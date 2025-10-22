【シリーズ累計17万部】人気絵本「なんでやねん」シリーズより、かるたが登場！10月25日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、『なんでやねんかるた』を10月25日（土）に発売します。

人気のあそび歌から生まれた絵本「なんでやねん」シリーズから、かるたが誕生！

思わずツッコみをいれたくなるような面白い札が44枚！「なんでやねん」と言いながら絵札を取る新感覚の面白いかるたです。あおきひろえさんの可愛いカラフルでほのぼのとした絵札も魅力的。子どもたちが遊びながら言葉への興味を広げることができます。

あさ おきて ちょんまげ はえた いってきます

いい ゆだな いるかが ゆぶねに つかってる

「なんでやねん！」

みんみんみん ないて いるのは おとうさん

むっきむき かぞくも いぬも むっきむき

「なんでやねん！」

なんでやねん みんなで つかって おおわらい

にんにんにん にんじゃが へやに つまってる

「なんでやねん！」

かるた遊び以外にもいろいろなカードゲームができる！

読み札の裏面は、ひらがなの書き順がのっていて、文字の練習ができます。

絵札の裏面を使えば、「ひっくりかえすゲーム」「〇×ゲーム」「五目並べ」のゲームが楽しめます。

著者プロフィール

作／鈴木翼

保育園、子育て支援センターに勤務後あそび歌作家に。保育者向けの講演会や親子コンサートを積極的に行っている。「なんでやねん」シリーズ、「おばけマンション」シリーズ、『だいじょうぶ？

ズコッ』（世界文化社）など著書多数。

絵／あおきひろえ

『パパとぼく』（絵本館）でデビュー。『シバ犬のチャイ』（BL出版）、『ききみみトーマス』（あかね書房）など。自宅を寄席「ツギハギ荘」にするほど落語好き。

刊行概要

『なんでやねんかるた』

■作：鈴木翼 絵：あおきひろえ

■発売日：2025年10月25日（土）

■価格：1,430円（税込）

■仕様：90×150×35mm・96ページ

■発行／株式会社世界文化ワンダーグループ

■発行・発売／株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10145352.html

https://amzn.asia/d/9bbr7ax

▼公式X

https://x.com/nandeyanen_7pr