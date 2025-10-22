日本航空、JAL MaaS の新サービスを WOVN.io で3言語に対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下 JAL）の「手荷物当日配送サービス」に導入され、英語に加え、韓国語・簡体字・繁体字での公開が開始されました。インバウンド向けの MaaS 新規サービスを多言語化し、外国人のお客様が母国語で利用できる環境を整備していきます。同時に、新規事業の成長スピードを維持しながら、世界中のお客様に利便性の高いサービスを提供できる体制づくりを進めます。

■スピード感ある新規事業開発と多言語対応を両立したい

JAL は、近年、航空事業に加えて宇宙や農業など新たな分野にもサービスを展開し、事業の多角化を進めています。その一環として、「人の移動の不満・不安・不便をなくす」というミッションのもと、航空事業で培ったノウハウを生かし、人々の移動に関わる課題解決や利便性向上を目指す MaaS 事業を展開しています。

MaaS 事業における取り組みの一つが「手荷物当日配送サービス」です。本サービスを利用することで、海外から来日するお客様が、到着した空港のターミナルからホテルまで手荷物を直接配送できます。身軽に目的地まで移動できる利便性を提供するとともに、公共交通機関の混雑緩和などを通じて、社会課題であるオーバーツーリズムの抑制にも貢献しています。

本サービスは外国人のお客様を主要ターゲットとしていることから、サービスサイトの多言語化は不可欠です。また、アジャイル開発体制を採用しており、UI の改善や決済手段の拡充など、現場のニーズを迅速にくみ取りながら開発・改修を重ねています。

こうした開発プロセスにおいて、都度翻訳会社に外注し、各言語ページを構築する従来型の運用では、製品開発から実際のローンチまでにリードタイムが生じてしまいます。その結果、多言語ページの公開が遅れることで海外ユーザーの反応を早期に得られず、仮説検証サイクルをスピーディに回しにくい点が課題となっていました。また、新規事業の限られた人的リソースの中で翻訳や多言語対応に工数を割き続けることも難しい状況でした。

そこで、新規事業に求められるスピード感を保ちながら、人的リソースをかけずに多言語対応を実現する手段として、WOVN.io を採用しました。

■効率的にサービスサイトを多言語化できる WOVN の強み

JAL が WOVN.io を採用した主な理由は以下の3点です。

- 国際特許技術により、サービスサイト更新時も自動でリアルタイムに多言語化WOVN.io では、国際特許技術により、元言語のコンテンツを追加・更新した際に自動で検知・翻訳することが可能です。サービスサイトの改修に合わせて各言語のページもリアルタイムで更新できるため、新規事業に必要な迅速な開発サイクルと多言語でのサービス提供を両立できます。- 工数を抑えて短期間で容易に導入可能WOVN.io は、お客様のサイト環境に応じた多様な導入方式を用意しており、最も容易な「スクリプト方式」ではたった1行のスクリプト挿入で導入可能です。JAL でも導入作業は1日以内に完了しました。新規事業の限られたリソースの中で導入工数を最小限に抑えつつ、効率的に多言語運用できる環境を構築しました。- 非エンジニアでも使いやすい管理画面と「ライブエディター」機能WOVN.io の管理画面は直感的で使いやすく、非エンジニアの担当者でも負担を感じることなく運用できます。さらに、実際の画面を見ながら翻訳の確認・修正を行える「ライブエディター」機能を使うことで、効率的にチェックや翻訳修正ができます。

■導入サイトについて（ https://baggage-deliver-service.jal.co.jp/t3/ ）

JAL の手荷物当日配送サービスのサービスサイトに WOVN.io が導入され、英語から3言語（韓国語・簡体字・繁体字）に多言語化しています。

■今後の展望

JAL は、今後も航空事業でのリーディングカンパニーであり続けるとともに、MaaS をはじめとする新領域での事業拡大と効率的な多言語対応を通じ、世界中のお客様に付加価値を提供していきます。

WOVN は、今後も最新の多言語化技術を提供し続けることで、日本のグローバル企業による、海外のお客様向けのサービス提供を支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

