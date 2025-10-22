株式会社ユニマットペットケア、新ブランド『FIRST（ファースト）』を発表

株式会社ユニマットペットケア

ユニマットグループの株式会社ユニマットペットケア（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋洋二）は、自社初のオリジナルブランド『FIRST（ファースト）』を立ち上げ、2025年10月23日愛犬用の無添加おやつおよびアパレル商品の販売を開始いたします。

『FIRST（ファースト）』は、「すべての犬にとってのファースト（第一）になる」という想いを込めたブランド。

ペットとの暮らしに安心と彩りを添える、高品質な商品を展開してまいります。

■国産ハーブ鶏を使用した無添加おやつ

『FIRST（ファースト）』の第一弾商品は、広島県産のハーブ鶏を使用した「ささみ・大判」「ささみ・小判」の2種類のジャーキーです。

香料・着色料・保存料を一切使用せず、素材本来の風味と栄養を生かした無添加仕上げ。スライスした肉を低温でじっくりと乾燥させることで旨味を凝縮し、軽やかな食感と香ばしい風味を実現しました。

透明窓付きのパッケージにより中身の品質が一目で分かるため、飼い主様が安心して毎日与えることができます。

さらに、サイズを「小判」と「大判」で展開することで、小型犬から大型犬まで幅広く対応。

愛犬のライフスタイルや好みに合わせた選択が可能です。

■「一緒に楽しむ」を叶える、『FIRST（ファースト）』のアパレルライン

『FIRST（ファースト）』のアパレルラインは、「愛犬と飼い主が一緒におしゃれを楽しむ」ことをコンセプトに展開します。

リゾートやタウンユースにもなじむ落ち着いたカラートーンと洗練されたシルエットで、「日常」にも「特別な日」にも寄り添うデザインが特徴です。

シンプルかつ上品なディテールは、ファッションの一部として自然に取り入れやすく、愛犬との外出シーンをより豊かに演出します。

今後はペアルックTシャツなど、おそろいで楽しめるコレクションも順次展開予定。愛犬とのリンクコーデを通して、飼い主様と愛犬との絆をさらに深める提案をしてまいります。

■オンライン販売を中心に展開

2025年10月23日より公式ECサイトをオープンし、全国の飼い主様に向けて販売を開始いたします。

ご自宅からいつでも気軽にご購入いただけるオンライン販売を主軸に、全国のお客様に『FIRST（ファースト）』の商品をお届けできる環境を整えました。

■ブランド概要

公式ECサイト：https://ec.doggys-island.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/doggys_island_first

都会で愛犬と過ごす、上質な時間を提案する「ユニマットペットケア」

「株式会社ユニマットペットケア」は、都市型のライフスタイルに寄り添うペットケア事業を展開しています。 東京都渋谷区松濤および松陰神社前の拠点では、動物病院・トリミング・ペットホテル・フィットネス・トレーニングなど、愛犬と飼い主の暮らしをトータルでサポート。 医療・美容・フィットネス・トレーニングといった多彩なサービスを通じ、愛犬と過ごす日常をより豊かに、特別な時間をより上質に演出します。

■施設概要

施設名：ドギーズアイランド 渋谷松濤

ペットのこころとからだに寄り添う、都市型ペット複合施設

住所：〒150-0046 東京都渋谷区松濤1丁目28-5

電話番号：03-6555-1600

アクセス：JR・東急・メトロ「渋谷」駅徒歩6分、京王井の頭線「神泉」駅徒歩4分

フロア/サービス：1-2階 動物病院/3階 トリミング・ペットホテル/4階 介護ケア/5 階フィットネス/

6階 トレーニング

■会社概要

会社名：株式会社ユニマットペットケア

住所：〒150-0046 東京都渋谷区松濤1丁目28-5

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役社長 高橋 洋二

公式HP：https://doggys-petcare.jp

Instagram：https://www.instagram.com/doggys_island_petcare/