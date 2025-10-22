「4weeks femme（フォーウィークスフェム）」が 2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社4weeks cosmetics

女性のリズムに寄り添うライフケアブランド「4weeks femme（フォーウィークスフェム）」を展開する株式会社4weeks cosmetics（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野崎 隆司）は、そのブランドコンセプトおよびデザイン表現が評価され、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人 日本デザイン振興会）を受賞いたしました。

“月経周期に合わせて肌と心を整える”というこれまでになかった発想を、

プロダクト、パッケージ、ビジュアル、コミュニケーションすべてに一貫してデザインした点が評価されました。

■ 受賞対象

「4weeks femme」

（ブランドコンセプトおよびデザインアプローチ一式）

デザイナー：株式会社アンダーライングラフィック 石田 清志、島崎 碧

モイスチャーローション

＜デイリー化粧水＞

モイスチャーローション

120mL 6,380円(税込)

ダムのように、うるおいを貯める。*

2つの保水成分で、ひたひたの肌へ。

└ 肌の保水力を高める、Wうるおい成分**配合

└ ゆらぎやすい肌をなめらかに整え、あらゆる肌状態をサポート

└ 気持ちに寄り添うニュートラルな香り：レモングラス、ゼラニウム、ラベンダーなど

*角質層まで **天然ヒト型セラミド(セラミドAP・セラミドNP)、シロキクラゲ多糖体

アクティベーション エッセンス

＜キラキラ期 美容液＞

アクティベーション エッセンス

50mL 8,580円(税込)

うるおい・ハリ・ツヤで輝きをもたらし、

肌の調子を、最高潮へ。

└ 注目の新世代原料「カンナビアセンス（アサカルス培養溶解質*）」配合

└ ハリとツヤを与える植物成分**を厳選ブレンド

└ 前向きな気分を誘う香り：オレンジ、ベルガモット、イランイランなど

*保湿成分 **整肌成分：アルガニアスピノサ核油、シャクヤク根エキス、ダイズ種子エキス、ゼニアオイエキス

スキンリペア エッセンス

＜モヤモヤ期 美容液＞

スキンリペア エッセンス

50mL 8,580円(税込)

あらゆる肌トラブルを予防して、

前向きになれるクリーンな肌へ。

└ 健やかな肌を保つ「レスキューハーブ*」を配合

└ 美の象徴・桜のフラワーエキス**が、マルチな働きで肌をやさしくサポート

└ 心までほぐす香り：オレンジ、ベルガモット、ローマカミツレなど

*整肌成分：トウキンセンカ花エキス、カミツレ花エキス、サトザクラ花エキス **整肌成分：サトザクラ花エキス

■ 受賞のポイント（審査委員評価より抜粋）

単純完結なプロダクトのフォルムに、グラフィカルでセンスが感じられる配色が、商品の存在感を極めて魅力的に演出している。月経による体調と精神的な変化は、世の中の女性が社会で生きていくなかで、ネガティブな一面を持っている。

そのようなウィークポイントに目を向け、サポートする商品があることは、女性のある面での応援に繋がる、意味ある取り組みである。また実際に女性をサポートするための財団への寄付をすることに社会貢献の意義を果たしている。

■ デザインへのこだわりと開発背景

株式会社アンダーライングラフィック 石田 清志、島崎 碧

毎日使うスキンケア製品なので、できるだけその人の立場に寄り添うことのできるデザインとは何かを考えました。あまり生真面目すぎず、軽やかでポジティブなイメージを持てるような、そばに置いておきたくなるデザインを目指しています。

女性の肌は、まるで月の満ち欠けのように変化し続けています。ボトルには、それを象徴的に表現するために、月のモチーフと数字を採用。4週間使い続ける化粧水ボトルには、満月と数字の「4」を、ホルモンバランスのサイクルに合わせて2週間ごとに使い分ける美容液には、半月と数字の「2」を配置しています。

色に関しては、モダンでポジティブな印象を持たせたいという想いから、軽やかで明るい気分になれることを意識しました。また、商品の個装箱にはサトウキビの搾りカスであるバガス紙を原材料の一部に使用したサステイナブルな紙を使用しています。

■ メイクアップアーティストRYUJI（4weeks femme ディレクター）コメント

私たち4weeks femmeは、仕事やプライベートと忙しい毎日を過ごされている女性の皆様のライフスタイルに寄り添っていけるような商品のご提案を心がけております。

特にローション１種、エッセンス２種からなるスキンケアーシリーズは、ホルモンバランスに着目してゆらぎがちなお肌と心を優しくサポートすることを目的としており、パッケージも女性の皆様が持っていて、使っていて気持ちが明るくなるようなカラーを採用しました。

■ 今後の展開

現在、新宿高島屋内「Meetz STORE（ミーツストア）」にて、2025年10月末まで出展中です。

ブランド公式Instagram（@4weeksfemme）では、スキンケアコラムや女性をサポートする情報を継続的に発信しています。

受賞に関する詳細やブランドの最新情報も、こちらで随時ご覧いただけます。

■ 4weeks femme ブランド概要

▶︎ブランドコンセプト

肌は、月でした。

月経の周期と向き合い、心に寄りそうスキンケア。

まるで月の満ち欠けのように、肌の調子が変わる。

ホルモンがもたらすそんなリズムの中で、女性は生きています。

4weeks femmeは、月経リズムに着目して生まれた、はじめてのスキンケアライン。

成分はもちろんのこと、こだわってつくった

オリジナル精油ブレンドの香りがあなたの心も整えます。

調子がいい時の肌を、さらに引き上げる。

そうでない時の肌は、とことんいたわる。

これまでになかった 4weeksを、あなたの肌と心へ。

4weeks femmeは、月経周期とホルモンバランスの変化に着目し、

肌と心に寄りそう“周期美容”ライフケアブランドです。

ホルモンバランスの周期によって、 女性の肌は驚くほど変わります。

それによって、気持ちまでもが 浮き沈みしてしまう。

肌の調子がいい時も、 そうでない時も。

どちらにも寄りそうブランドを目指しています。

▶︎ブランドのこだわり- 世界初！醤油の醸造発酵から生まれた、天然のセラミド

いままで化学的につくられてきた「ヒト型セラミド」。4weeks femmeはそれに対して、醤油の醸造発酵粕を精製することでつくられる「天然のヒト型セラミド*」を採用。

世界初の試みから生まれたそのセラミドは、肌をしっかり保水して、うるおい、ハリ、ツヤをぞんぶんに与えます。

*セラミドAP・セラミドNP

- 森田敦子氏監修の精油ブレンド

フィトテラピー(植物療法)。それは、本来私たちの体に備わっている自然治癒力を高め、健康維持に役立てる伝承療法のひとつ。

今回、日本におけるフィトテラピーの第一人者である森田敦子先生と協業。女性の体に寄りそった精油ブレンドでオリジナルの香りを開発しました。心地よい香りがあなたの肌と心を、やさしく整えます。

天然由来成分100%

7つのフリー製法（鉱物油、石油系界面活性剤、シリコン、パラベン、動物由来原料、合成香料合成、着⾊料）

4weeks femme（フォーウィークスフェム）

https://4weeksfemme.co.jp/

https://www.instagram.com/4weeks_femme/