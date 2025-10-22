衝撃の軽さと使いやすさ！アルミ製土鍋風卓上鍋がリニューアルして今年も登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄）は、より使いやすくなった超軽量のアルミ製土鍋風卓上鍋を2025年10月上旬より全国のニトリ店舗および公式通販サイト「ニトリネット」にて発売いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200016864s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200016864s/)

毎年使いやすいとご好評をいただいているニトリの土鍋風卓上鍋が、リニューアルし今年も登場しました。

土鍋といえば重く、取り扱いが難しいと感じる方も多くいらっしゃいます。この商品は、温かみのある土鍋のフォルムながら、素材をアルミ製にすることで驚くほどの軽さを実現しております。

内側はフッ素加工・外側はセラミックコートで汚れが付きにくいのでお手入れもしやすく、軽量化と機能性を両立しています。見た目は土鍋なのに、持ち運びやすくて・洗いやすい。また、IH・ガスの両方に対応しているので幅広いキッチン環境でお使いいただくことができます。

さらに、今年は持ち運びに便利なシリコーンがカバーがさらに分厚くなりました。加熱後も安心してすぐに鍋を運ぶことができます。

※加熱するときははずしてください。やけどの原因となります。

今年のカラーはベージュが加わり、ブラックとの2色展開。サイズは6種類ご用意しています。おひとりでのご使用や湯豆腐などの副菜作りにもぴったりな18cmからご家族、友人を招いての鍋パーティーにもぴったりな30cmまで取り揃えております。

ぜひ、ニトリの超軽量土鍋風卓上鍋で温かい冬のお料理をお楽しみください。

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力をいれてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】IH・ガス火 超軽量 土鍋風卓上鍋(KY073)

【価格】

18cm：1,990円

24cm：2,990円

27cm：3,490円

30cm：3,990円

【サイズ(約)】

18cm：幅25.7×奥行21.1×高さ12.7cm

24cm：幅32.5×奥行27.2×高さ14cm

27cm：幅35.8×奥行30.2×高さ15cm

30cm：幅38.7×奥行33.1×高さ16.2cm

【カラー】ベージュ、ブラック

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200016864s/

【商品名】IH・ガス火 超軽量 土鍋風卓上鍋 深型(KY073)

【価格】

18cm（深型）：2,490円

24cm（深型）：3,490円

【サイズ(約)】

18cm（深型）：幅25.7×奥行21.1×高さ14.1cm

24cm（深型）：幅32.4×奥行27.2×高さ16.5cm

【カラー】ベージュ、ブラック

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200016871/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。