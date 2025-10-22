流星のカーテン、新体制後初のデジタルシングル『幻のPrincess』をリリース！人気クリエイターが参加するMVを10月21日に公開

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

10月1日、新たに二人のメンバーを加え6人体制となったアイドルグループ「流星のカーテン」は、新体制後初となるデジタルシングル『幻のPrincess』を2025年10月10日（木）にリリースしました。

本楽曲の作詞・作曲は人気クリエイターユニット「モフモフモー」のみみちゃんが担当。

切なさと壮大さが融合したメロディラインが特徴で、新体制となった彼女たちの新たな決意と世界観が凝縮された一曲です。

各配信ストアへのリンクを確認する :https://linkco.re/vmMADPdX

さらに、本楽曲のミュージックビデオ（MV）が10月21日（火）にYouTubeへ公開されました。

振付はSNSを中心に高い注目を集めるダンスクリエイターの中野亜紀が担当しており、楽曲の魅力を引き出すダイナミックなダンスが見どころです。制作は数々のブランドのプロデュースを手掛ける気鋭のクリエイティブスタジオのNEONMAFIAが担当しています。

新たな一歩を踏み出した流星のカーテンの決意が詰まった本作品にぜひ注目してください。

リリース情報

流星のカーテン ライブ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LncaPPaWDVM ][表: https://prtimes.jp/data/corp/12020/table/416_1_f8bd37e86ee9ccd36516091229ff2c5d.jpg?v=202510221027 ]10月26日（日）「Trick or Star」

SHIBUYA TAKEOFF7

OPEN12:20 / START12:40

▼TICKET

優先チケット\3,000 ※優先入場＋幻のPrincess撮影＆写メ券付

通常チケット\500

▼販売期間(先着販売)

10月15日(水)22:00-10月25日(土)23:59

https://t-dv.com/seiten_1026

11月8日（金）流星のカーテン 1st ONE MAN LIVE「キミとの約束」

Spotify O-Crest

OPEN 11:30 / START 12:00

▼TICKET

Ｓチケット\5,000 特典：優先入場 15秒動画券 ポストカード

Aチケット\1,500 特典：ランダムカード

▼販売期間

[Ｓチケット抽選受付]10月2日(木)21:00-10月9日(木)23:59

※クレジットカード決済のみ

[Aチケット先着販売]10月10日(金)20:00-11月7日(金)23:59

https://r-t.jp/ryuseinokaten1108

流星のカーテン

『流星のカーテン』は、「スターレイプロダクション」と「スターミュージック・エンタテインメント」の共同プロジェクトで生まれたアイドルグループ。2024年5月に実施されたオーディションを経て結成されました。デビュー時の体制を経て、この度2名の新メンバーを迎え10月1日に6人体制として新たにお披露目ライブを実施しました。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Ryuseino_Katen/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ryuseinokaten/featured

星乃 夢歌（ほしの ゆめか）

X：https://x.com/yumeka_seiten

TikTok：https://www.tiktok.com/@hoshino_yumeka

陽葵 まお（ひまり まお）

X：https://x.com/mao_seiten

TikTok：https://www.tiktok.com/@himari__mao

黒咲 るか（くろさき るか）

X：https://x.com/ruka_seiten

TikTok︓https://www.tiktok.com/@kurosaki_ruka

山咲 永茉（やまさき えま）

X：https://x.com/ema_seiten

TikTok︓https://www.tiktok.com/@ema_2ni

森川 涼葉（もりかわ すずは）【新メンバー】

X：https://x.com/suzuha_seiten

TikTok：https://www.tiktok.com/@suzuha_morikawa

小野 遥花（おの はるか）【新メンバー】

X：https://x.com/haruka_seiten

TikTok：https://www.tiktok.com/@ono_haruka

参加クリエイター

女性2人組クリエイター「モフモフモー」。写真左がみみちゃん。みみちゃん（モフモフモー）

仙台生まれのシンガーソングライター&音楽作家。

6歳から作曲を始め、16歳からピアノ弾き語りでの活動をスタート。

若手バンドの登竜門である「閃光ライオット2011」に出場したことがきっかけとなり活動を本格化させると、DIYで活動する姿がメディアからも注目を浴び、事務所無所属のアーティストとしては異例のオリコンTOP10入りを果たす。

地元仙台でのワンマンライブやイベント出演を積み重ね、2015年上京。品川exシアターでのホールワンマンや、サンリオピューロランドでのライブなど、様々な場所でライブを行う。

2019年には、テレビ朝日「musicる TV」にて放映された若手音楽作家発掘企画にて、最終選考へ1位通過、楽曲提供のチャンスを掴み本格的に音楽作家としても活動を始める。

女性らしいイマドキ感を大事にした作詞や、転調を織り交ぜたエモーショナルな楽曲で聴く人を魅了する反面、「即興ソング」を特技とし、もらったワードをもとに制作時間「0秒」で面白ソングを披露して観客をずっこけさせることに全力を注いでいる。

中野亜紀

振付師やダンサー・ダンス講師としても活躍し、天パ派手髪ヘアも印象的なクリエイター。クラシックバレエで培った表現力を武器に表情豊かにダンスをするのも特徴的。

3歳からクラシックバレエを始め、現在はジャズダンスを中心にダンサー歴は20年以上。CMやMV振付も行い、ゴールデン番組TV出演するなど活動の幅を広げている。自身のアカウントでは「解説しまぁ～す」のセリフと共にバズったダンスを説明する動画が分かりやすいと好評で100万再生超えの動画も多数。

オリジナル振付の自身動画は600万再生され、多くのクリエイターや踊ってみた動画・TVなどでも取り上げられバズを生み出し、広く拡散されている。

NEONMAFIA

NEONMAFIAはブランドがもつ力を心躍るクリエイティブで最大化するクリエイティブスタジオです。

ブランドの魅力を引き出すための、革新を起こすアイデアを圧倒的なソウゾウ力で実現し、人々を突き動かすムーブメントを生み出します。

https://neonmafia.tokyo

メディア関係者の皆さまへ

本リリースに関する各種お問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームもしくは、 info@starmusic.co.jp からお願いいたします。

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

TEL：03-6809-0871

FAX：03-6809-0872

MAIL：info@starmusic.co.jp

WEB：https://starmusic.co.jp

宛先：広報担当

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメントは「世界を沸かせるエンタメを。」をミッションに掲げ、音楽事業やショート動画マーケティング事業を展開する総合エンタテインメントカンパニーです。

クリエイティブやテクノロジーでエンタメの力を最大化させ、次世代の感動を生み出すIPの開発や、さまざまなクライアントの課題解決に尽力しています。



https://starmusic.co.jp