契約データベースを構築することができます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com

◆「Contract Flow Agent（コントラクト・フロー・エージェント）」とは

契約業務における進行や意思決定の支援に特化した、契約AIエージェントです。Hubble上で行われる、契約書の起案・レビュー・承認・更新といった一連の契約業務フローにおいて、過去の業務履歴や社内ルール、判断基準をもとに「次に取るべきアクション」を提示し、業務を前に進めるための支援を行います。

従来からある、単なる文書チェックを行うAIとは異なり、「Contract Flow Agent」は契約実務の文脈を理解し、担当者の迷いをなくす伴走者として機能します。属人的な判断や手戻りの削減を通じて、契約業務を進め、法務と事業部門の協業を強力に後押しします。

・CFA特設ページ：https://lp.hubble-docs.com/ContractFlowAgent

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・ 契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com

・ 締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・ NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型のNDA締結プラットフォーム

「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/

・ 法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず700社以上にご利用いただいております（2025年10月時点）。

・ 所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目32-12 渋谷プロパティータワー7階

・ 取締役：早川 晋平（CEO） / 藤井 克也（CTO） / 酒井 智也（CLO弁護士）

・ 会社概要：https://hubble-docs.com/about