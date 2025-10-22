マネー・シフトが起こるとき、あなたの金運は、徐々に、少しずつではなく、垂直に跳ね上がる！金運上昇叶える超メソッドを公開

株式会社 青春出版社

本来、誰もがお金持ちになれる。この単純なしくみを多くの人が知りません。

「特別な人しかなれないのではないか」「偉い人にならないと無理なのかも」「身を粉にして、必死に働かなくてはいけないのではないか」などと思ってはいないでしょうか？ もちろん、悪事に手を染める必要もありません。

ここにある「リッチ・シフトの法則」を知れば、まるでエレベーターに乗ったかのように自動的にステージチェンジを叶え、あなたは新しい世界へと運ばれる！ そのとき、「金運」は、“徐々に”ではなく、“いきなり垂直に跳ね上がる！” そして、あり余るお金を持つ人に！

その、豊かなしくみのすべてを、本書であますことなくお伝えします！

佳川 奈未（よしかわ なみ）

作家・作詞家。神戸生まれ、東京在住。株式会社クリエイティブエージェンシー 会長。 心と体と魂に優しい生き方を叶える!「ホリスティックライフビジョンカレッジ」主宰。生き方・願望実現・夢・お金・恋愛・成功・幸運をテーマにした単行本・文庫・電子書籍・POD・コミック・ムック・トークCDなどの累計は、約360作品。(2024年現在) 海外でも多数翻訳出版されている。アンドリュー・カーネギーやナポレオン・ヒルの「成功哲学」「人間影響心理学」、ジョセフ・マーフィー博士の「潜在意識理論」を30年以上に亘り研鑚し、その学びと実践から独自の成果法を確立。人々の自己実現にも役立てるべく、主宰カレッジにて潜在意識や願望実現などの各種講座、個人セッションを開催している。執筆活動の他、講演、セミナー、ディナーショー、音楽ライブ等でも活躍。エイベックス・エンタテインメントより作詞家・歌手デビューも果たす。精神世界にも精通しており、スピリチュアル分野のサロン経営者やセミナー講師やヒーラーを多く輩出している。近著に、『お金持ちが持っている富の循環☆スピリチュアル・マネー』

ほとんど誰もがお金持ちになれる☆ リッチ・シフトの法則

著者：佳川奈未

発売日：2025年10月22日

定価：1,815円（税込）

ISBN：978-4-413-23417-7