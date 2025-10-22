Âç³Ø¶µ°÷¤Ø¤ÎÅ¾¿È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢´ä¼êÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¡Ö40Âå¡¦50Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡×¤¬Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡ª
40Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅ¾¿È¡×¡£
¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥µー¥É¥¥ã¥ê¥¢¡×¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢IBM¤äGE¤Ê¤É¤Î³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¼º¶È¤ò·Àµ¡¤Ë43ºÐ¤ÇÂç³Ø¶µ¼ø¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍè¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ò´Þ¤à16°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ê¡¢¡ÖOECD Education2030¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢40Âå¡¦50Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÄó¼¨¡£
¡¦Å¾¿È(¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸)¤Î»×¹ÍË¡
¡¦¥µー¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¼ÂÎã
¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°(³Ø¤ÓÄ¾¤·)¤Ç¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÊýË¡
¡¦Âç³Ø¶µ¼ø¡¦Âç³Ø¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ëÆ»
¡¦Â¿µòÅÀµï½»¡¦ÃÏÊý°Ü½»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Æ¯¤Êý¤Î²ÄÇ½À
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦40Âå¡¦50Âå¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ËÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¡ÖÂç³Ø¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý
¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÃÏÊý°Ü½»¡¦Â¿µòÅÀµï½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÆÀß·×¤ÏÃ¯¤â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö40Âå¤«¤é¶µ¼ø¤Ø¡×¡Ö³Ø¤ÓÄ¾¤·¡×¡ÖÅ¾¿È¡×¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Æー¥Þ¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë¸ì¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÌÜ¼¡
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¿Èø¡¡À¶¡Ê¤Ò¤é¤ª¡¡¤¤è¤·¡Ë
´ä¼êÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢¼òÅÄ»ÔÀ¯ºö»²Í¿¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢IBM¤ÇSE¤È¤·¤ÆÅ°ÌëÂ³¤¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢GE¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¤òÃ´Åö¡£¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¼º¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢43ºÐ¤Ç¹ñÎ©Âç³Ø¶µ¼ø¤Ø¤ÈÅ¾¿È¡£
°ÊÍè¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤«¤é¹ñÎ©¡¦»äÎ©¡¦·Ý½Ñ·Ï¡¦Ê¡»ã·Ï¤Þ¤Ç16°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¤Ç¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖOECD Education2030¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Äá²¬¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ö¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô½Î¡×±¿±Ä¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÍÜÀ®¡¢¿Í»ö¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³ー¥Á/¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤ò»Ù±ç¡£Â¾µòÅÀµï½»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°é¡¦À¯ºö¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¡ÖÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¶ÅÏ¤·Ìò¡×¤È¤·¤Æ¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¤ë
¡Ö40Âå¤«¤éÂç³Ø¶µ¼ø¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÆ¯¤Êý
Ãø¼Ô¡§Ê¿ÈøÀ¶
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü
Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§978-4-413-23418-4